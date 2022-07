Raúl Romero presenta su primera novela “Diario de ejercicios” en España: “Aquí nadie me conoce”

El cantante peruano, Raúl Romero, anunció firma de libros en Barcelona. (Foto: Instagram)

Raúl Romero, conocido animador televisivo y fundador de la mítica banda rockera Nosequién y los Nosecuántos, anunció la publicación de su primera novela, titulada “Diario de ejercicios”. El lanzamiento oficial se realizará en una concurrida librería de Barcelona, en España, donde el cantante nacional firmará cada ejemplar adquirido por los asistentes.

“Estoy muy emocionado de compartir con ustedes esta noticia y es que este 23 de julio presentaré mi primera novela en Barcelona, la cual ya pueden conseguir en Kindle o en sus librerías online favoritas. Nunca antes ha estado al alcance de los lectores un diario tan manual, un manual tan diario”, escribió el conductor peruano en sus plataformas oficiales.

Según su publicación, el recordado ‘Cara de haba’ se encontrará con sus fans en la librería Documenta Pau Claris 144, el sábado 23 de abril a las 18:30 p.m. (hora España). El evento será animado por Carmen Zapata.

Raúl Romero lanzó su primera novela "Diario de Ejercicios". (Foto: Instagram)

Ese mismo día, a tempranas horas de la mañana, Raúl Romero compartió un divertido video en sus redes sociales, en donde se ve lo ve llevando sus libros a la librería. Fiel a su estilo, le pidió a sus seguidores que residen en el país español que vayan al lugar a comprar un ejemplar, sino estaría muy “molesto” con ellos.

“Esto es autogestión, muchachos. Uno mismo lleva sus libros. ¡No me fallen, ah! He traído 100 libros y si no vienen 100 personas, me molesto. Bueno, aquí nadie me conoce, así que entraré absolutamente de incógnito”, expresó.

Raúl Romero presenta su primera novela “Diario de ejercicios” en España. (VIDEO: Instagram/@raulromerooficial)

SINOPSIS DE “DIARIO DE EJERCICIOS”

Ejercicios tan serios como ingeniosos, explicaciones obsesivas, ejemplos delirantes y retorcidos, amor pasional y posesivo por su cuaderno, críticas al paso, humor involuntario, terror hacia el mundo exterior y alguna que otra sorpresa siniestra son parte constitutiva de este Diario de ejercicios que —no lo sabemos— quizás no garantice resultados en la salud y el estado físico, pero sí promete hacer al lector reírse sin causa aparente y preocuparse seriamente por el destino de su confundido autor.

El libro cuenta con 144 páginas y tiene un costo de 14 euros, aproximadamente 55 soles peruanos. Los interesados pueden adquirirlo en versión física o en ebook haciendo clic AQUÍ .

"Diario de ejercicios" de Raúl Romero. (Foto: Editorial Universo de Letras)

RAÚL ROMERO VUELVE A LA TELEVISIÓN PERUANA

En junio de este año, Raúl Romero se presentó en el set de Yo Soy: 10 años para celebrar su ingreso a las filas de Latina TV. El cantante fue anunciado por todo lo grande por Adolfo Aguilar como el nuevo entrenador de La Voz Senior, por lo que fue aplaudido por los jurados del programa de imitación, Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Jorge Henderson.

“Para mí es un momento especial volver a la tele después de 10 años, ha significado plantearme las cosas seriamente. Tenía miedo de volver a un formato que recayera todo en mí, gracias a Dios La Voz es un formato tan instituto. Se permite un ritmo de televisión que hay diálogo, pensamiento, reflexión. Es un espacio lindísimo, miren la respuesta de la gente”, comentó emocionado.

El cantante nacional y René Farrait debutarán como coaches en la franquicia internacional junto a caras ya conocidas por el público, Daniela Darcourt y Eva Ayllón. Esta edición será conducida por Cristian Rivero.

Raúl Romero será entrenador en La Voz Senior. (Foto: Latina)

