Asalto a tienda de armas en Surco: banda robó más de 30 pistolas, escopetas y carabinas de local en centro comercial La Alborada

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso momento en que delincuentes armados asaltan una armería en el centro comercial El Trigal, en Surco. Los hampones lograron sustraer 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. - Canal N

Un asalto armado contra una tienda de venta de armas y municiones movilizó este jueves 28 de mayo a agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo en el distrito de Surco. El robo ocurrió dentro del centro comercial La Alborada, ubicado en la zona de El Trigal, donde delincuentes sustrajeron más de treinta armas de fuego en pocos minutos.

La intervención policial comenzó después de la fuga de los responsables, quienes ingresaron a la tienda Impala Sport con maletas y costales para retirar el armamento. Cámaras de videovigilancia registraron parte del atraco y permitieron observar el desplazamiento de los implicados dentro del local comercial.

Según información preliminar difundida por medios locales, el grupo actuó con apoyo de cómplices ubicados en los exteriores del centro comercial. Testigos reportaron la presencia de cinco motocicletas y una camioneta blanca utilizadas para facilitar la huida.

El caso quedó a cargo de unidades especializadas de investigación criminal, mientras las autoridades revisan grabaciones de seguridad y recogen testimonios para identificar a los participantes del robo.

Delincuentes ingresaron a tienda de armas en Surco

Un grupo de delincuentes fuertemente armados asaltó una armería ubicada dentro del centro comercial La Alborada, en Surco. Los ladrones se llevaron más de 30 armas, incluyendo pistolas, escopetas y carabinas, tras amenazar a los trabajadores - Canal N

El asalto ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde en la tienda Impala Sport, establecimiento dedicado a la venta de armas y municiones dentro del centro comercial La Alborada. De acuerdo con los reportes difundidos tras el hecho, varios sujetos armados ingresaron al negocio mientras otros integrantes del grupo permanecían fuera del recinto.

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Las cámaras de seguridad captaron a tres delincuentes dentro de la tienda. Uno de ellos aparece manipulando las armas y dando indicaciones durante el atraco.

Según reportó Canal N, muestran a trabajadores del local bajo amenazas mientras los asaltantes retiraban el armamento. Además, se indicó que los delincuentes mantenían a los empleados reducidos mientras llenaban maletas y bolsas con armas de distintos calibres.

Según los testimonios recogidos en la zona, el grupo permaneció varios minutos dentro del establecimiento antes de abandonar el lugar.

Más de treinta armas fueron robadas

Delincuentes irrumpieron en Impala Sport, local de venta de armas y municiones en Surco. Composición: Infobae

El balance preliminar entregado tras el asalto reporta el robo de 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas. Todo el armamento pertenecía al inventario de la tienda.

El número de armas sustraídas elevó la preocupación de las autoridades, debido a la posibilidad de que el armamento termine en circuitos ilegales. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre recuperación parcial o total del material robado.

Los reportes preliminares también indican que la fuga fue coordinada desde el exterior del centro comercial. Testigos señalaron que cinco motocicletas aguardaban cerca de la avenida Benavides junto a una camioneta blanca.

Cámaras registraron el atraco dentro del local

Parte del asalto quedó grabado por las cámaras de videovigilancia instaladas dentro del negocio. En las imágenes se aprecia a los delincuentes desplazándose por la tienda mientras recogen armas de los exhibidores y depósitos.

Durante el robo una mujer permanecía dentro del centro comercial utilizando un celular. Según la hipótesis manejada por la Policía, la persona habría cumplido labores de vigilancia para alertar sobre posibles movimientos de agentes de seguridad.

En otro momento del registro audiovisual se observa a un hombre vestido con polo azul dentro del establecimiento mientras los asaltantes manipulaban las armas.

Las grabaciones forman parte de las diligencias iniciadas por la Policía Nacional para reconstruir la secuencia completa del asalto.

Dirincri investiga a los responsables

Después del robo, agentes policiales acordonaron los alrededores del centro comercial La Alborada e iniciaron las investigaciones correspondientes. Detectives de la División de Investigación de Robos de la Dirincri llegaron a la zona para recopilar evidencias y revisar nuevas grabaciones de seguridad.

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Durante las horas posteriores al atraco, personal policial y serenos permanecieron en el lugar mientras continuaban las diligencias. Las autoridades buscan establecer la identidad de todos los involucrados y determinar la ruta utilizada durante la fuga.

Según la información difundida hasta el momento, no existen capturas confirmadas relacionadas con este caso. Tampoco se reportó la recuperación de las armas robadas en la tienda Impala Sport.