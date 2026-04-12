Perú

ONPE no ampliaría el horario para votar pese a que material electoral aún no llega a algunos locales

Las Elecciones 2026 en Perú, que rompe el récord con más candidatos a la Presidencia y con la cédula más grande, ha empezado con mal pie tras demora de la llegada del material electoral

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Dos mujeres y un hombre en el umbral de un aula identificada como "AULA 401" en la UNMSM, con carteles electorales y de seguridad visibles
Ciudadanos participan activamente en las votaciones llevadas a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ejerciendo su derecho en el marco de las Elecciones Perú 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Las Elecciones 2026 han tenido el inicio más caótico en las últimas décadas. Si bien los ciudadanos que fueron escogidos como miembros de mesa llegaron a tiempo a instalar los espacios de votación, el material que tenían que usar para esto no ha llegado.

Esta es la situación que se repite en decenas de locales, con varias mesas de votación, en la zona de Lima Sur de Lima, en distritos como Santiago de Surco, Villa El Salvador, entre otros. Ante esto, surge la duda si la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ampliará el horario de votación (originalmente de 7 a. m. hasta las 5 p. m.).

Sin embargo, en entrevista con Exitosa, Yordan Mañuico, especialista en educación electoral de la ONPE, señaló que a pesar de las demoras, y sigue sin llegar el material electoral a los locales faltantes, no se contemplará una ampliación del horario de votación. Esto también fue reconfirmado con Cledy Gutierrez, especialista en capacitación electoral, en RPP.

Un grupo de ciudadanos participa en un proceso de votación dentro de lo que parece ser un aula universitaria. Se observa la interacción entre los votantes y los miembros de mesa, quienes organizan y guían el procedimiento | Infobae Perú

ONPE no ampliará horario.

El horario de votación no va a modificarse”, declaró Cledy Gutierrez a RPP. A pesar de que aún cientos de ciudadanos no pueden votar por falta de material electral (ONPE culpó a la empresa que estaba encargada de este transporte), la entidad no ampliará la hora límite para votar y seguirá siendo las 5:00 p. m.

Por su lado, Yordan Mañuico, especialista en educación electoral de la ONPE, resaltó que en “el proceso último [de Elecciones], la jornada de votación era hasta las 4:00 p. m.”. Ahora, como se sabe, se ha ampliado hasta las 5 p. m. Es más, el experto resalta que dentro de esas medidas esta la que habilitó que cada mesa de votación cuente con dos cabinas.

Esto haría más rápido el proceso electoral, confía la ONPE, y no se necesitaría más tiempo para que estén abiertas las mesas para votar. Sin embargo, sí se corre el riesgo de que varios peruanos se queden sin ejercer su derecho al voto.

Pasillo de universidad abarrotado con personas de pie, incluyendo personal de ONPE y JNE, esperando. Hay letreros de "AULA 5B" y "AULA 6B" en las paredes
En el campus de la UNMSM, votantes y personal de ONPE y JNE enfrentan demoras en la instalación de mesas debido a la escasez de material electoral y la ausencia de miembros de mesa. (Paula Díaz Elizalde)

Mediodía es el límite para que se abra una mesa

Si el material electoral de la ONPE llega tarde, se corre el riesgo de que el derecho de estos ciudadanos no se cumplan y no puedan votar.

Ya han pasado cuatro horas y diferentes reportes señalan que locales de Santiago de Surco y otras zonas siguen sin recibir el material electoral para instalar las mesas de votación.

Sin embargo, hay una mayor alerta que llevaría a consecuencias mayores que solo ir a votar tarde. Como resalta el artículo 252 de la Ley orgánica de elecciones: “si por causas no previstas en el Artículo 250 la Mesa de Sufragio no hubiera podido instalarse en la forma y la hora establecidas, el Presidente de la Mesa cuida de que aquella comience a funcionar inmediatamente después de constituido su personal, siempre que la instalación no se haga después del mediodía”.

Un grupo de personas en un aula, algunas sentadas y otras de pie, organizan y revisan documentos electorales sobre escritorios escolares
Miembros de mesa preparan el material electoral en la UNMSM, enfrentando demoras significativas por la falta de insumos cruciales para el proceso. (Paula Díaz Elizalde)

Es decir, si no llega a tu mesa electoral el material que debes usar hasta las 12 pm, las elecciones se cancelan en esta mesa y no se contarán esos votos, dado que no podrán ser emitidos.

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