Los tres acuerdos que frenaron el paro de transportistas: subsidio por kilómetro, rescate financiero y plazo límite al Ejecutivo

En conferencia de prensa, el ministro de Transportes, Aldo Prieto, anunció que se llegó a un acuerdo con los gremios de transporte de Lima y Callao, con lo que se suspende el paro programado. | Latina Noticias

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao levantaron este lunes el paro convocado para el martes 2 de junio tras firmar un acta de entendimiento con el Ejecutivo que recoge tres compromisos concretos: la entrega de un subsidio por kilómetro recorrido, el inicio de un proceso de rescate económico-financiero para las empresas del sector, y la emisión de un decreto de urgencia antes del cierre del martes como condición para que el acuerdo se concrete.

El acta fue suscrita en una reunión encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, con la presencia de representantes de los principales gremios del sector. Por parte de los gremios estuvieron presentes Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, y Manuel Astorga, presidente de la Coordinadora de Consorcios.

PUBLICIDAD

El Ministro de Transportes, Aldo Prieto, ofrece una conferencia de prensa para explicar los acuerdos alcanzados con los gremios de transportistas, logrando suspender el paro anunciado. Se detalla la entrega de un subsidio para garantizar la continuidad operativa. | Latina Noticias

Primer acuerdo: el subsidio por kilómetro recorrido

El eje central del acta es la aprobación de un subsidio temporal y focalizado para las empresas de transporte urbano, calculado en función de los kilómetros recorridos. El mecanismo difiere del aplicado al transporte de carga e interprovincial, y fue el pedido principal de los gremios desde el inicio de las negociaciones.

el ministro Aldro Prieto confirmó que el proyecto de decreto de urgencia ya está elaborado y que establece “medidas extraordinarias en materia económica y financiera” para garantizar la continuidad operativa del servicio público de transporte urbano regular bajo un régimen excepcional para Lima y Callao. El ministro subrayó que el texto recoge la mayor amplitud de beneficiarios posibles y que incluye condiciones operativas para facilitar el acceso de las empresas formales al beneficio.

por su parte, el dirigente de los transportistas, Héctor Vargas, precisó que la demora en la redacción del decreto obedeció a complejidades técnicas, pero que el acuerdo de fondo estaba alcanzado. Por ello, los gremios aceptaron levantar la medida sin esperar la publicación efectiva de la norma, con la condición de que el Ejecutivo la emita antes del cierre del martes 2 de junio. “El día de mañana, al finalizar el día, debe haberse emitido el decreto de urgencia”, advirtió.

PUBLICIDAD

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, anuncian el acuerdo con los gremios para levantar el paro de transporte urbano en Lima y Callao. (MTC)

Segundo acuerdo: la Mesa 2 y el rescate financiero

El segundo punto del acta formaliza el compromiso del MTC de avanzar en lo que los gremios denominan el rescate económico-financiero del sector, encuadrado en la denominada Mesa 2 de trabajo. Esta instancia, en la que participan el MTC, la ATU y los representantes empresariales, tiene como objetivo diseñar medidas de mediano y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

Vargas explicó que la crisis del sector no comenzó con el último incremento de los combustibles, sino que se arrastra desde antes. “Algunas empresas ya han quebrado, otras están en camino”, señaló, y enumeró los factores que la agravan: el alza de los precios del combustible, el déficit de conductores, y los problemas de extorsión y sicariato que afectan la operación diaria.

Manuel Astorga, presidente de la Coordinadora de Consorcios, aclaró que el subsidio no apunta a generar utilidades sino a evitar el colapso del sector. “Estamos comprometidos de que este subsidio palíe en parte la situación económica del sector, pero que esto no significa hacia nosotros un nivel de presión al Estado ni un nivel de utilidades”, indicó. En esa línea, señaló que la solución de fondo requiere una política de Estado sostenida que incluya seguridad, infraestructura y financiamiento.

PUBLICIDAD

Representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sellan el acuerdo que levantó el paro, incluyendo un subsidio y un plan de rescate económico-financiero. (MTC)

Tercer acuerdo: continuidad del diálogo y la Mesa 3

El tercer punto del acta establece el compromiso de ambas partes de trabajar en forma conjunta y permanente para solucionar la problemática del transporte urbano. Esto incluye la activación de una Mesa 3, orientada a la negociación de beneficios tributarios para el sector, aunque Prieto aclaró que ese frente aún está en una etapa inicial.

La estructura de tres mesas responde a una lógica de gradualidad: la Mesa 1 derivó en el subsidio inmediato; la Mesa 2 abordará el rescate financiero estructural; y la Mesa 3 explorará alivios tributarios. Los gremios aceptaron esta hoja de ruta como garantía suficiente para suspender la medida de fuerza.

Astorga subrayó que la decisión de levantar el paro no fue sencilla, pero que el diálogo permanente es la vía que los gremios consideran más efectiva para avanzar sin afectar a los usuarios. “La comunicación y el diálogo tienen que ser constantes y permanentes para evitar situaciones que conlleven medidas que no suman a la ciudad”, afirmó.

PUBLICIDAD

Representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao, junto a autoridades del MTC y ATU, firmaron un acta de entendimiento que resultó en el levantamiento del paro previsto. (MTC)

El decreto de urgencia, la pieza que falta

Con el acta firmada, el compromiso más inmediato recae sobre el Ejecutivo: publicar el decreto de urgencia antes del cierre del martes 2 de junio. Ese documento es la condición que los gremios establecieron para que el acuerdo pase del papel a la práctica. Sin su publicación, el subsidio por kilómetro recorrido no tiene respaldo legal ni fecha de inicio de pago.

Prieto no precisó la hora exacta de publicación, pero ratificó el compromiso ante los medios presentes en la sede de la ATU. Los dirigentes, por su parte, dejaron en claro que monitorearán el cumplimiento del plazo y que el levantamiento del paro está condicionado a que ese paso se concrete.

Buses de transporte urbano de Lima y Callao operan con normalidad luego que gremios suspendieran paro tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre un subsidio y rescate económico del sector. (MTC)