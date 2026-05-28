Perú

Alerta naranja por incremento de temperaturas en 14 regiones de la costa y sierra: Senamhi prevé máximas de hasta 35 °C

El pronóstico prevé escasa nubosidad al mediodía, con mayor radiación UV y sensación de calor en zonas urbanas y costeras. Por las tardes, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h

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Ilustración de una ciudad costera bajo un sol intenso, con un termómetro rojo en primer plano y un cartel del SENAMHI mostrando una alerta de peligro.
Una ilustración muestra una ola de calor extremo azotando una ciudad costera peruana, con un termómetro marcando altas temperaturas y un cartel del SENAMHI emitiendo una alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fin de semana, el calor subirá en buena parte del país: la costa y la sierra registrarán un incremento de la temperatura diurna bajo alerta naranja, un nivel que advierte la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó en su Aviso N.° 209 que el evento se extenderá desde las 00:00 horas del sábado 30 de mayo de 2026 hasta las 23:59 horas del lunes 01 de junio de 2026, con un periodo de vigencia de 71 horas.

Según el Senamhi, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a 35 km/h, principalmente durante las tardes.

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Senamhi prevé tres días de altas temperaturas en la costa y sierra del país

Para el sábado 30 de mayo, el Senamhi previó temperaturas máximas entre 27 °C y 35 °C en la costa norte, entre 25 °C y 30 °C en la costa centro, y valores entre 26 °C y 33 °C para la costa de la región Ica. En la sierra norte y centro, estimó registros entre 20 °C y 34 °C, mientras que para la sierra sur proyectó máximas entre 19 °C y 30 °C.

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El domingo 31 de mayo, el pronóstico mantiene rangos similares: máximas entre 27 °C y 35 °C en la costa norte, entre 25 °C y 30 °C en la costa centro, y entre 26 °C y 33 °C en la costa de Ica. Para la sierra norte y centro, el aviso contempló valores entre 20 °C y 34 °C, y para la sierra sur, entre 19 °C y 30 °C.

Para el lunes 01 de junio, el organismo reiteró el escenario de continuidad del evento. En la costa norte se esperan máximas entre 27 °C y 35 °C; en la costa centro, entre 25 °C y 30 °C; y en la costa de Ica, entre 26 °C y 33 °C. En la sierra norte y centro se proyectaron máximas entre 20 °C y 34 °C, y en la sierra sur, entre 19 °C y 30 °C.

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14 regiones en alerta naranja por incremento de temperatura diurna

El aviso N.° 209 incluye una lista de departamentos en posible afectación por el incremento de la temperatura diurna en costa y sierra. En total, el Senamhi consideró a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

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La advertencia se enmarca en un periodo en el que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementa la exposición a radiación UV, especialmente en zonas urbanas y costeras donde la sensación térmica puede elevarse por la acumulación de calor.

El organismo también señaló que las ráfagas de viento cercanas a 35 km/h se presentarían sobre todo en horas de la tarde, un factor que puede levantar polvo y reducir el confort térmico en algunas localidades, además de agravar molestias respiratorias en personas sensibles.

Recomendaciones del Senamhi ante alerta naranja por altas temperaturas

El nivel naranja corresponde a un escenario en el que “se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos”, de acuerdo con la clasificación difundida por el Senamhi en el aviso. La entidad recomendó a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación y seguir los consejos e instrucciones de las autoridades.

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.
Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

Ante la previsión de radiación UV más alta por la escasa nubosidad al mediodía, se sugiere evitar la exposición prolongada en las horas de mayor intensidad, buscar sombra cuando sea posible y planificar actividades al aire libre fuera de los picos de calor. En el caso de niñas, niños y personas mayores, la vigilancia debe ser permanente.

Si se presentan vientos por la tarde, el llamado es a tomar precauciones en espacios abiertos, asegurar objetos que puedan desplazarse y, en zonas con polvo, reducir la exposición directa. El Senamhi recomendó seguir atentos a sus actualizaciones mientras dure el aviso, vigente hasta el lunes 01 de junio a las 23:59 horas.

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