Perú

Pamela López fue recibida por sus hijos y le entregaron regalos en su lugar de votación durante su salida de ‘La Granja VIP’

La participante llegó hasta su centro de votación seguida de las cámaras del programa, sin embargo sus hijos la esperaban en la puerta

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La participante llegó hasta su centro de votación seguida de las cámaras del programa, sin embargo sus hijos la esperaban en la puerta | YouTube / La Granja VIP

La jornada electoral en Perú dejó una de sus postales más comentadas cuando Pamela López, participante de La Granja VIP, acudió a ejercer su voto y fue recibida en la puerta de su local de votación por sus hijos, familiares y un grupo de seguidores.

La escena, registrada por el equipo del programa, mostró a la concursante rodeada de muestras de afecto tras varias semanas de aislamiento en el reality. La presencia de sus hijos y los regalos entregados marcaron uno de los instantes de mayor emotividad en la jornada.

Acompañada por el equipo de La Granja VIP, Pamela López se dirigió a su local de votación siguiendo el protocolo que la producción dispuso para todos los participantes. Tras descender de la movilidad que la trasladó, la concursante fue abordada por su hijo mayor, quien, junto a otros miembros de la familia, la recibió con abrazos e hicieron evidente la expectativa que había generado su llegada.

Pamela López abraza a una de sus hijas, quien lleva una camiseta a cuadros rojos con un gallo blanco. López usa gafas de sol. Varias personas observan
Pamela López recibe un emotivo abrazo de sus hijos y regalos en su lugar de votación, tras su salida del programa 'La Granja VIP'.

El momento incluyó la entrega de obsequios a Pamela López por parte de sus seguidores, quienes se identificaron como el “team reales”. El grupo relató que fueron ellos quienes organizaron el envío de una avioneta con mensajes dirigidos a la participante y a Paul Michael, su compañero en el reality. Los fanáticos llevaron tazas, chocolates y dos casacas personalizadas, una con el rostro de Pamela y otra con la imagen de Paul Michael, prendas que rápidamente captaron la atención de quienes presenciaron la escena.

El respaldo del público se reflejó tanto en la presencia física de los seguidores como en los mensajes de aliento que recibió la concursante. La respuesta de López ante las muestras de afecto fue de gratitud y cercanía con quienes la apoyan desde fuera del programa. La concurrencia de seguidores y familiares consolidó su condición como una de las favoritas de la temporada.

Pamela López sonriendo, vestida con camisa a cuadros rojo y negro y gafas de sol, sosteniendo ropa mientras alguien detrás muestra una sudadera azul con un dibujo
Pamela López se muestra sonriente y emocionada mientras recibe regalos de sus hijos tras su salida del programa 'La Granja VIP' en su lugar de votación.
Pamela López sonriente, con gafas de sol, sostiene una camiseta con su imagen impresa. La rodean personas y se ve una valla de fondo bajo el sol
Pamela López sonríe mientras sostiene una prenda con su imagen, recibida con regalos por sus hijos en su lugar de votación tras su salida de 'La Granja VIP'.

Diego Chávarri se encontró con su novia

La jornada electoral también sumó otro episodio destacado con Diego Chávarri, quien se reencontró con su novia y familia en las afueras de su centro de sufragio. A diferencia de la habitual llegada solitaria de los participantes, Chávarri fue recibido por sus seres queridos, quienes se presentaron con polos personalizados para la ocasión. El gesto familiar respondió a un reciente detalle que el concursante mostró en el reality para su ahijada, quien celebró su cumpleaños durante el encierro.

El reencuentro fue observado por seguidores y curiosos que se acercaron al local de votación, generando un ambiente de entusiasmo y cercanía. El respaldo familiar y la presencia de seguidores en el exterior del colegio evidenciaron el interés que despiertan los participantes de La Granja VIP fuera del set televisivo.

Diego comparte un conmovedor momento con sus seres más queridos. La Granja VIP

Pati Lorena y Pablo Heredia no salieron a votar

La dinámica habitual del reality se vio alterada cuando la producción de La Granja VIP comunicó a los participantes que podrían salir temporalmente para cumplir con su deber cívico. Tras cuatro semanas de aislamiento, la noticia fue recibida con entusiasmo y sorpresa, desencadenando reacciones diversas entre los concursantes.

Durante la transmisión, los conductores del programa informaron que los participantes serían trasladados bajo estricta supervisión hasta sus centros de votación. La expectativa se hizo visible en el rostro de cada integrante, quienes celebraron la oportunidad de ver la calle y reencontrarse brevemente con el mundo exterior.

Pablo Heredia, segundo más votado, agradece entre lágrimas al público peruano por su apoyo. YouTube: La Granja VIP
Pablo Heredia, segundo más votado, agradece entre lágrimas al público peruano por su apoyo. YouTube: La Granja VIP

No obstante, Pablo Heredia y Pati Lorena no formaron parte de la salida. Heredia, uno de los participantes más reconocidos del ciclo, permaneció en la casa tras confirmarse que no votaría en esta ocasión, situación que fue comentada por la conductora Ethel Pozo. Por su parte, la ausencia de Pati Lorena se debió a que reside en Estados Unidos y no dispone de un local de votación en Perú. Ambos permanecieron en la vivienda mientras sus compañeros ejercían su derecho al voto, disfrutando de un día distinto dentro del reality.

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