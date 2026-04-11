Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Paul Michael celebra su victoria en el duelo de la salvación, instante clave que cambió el rumbo de la nominación y aumentó la tensión entre los concursantes.

La tensión en La Granja VIP Perú alcanza un punto crítico con la llegada de la gala de eliminación este 11 de abril. Siete participantes quedaron nominados tras una semana marcada por conflictos, estrategias y cambios en la dinámica habitual del reality, lo que ha elevado la expectativa entre los seguidores del programa de Panamericana Televisión.

En esta edición especial, solo el voto del público decidirá quién continúa en competencia y quién abandona la finca, en una noche en la que cada apoyo será decisivo. La producción ha dispuesto un sistema de votación digital y gratuito, permitiendo que los fanáticos sean protagonistas del desenlace.

El proceso de nominación vivió giros inesperados cuando Paul Michael ganó el duelo de la salvación y rescató a Pamela López. En su lugar, fue nominado Pablo Heredia, cambiando el rumbo de la placa final. Así, los nominados para esta gala son: Mark Vito Villanella, Samahara Lobatón, Pati Lorena, Melissa Klug, Mónica Torres y Pablo Heredia.

Paul Michael celebra su victoria en el duelo de la salvación, instante clave que cambió el rumbo de la nominación y aumentó la tensión entre los concursantes. YouTube: La Granja Vip

Cómo votar en la gala de eliminación de La Granja VIP Perú

El destino de los nominados se definirá con la participación directa de la audiencia. Cualquier persona puede votar por su concursante favorito a través del portal oficial del programa o mediante la cuenta de Instagram de La Granja VIP Perú. Para votar, se debe ingresar al enlace https://votacion.panamericana.pe/la-granja/login, registrarse con un correo electrónico válido y seleccionar al participante que se desea salvar. Cada usuario podrá emitir hasta diez votos diarios por el mismo concursante, lo que aumenta las posibilidades de permanencia en el reality.

La votación se mantendrá abierta hasta minutos antes de la gala, por lo que el apoyo constante puede marcar la diferencia en una placa tan numerosa como la de esta semana.

El proceso de votación en La Granja VIP Perú y asegurar la permanencia de tu favorito en el reality. IG

Siete nominados en peligro: ¿quiénes podrían abandonar la competencia?

La lista de nominados quedó conformada tras una serie de enfrentamientos y sanciones que modificaron el esquema tradicional del programa. De los cuatro habituales en la placa de riesgo, la cifra aumentó a siete debido a conflictos y decisiones disciplinarias que marcaron la convivencia en la finca.

Los nominados para esta gala son: Mark Vito Villanella, Samahara Lobatón, Pati Lorena, Melissa Klug, Mónica Torres y Pablo Heredia. Solo uno de ellos tendrá que despedirse del reality, según el resultado del voto popular. La competencia se ha tornado más impredecible, ya que las alianzas internas se resquebraron y las estrategias individuales cobran cada vez mayor peso.

El público tendrá la última palabra y se espera que la votación sea una de las más reñidas de la temporada, dada la popularidad y el historial de cada nominado dentro del programa.

El público puede votar hasta 10 veces al día a través del portal oficial, incrementando las posibilidades de salvación de sus concursantes favoritos.

La formación de la placa: conflictos, sanciones y sorpresas

La semana inició con tensiones entre los concursantes, que derivaron en nominaciones disciplinarias. El lunes 6 de abril, la producción decidió incluir en la placa a Samahara Lobatón, Shirley Arica, Pamela López y Paul Michael tras protagonizar disputas que excedieron los límites de la convivencia.

Pati Lorena se sumó luego de perder el duelo de capataz frente a Renato Rossini, mientras que Mark Vito Villanella fue nominado tras caer ante Cri Cri en una competencia clave que otorgaba inmunidad. Finalmente, durante la asamblea nocturna del miércoles 8 de abril, la votación grupal determinó el ingreso de Melissa Klug y Mónica Torres a la lista de nominados, conformando una de las placas más extensas en lo que va de la temporada.

La modificación de la dinámica habitual responde a incidentes ocurridos en la finca y busca mantener el orden y la transparencia en el desarrollo del reality, según explicó la producción durante la transmisión.

Ocho participantes de La Granja VIP, incluyendo a Mark Vito, Melissa Klug y Samahara Lobatón, han sido nominados y podrían irse esta semana del programa de telerrealidad. (La Granja VIP)

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación en vivo?

La esperada gala de eliminación se transmitirá este sábado 11 de abril a las 20:00 horas a través de la señal de Panamericana Televisión. La emisión será en vivo y promete revelar momentos de alta tensión, confesiones inesperadas y un desenlace que podría redefinir las alianzas dentro de La Granja VIP Perú.

La audiencia podrá seguir minuto a minuto todo lo que ocurra tanto en televisión abierta como en las plataformas digitales del canal. Se anticipa un pico de audiencia, ya que uno de los favoritos podría abandonar la competencia y el futuro de los equipos quedará abierto a nuevas estrategias.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )

Los participantes de La Granja VIP Perú saldrán a votar en las elecciones generales

Por primera vez desde el inicio del reality, los concursantes dejarán el aislamiento temporalmente para ejercer su deber cívico en las elecciones generales de Perú. Según anunció Ethel Pozo, conductora del programa, la producción permitirá que los participantes acudan a sus centros de votación el domingo 12 de abril, en cumplimiento de la normativa que exige el sufragio obligatorio para los ciudadanos menores de 70 años.

La cobertura de este evento será simultánea en YouTube y Panamericana Televisión, mostrando el traslado y la participación de los concursantes en tiempo real. Los seguidores podrán ver cómo los protagonistas cumplen con su obligación electoral, sumando un elemento inédito a la temporada.

Participantes del reality show "La Granja VIP" interrumpieron su encierro para ejercer su derecho al voto en las elecciones del 12 de abril, una situación poco común para los concursantes.