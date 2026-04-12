Perú

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026

El carismático exconductor de televisión y músico peruano se dejó ver cumpliendo su labor cívica en España, generando buena onda entre los votantes peruanos presentes en el consulado de Madrid

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Raúl Romero
Raúl Romero, conductor peruano y músico, cumple el rol de miembro de mesa en elecciones generales 2026 de Perú en Madrid, España. (Instagram Raúl Romero / Instarándula)

Raúl Romero, reconocido conductor de televisión y fundador de la banda 'Nosequién y los Nosecuántos’, participó como miembro de mesa en las elecciones 2026, cumpliendo su labor cívica desde Madrid, España. La presencia del artista peruano fue confirmada por usuarios en redes sociales y generó sorpresa y comentarios positivos en la comunidad de peruanos residentes en el extranjero.

El exanimador de ‘Habacilar’ —programa icónico de la televisión nacional— se encuentra radicando en España desde hace algunos años. Durante la jornada electoral, fue designado miembro de mesa en el local de votación habilitado por el consulado peruano en Madrid, donde cientos de compatriotas acudieron para ejercer su derecho al voto.

Una usuaria compartió una fotografía en la que se observa a Romero cumpliendo sus funciones y relató que su padre aprovechó para tomarse una foto con el músico y conductor. “Raúl Romero es miembro de mesa en España”, escribió la usuaria en un mensaje a la cuenta de Instarándula, que replicó la imagen y la anécdota.

Raúl Romero
La participación de Raúl Romero en el local de votación del consulado peruano en Madrid sorprendió positivamente a la comunidad peruana residente. (Instagram Instarándula)

En otro video viralizado en redes sociales, también se pudo ver a Roger del Águila —compañero de Raúl Romero en la conducción de ‘Habacilar’— saludando y tomándose fotos con votantes en las afueras del local de votación en Madrid. Ambos personajes, muy recordados por su carisma y cercanía con el público, compartieron una vez más el protagonismo, aunque en un contexto completamente distinto al televisivo.

Compromiso ciudadano de figuras públicas en el extranjero

La participación de Raúl Romero como miembro de mesa resalta la importancia del deber cívico, incluso fuera del país. Según la normativa electoral, los ciudadanos peruanos que residen en el extranjero y figuran en el padrón electoral deben presentarse con su DNI peruano en el local y mesa asignados para votar y, en caso de ser sorteados, asumir el rol de miembros de mesa.

La multa por no cumplir con esta función asciende a S/ 275, una medida que busca garantizar el desarrollo normal de la jornada y que todas las mesas sean instaladas a tiempo.

El reconocido cantante Raúl Romero fue captado cumpliendo su deber cívico como miembro de mesa electoral durante las elecciones generales de Perú en España, generando revuelo entre los presentes. Video: Instagram Instarándula

La presencia del conductor en el acto electoral fue destacada por otros votantes, quienes reconocieron el valor del ejemplo dado por una figura conocida más allá de su labor artística. La jornada electoral también sirvió para reunir a la comunidad peruana en España, que se mostró activa y participativa en las distintas ciudades donde se instalaron mesas de sufragio.

La elección de 2026 convocó a más de 27 millones de ciudadanos dentro y fuera del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteró la importancia de cumplir con las funciones asignadas, tanto para los miembros de mesa como para los electores, y recordó que el único documento válido para sufragar es el DNI físico, incluso vencido o con foto de menor si se alcanzó la mayoría de edad y se figura en el padrón.

Raúl Romero
Las imágenes de Raúl Romero desempeñando funciones de miembro de mesa circulan ampliamente en redes sociales y motivan comentarios de admiración. (Instagram Instarándula)

Ejemplo en la participación electoral y repercusión en redes

La imagen de Raúl Romero como miembro de mesa se sumó a la de otros artistas que cumplieron funciones similares en el país, como la cantante Cielo Torres, quien asumió el mismo rol en Lima y lo compartió con sus seguidores como “un acto de amor a mi país”. La participación de figuras públicas en la organización de la jornada electoral refuerza el mensaje de responsabilidad y compromiso con la democracia, motivando a otros ciudadanos a cumplir con su deber cívico.

Cielo Torres
La reconocida cantante Cielo Torres comparte su entusiasmo al ser designada como miembro de mesa en las elecciones 2026, mostrando su compromiso cívico. (Instagram Cielo Torres)

El proceso electoral estuvo marcado por una serie de restricciones y sanciones para garantizar el orden y la transparencia, incluyendo la obligatoriedad del voto y la presencia de miembros de mesa desde las 6:00 a. m.

Las autoridades recomendaron portar el DNI físico, verificar previamente el local y la mesa asignada, y acudir temprano para evitar contratiempos, aunque durante la jornada se están viendo retrasos y quejas por demoras en la entrega de material electoral y error en el funcionamiento de la votación digital.

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