Fernando Gaibor revela el sostén anímico de Alianza Lima para ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: “No nos puede marear”

El centrocampista ecuatoriano explicó el sentido del esfuerzo colectivo y la importancia de la constancia en la campaña ganadora bajo la dirección técnica de Pablo Guede (Alianza Lima)

Alianza Lima cerró el Torneo Apertura 2026 con el título en las manos y con un vestuario que, según Fernando Gaibor, encontró en una idea simple su principal ancla: la humildad. El mediocampista ecuatoriano, una de las piezas del sistema de Pablo Guede, valoró el modo en que el grupo transitó los pasajes de presión y también los días de bonanza, sin perder el foco en el trabajo cotidiano.

En declaraciones al programa Linkeados, Gaibor explicó que el equipo no se dejó arrastrar por el clima de euforia ni por la tensión de los momentos complejos. En ese recorrido, también expuso un plano personal: reconoció que atravesó un semestre difícil por lesiones musculares y recordó el impacto emocional que sintió cuando volvió a resentirse en el cruce ante Los Chankas.

La “humildad” como punto de apoyo del vestuario

Fernando Gaibor sostuvo que la humildad permitió a Alianza Lima soportar la presión del Apertura 2026 y mantener equilibrio emocional hasta sellar el título en Matute ante Los Chankas. (Alianza Lima)

Gaibor enmarcó el presente del plantel en una consigna que, para él, ordenó las reacciones del grupo durante el campeonato. “Todo esto se resume en una sola palabra, que es la humildad. El equipo ha sabido manejar los momentos difíciles y los momentos buenos”, sostuvo el futbolista en Linkeados.

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La frase funcionó como explicación de fondo para una campaña que terminó con festejo en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 tras imponerse por 3-0 a Los Chankas en Matute, con goles de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Renzo Garcés.

En ese partido decisivo, Gaibor fue reemplazado en el segundo tiempo por el atacante argentino Alan Cantero. El cambio derivó en una postal que se volvió representativa de la descarga emocional del semestre: el volante terminó entre lágrimas en el banco de suplentes, en un contexto de celebración por el objetivo alcanzado.

El título llegó con el equipo ya fortalecido en su funcionamiento, luego de un trayecto ascendente a lo largo del torneo. Con Guede al mando, el conjunto de La Victoria sostuvo una línea de regularidad que lo mantuvo arriba de la tabla y le permitió asegurar el trofeo con una jornada de anticipación.

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Un camino de regularidad y fortaleza lejos de casa

La campaña de Alianza Lima en el Apertura 2026 encontró respaldo en su rendimiento fuera de casa, con victorias clave que fortalecieron al plantel rumbo al campeonato nacional. (Alianza Lima)

Los datos del Apertura 2026 dejaron a Alianza Lima como un líder con números destacados en diferentes frentes: fue el mejor local y también el mejor visitante del certamen, con una campaña que registró una sola derrota en todo el torneo.

La solvencia fuera de Lima marcó un rasgo determinante. En escenarios históricamente exigentes, el equipo consiguió triunfos que reforzaron su condición de candidato y consolidaron su posición en la clasificación. Entre esas plazas, el recorrido incluyó victorias en Huancayo, Tarma, Cusco y Trujillo, según el repaso del rendimiento del torneo.

Dentro de ese marco, Gaibor apuntó al valor del compromiso compartido. “Nosotros, como grupo, sabemos lo que vale cada paso, cada cosa que venimos y aportamos en el día a día”, expresó en el mismo programa, al resaltar la dinámica interna del plantel y el peso de las rutinas de trabajo.

También pidió mesura frente al buen momento deportivo del equipo. “Esta situación no nos puede marear, sabemos lo que significa, pero lo tomamos como un momento lindo pues para eso trabajamos”, añadió, al marcar que el campeonato se consiguió sin perder de vista que la temporada aún ofrece desafíos por delante.

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El semestre de Gaibor: lesiones, recaída y desahogo en Matute

El mediocampista ecuatoriano confesó que atravesó meses difíciles por problemas físicos y recordó que volvió a resentirse durante el duelo decisivo frente a Los Chankas. (Alianza Lima)

Más allá del análisis colectivo, el mediocampista describió el costo físico que debió administrar durante la primera mitad del año. “Fue un semestre complicado desde lo físico, he tenido lesiones musculares”, reconoció, al explicar que su continuidad estuvo condicionada por problemas que aparecieron en distintos momentos del campeonato.

En ese relato, identificó un episodio puntual que lo afectó especialmente: el partido contra Los Chankas. Allí, según contó, volvió a resentirse de una molestia muscular y no logró completar el encuentro. “En el partido con Los Chankas recaí en una de ellas y no pude culminar el partido”, detalló.

El cierre de esa escena, sin separar lo deportivo de lo personal, quedó asociado a la reacción que tuvo después del cambio y en pleno tramo final del semestre. “Al final me emocioné porque se mezclaron muchas cosas”, dijo, al referirse a la carga acumulada y a la liberación que sintió en un día que terminó con celebración para Alianza Lima y su hinchada en Matute.

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