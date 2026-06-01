La dura lesión de Alex Valera que lo dejó fuera de la selección peruana para amistosos: “No podía ponerse de pie”

(Universitario De Deportes)

La selección peruana se perderá a Alex Valera por lesión lumbar tras un choque en el Universitario–Sport Huancayo que lo dejó con dolor agudo e inmovilidad. La Federación Peruana de Fútbol lo desafectó para los amistosos de junio ante Haití y España.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la baja del delantero de Universitario, Alex Valera, para los partidos de preparación programados en junio. La decisión se adoptó después de una evaluación médica revisada junto con el club, a raíz de un golpe en la parte baja de la espalda que el atacante recibió durante el encuentro frente a Sport Huancayo en el Estadio Monumental de Ate. La mis que fue explicada por el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de MAX

El futbolista había sido titular, pero salió sustituido en el segundo tiempo tras el impacto, que agravó una dolencia previa en la misma zona y lo dejó con limitaciones para desplazarse y descansar.

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El golpe en el Monumental: “no podía ponerse de pie”

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El periodista Gustavo Peralta, del espacio Hablemos de MAX, describió el episodio y sostuvo que el impacto fue determinante en el estado físico del delantero. “Tiene un golpe muy fuerte en la zona lumbar. Bastante, bastante fuerte”, señaló en su relato sobre lo observado en el estadio.

Peralta afirmó que la acción ocurrió durante el Universitario–Sport Huancayo y que el contacto dejó al atacante tendido en el campo con signos visibles de dolor. “El golpe que le mete el jugador de Sport Huancayo a Valera fue muy, pero muy fuerte”, declaró, al detallar que el futbolista cayó y quedó sin reaccionar por varios instantes. En su descripción, recordó una lesión mediática ocurrida en el fútbol internacional, aunque precisó que se trataba de situaciones distintas.

Según el testimonio, el momento más delicado se vio cuando el cuerpo médico asistió al jugador y se decidió el traslado. “Valera cae y no se mueve del dolor”, afirmó Peralta, al explicar que el delantero permaneció inmóvil antes de que lo retiraran en camilla rumbo al vestuario.

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El periodista agregó que, ya fuera del campo, el atacante continuó con molestias que le impidieron incorporarse con normalidad. “Estuvo aproximadamente unos diez minutos, más o menos, un poco más, acostado, porque no podía ponerse de pie”, aseguró. Siempre de acuerdo con esa reconstrucción, cuando logró levantarse requirió apoyo para abandonar el estadio y mostró dificultad en acciones básicas de movilidad.

El mismo relato incluyó complicaciones posteriores al partido. Peralta sostuvo que Valera tuvo dificultad para dormir por el dolor y que el cuadro se concentró en la parte baja de la espalda, un sector que ya le había causado problemas en etapas recientes. La evolución de esas molestias, sumada al golpe recibido, terminó por sacarlo del plan de la selección para junio.

El comunicado de la FPF y la desafectación de la convocatoria

(Selección Peruana)

La FPF difundió un pronunciamiento en el que explicó que Valera quedó fuera de la lista por diagnóstico médico. En el texto, la entidad indicó: “La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Alex Valera, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”.

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El anuncio se publicó en las plataformas oficiales del combinado nacional y confirmó que el atacante no formará parte de los compromisos pactados para junio. Por el momento, la federación no comunicó si convocará a otro jugador para ocupar el lugar del delantero.

La desafectación se produjo después del partido del sábado ante Sport Huancayo, en el que Valera inició como titular. La salida del delantero se dio en la segunda mitad, luego de un choque con un rival que derivó en molestias severas en la región lumbar. El cuadro clínico, según el reporte oficial, se evaluó en coordinación con el área médica del club.

En paralelo, se mantiene el calendario de preparación del equipo nacional, que afrontará dos amistosos internacionales como parte de su planificación. La federación no precisó, en su comunicado, el tiempo estimado de recuperación ni el alcance exacto de la lesión diagnosticada.

Antecedente lumbar y calendario de amistosos ante Haití y España

(Selección Peruana)

El episodio ocurrió en un contexto en el que Valera ya arrastraba antecedentes en la zona afectada. De acuerdo con lo señalado en la transcripción del caso, el delantero tenía una lesión previa en la región lumbar que ya le había impedido disputar encuentros con Universitario y también participar en convocatorias anteriores. El impacto recibido frente a Sport Huancayo agravó ese cuadro, con un dolor que lo dejó sin capacidad de moverse durante varios minutos y que luego se tradujo en problemas para caminar y descansar.

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La selección peruana, en tanto, mantendrá su agenda de amistosos internacionales de junio sin el delantero crema. El equipo tenía programado enfrentar a Haití y España en compromisos que se jugarán fuera del país.

El primer partido quedó fijado para el viernes 5 de junio, a las 19:00 (hora de Perú), en Miami, frente a Haití. El segundo amistoso se disputará el lunes 8 de junio, a las 21:00, ante España, en la ciudad de Puebla (México).

La planificación logística contempló el viaje del plantel hacia Estados Unidos el lunes 1 de junio, según la programación difundida. Mientras se aguarda si habrá un reemplazo en la nómina, la federación solo oficializó la desafectación de Valera y la razón médica comunicada en su parte institucional.