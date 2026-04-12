Cielo Torres sorprende al convertirse en miembro de mesa durante las elecciones 2026: “Acto de amor a mi país”

La cantante Cielo Torres participó como miembro de mesa en las Elecciones 2026 y compartió su experiencia en redes sociales. (Instagram Cielo Torres)

La cantante Cielo Torressorprendió a sus seguidores al compartir que participa como miembro de mesa en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, una jornada clave para la democracia en el país. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró su compromiso cívico desde primera hora de la mañana y relató su experiencia como primer suplente designada.

Torres publicó una imagen en la que se la ve lista para asumir su responsabilidad electoral, acompañada del mensaje: “Tempranito, cumpliendo con mi responsabilidad”. En la fotografía, la cantante aparece vestida con una polera con capucha y sosteniendo un tomatodo, lista para una larga jornada en su local de votación.

Minutos más tarde, la intérprete compartió otra historia en la que confirmó su disposición a quedarse todo el día en el local electoral: “Y como acto de amor a mi país, me quedo todo el día aquí”. Explicó que había sido designada primer suplente y que, al no presentarse uno de los titulares, tendría que asumir el cargo de miembro de mesa.

“Estoy a un 95% segura que sí”, detalló, mostrando el manual de instrucción para miembros de mesa y una foto sentada en el aula asignada. Después de ello, Cielo Torres no volvió a publicar actualizaciones, lo que sugirió que permanecía cumpliendo con sus funciones.

Pero, recientemente, volvió a publicar una historia confirmando su participación electoral: “Yo aquí feliz de ser miembro de mesa”.

Cielo Torres calificó su labor electoral como 'un acto de amor a mi país', motivando mensajes de apoyo entre sus seguidores. (Instagram Cielo Torres)

El rol de los miembros de mesa y la importancia de la participación electoral

La participación de ciudadanos como Cielo Torres en funciones de miembros de mesa resulta fundamental para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha insistido en la relevancia de esta labor, recordando que su inasistencia no solo conlleva unamulta de S/ 275, sino que puede retrasar la apertura de mesas y afectar el desarrollo de la votación.

Este domingo, más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para decidir el futuro político del país en un proceso en el que el voto es obligatorio hasta los 70 años. El único documento válido para sufragar es el DNI físico, incluso vencido o con foto de menor si el elector ya alcanzó la mayoría de edad y figura en el padrón.

Si bien las mesas de sufragio deben funcionar desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., bajo estrictas medidas de control y supervisión, en las últimas horas se ha indicado que muchas mesas aún no aperturaban por demora en la llegada del material electoral.

Cielo Torres, convertida en miembro de mesa, muestra el manual de instrucciones de la ONPE, demostrando su compromiso cívico en las elecciones de 2026. (Instagram Cielo Torres)

El cumplimiento del deber cívico por parte de figuras públicas como Cielo Torres refuerza el mensaje de responsabilidad y compromiso con la democracia. La cantante definió su participación como “un acto de amor a mi país”, frase que resonó entre sus seguidores y motivó mensajes de apoyo.

Multas, restricciones y recomendaciones para una jornada ordenada

El proceso electoral de 2026 estuvo marcado por la implementación de diversas restricciones y sanciones destinadas a garantizar la participación y el orden. La multa por no votar varía según la condición socioeconómica del distrito: S/ 27,50 en zonas de pobreza extrema, S/ 55 en zonas pobres y S/ 110 en distritos no pobres. Para los miembros de mesa que no cumplan con su función, la sanción asciende a S/ 275.

Desde el viernes 10 de abril hasta el cierre de la votación, se aplicaron restricciones como la prohibición de reuniones políticas, propaganda electoral y la llamada “ley seca”, que impide la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes 13. El incumplimiento de estas normas está penado con multas y, en algunos casos, con prisión.

La reconocida cantante Cielo Torres comparte su entusiasmo al ser designada como miembro de mesa en las elecciones 2026, mostrando su compromiso cívico. (Instagram Cielo Torres)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma Consulta Electoral para que los ciudadanos pudieran verificar su local y mesa de votación, así como la designación como miembros de mesa. La recomendación principal fue portar el DNI físico, verificar el local asignado y acudir temprano para facilitar el desarrollo del proceso.

Cielo Torres, al igual que miles de ciudadanos sorteados, cumplió con el deber de ser miembro de mesa, contribuyendo a la transparencia y legitimidad de las elecciones.