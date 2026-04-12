Perú

La reacción de los integrantes de La Granja VIP al enterarse que saldrán del encierro para votar: “Pablo Heredia, no”

Los integrantes del reality peruano recibieron con euforia el anuncio de que dejarán el aislamiento durante unas horas para cumplir con el sufragio y retornar de inmediato a la convivencia

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Los participantes de La Granja VIP celebran su salida temporal para votar en las elecciones.
Los participantes de La Granja VIP celebran su salida temporal para votar en las elecciones.

El reality de convivencia La Granja VIP vivió un momento inusual cuando sus participantes recibieron la noticia de que saldrán este domingo 12 de abril para cumplir con su deber cívico. Luego de cuatro semanas sin contacto con el exterior, los integrantes del programa supieron que podrán abandonar temporalmente el encierro para votar en las elecciones presidenciales y legislativas de Perú. El anuncio, transmitido en directo, generó una oleada de reacciones marcadas por la alegría y la sorpresa.

Durante la última edición del programa, la producción interrumpió la rutina habitual para reunir a todos los concursantes en la sala principal. Allí, mediante un mensaje que fue calificado como “una bomba” y “un notición”, los responsables del formato explicaron que la salida sería exclusiva para votar y que todo el proceso se mantendría bajo estricta supervisión de producción. “Van a ser trasladados hasta su centro de votación, granjeros”, expresó uno de los conductores ante la atenta mirada de los participantes. La expectativa se reflejó en los rostros de los presentes, quienes no ocultaron su entusiasmo al saber que verían la calle y a la gente, aunque sólo por unas horas.

Pablo Heredia se quedará en la granja

Pablo Heredia, uno de los integrantes más conocidos del ciclo, reaccionó de inmediato ante la noticia. El argentino se quedó mirando la celebración de sus compañeros la respuesta de Ethel Pozo fue rápida. “Pablo, no”, dijo la hija de Gisela Valcácel.

La producción dejó en claro que el traslado será acompañado en todo momento y que la señal en vivo se mantendrá tanto en YouTube como en la pantalla de Panamericana Televisión.

La dinámica de La Granja VIP consiste en aislar a sus participantes del mundo exterior, sin acceso a información, tecnología ni comunicaciones. Por este motivo, la posibilidad de salir a participar en un evento nacional como las elecciones representa una excepción histórica dentro del formato. Según Ysco Eskenazi y Ethel, el operativo contempla medidas de seguridad especiales para evitar cualquier tipo de contacto no autorizado o acceso a noticias del exterior. Al regresar al encierro, los concursantes deberán retomar las reglas habituales del reality.

El anuncio oficial resaltó la importancia del deber ciudadano. “Mañana 12 de abril y los peruanos tenemos que ir a elegir presidente, senado, parlamento andino, tenemos que ir a votar”, recalcó Ethel Pozo en directo. La premisa fue recibida con aplausos y gritos de algunos de los participantes, que no ocultaron su emoción ante la oportunidad de salir después de un mes aislados. La organización enfatizó que se trata de una salida estrictamente controlada y momentánea, con la finalidad exclusiva de ejercer el voto.

Mónica Torres recibe el mayor respaldo del público y celebra su permanencia en la competencia con un saludo a su pareja, Carlos Ayllón. YouTube: La Granja VIP
Mónica Torres recibe el mayor respaldo del público y celebra su permanencia en la competencia con un saludo a su pareja, Carlos Ayllón. YouTube: La Granja VIP

Entre los seguidores del programa, la noticia generó interés inmediato. La decisión de mostrar en tiempo real el traslado y la votación de los famosos suma un componente inédito al formato, que ya se caracteriza por la exposición constante de sus integrantes. Los conductores remarcaron que la cobertura estará disponible tanto en la señal tradicional de Panamericana Televisión como en sus plataformas digitales, permitiendo que la audiencia observe en detalle el operativo y la reacción de los concursantes.

La producción también advirtió que no se permitirán preguntas o interacciones fuera del protocolo. “No hagan preguntas, no está pasando nada”, aclaró uno de los conductores, aludiendo a la necesidad de mantener la neutralidad informativa y evitar cualquier filtración de datos externos al grupo. De esta forma, se busca preservar el equilibrio del reality y la experiencia de aislamiento que define a La Granja VIP.

Los espectadores podrán seguir cada detalle del proceso a través de la señal 24/7 en YouTube y la transmisión especial que acompañará a los “granjero” en su jornada cívica.

La producción del programa comunicó a los famosos que serán trasladados bajo estricta supervisión para ejercer su derecho al voto, con transmisión en directo durante todo el proceso. La Granja VIP/ Panamericana TV

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