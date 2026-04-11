Pablo Heredia y Shirley Arica se olvidan de las cámaras y protagonizan atrevido gesto y apasionados besos en ‘La Granja VIP’

Una fiesta, un juego y una escena inesperada marcaron la última emisión de ‘La Granja VIP’, cuando Pablo Heredia y Shirley Arica pasaron de un reto a un beso que no pasó desapercibido para la audiencia. La Granja VIP/ Panamericana

Durante la más reciente emisión de ‘La Granja VIP’, Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron una escena candente que generó reacciones tanto entre sus compañeros como en la audiencia, al realizar un gesto atrevido seguido de un beso apasionado frente a cámaras.

Durante la celebración, los participantes bailaban y compartían risas; en ese contexto, Flor Ortola lanzó un reto con reglas claras: uno de los presentes debía elegir una parte del cuerpo para colocar chocolate, y otro debía retirarlo usando únicamente la boca.

Los elegidos para realizar esta dinámica fueron Shirley Arica y Pablo Heredia. La modelo seleccionó primero el brazo, pero segundos después cambió de parecer y optó por la espalda. Esta decisión marcó el rumbo de la escena. Los compañeros de ambos siguieron el desarrollo con gritos y comentarios que incentivaron la continuidad de la dinámica. “Hasta abajo”, se escuchó entre el público del programa, mientras el ambiente subía de tono.

Escena candente

El actor Pablo Heredia aplicó el chocolate en la zona indicada y, cumpliendo el reto, lo retiró con la lengua ante la atenta mirada del resto de concursantes. El episodio no se detuvo ahí: la interacción derivó en un baile cercano que terminó en un beso. La cámara registró el momento, el cual fue replicado posteriormente en redes sociales por figuras vinculadas al espectáculo, como Samuel Suárez, quien comentó: “Unas ganas que se tenían este par hace rato... qué tal chape”.

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron candente gesto. La Granja VIP / Panamericana TV

El impacto de la escena traspasó la pantalla y se trasladó a plataformas digitales, donde los seguidores del reality y el público en general compartieron opiniones sobre el desarrollo de la relación entre Heredia y Arica dentro del programa. El instante se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la noche y generó expectativa sobre el futuro de ambos dentro del formato.

Sin embargo, ese no fue el único beso que protagonizó la pareja. Durante la fiesta, Pablo y Shirley no dudaron en abrarzarse y besarse en otras oportunidades, demostrando que existe una fuerte atracción entre ellos.

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizan momento de alta tensión y terminan en un beso frente a cámaras. La Granja VIP / Panamericana TV

La relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica ya había sido motivo de atención días antes, luego de que ambos participaran juntos en una sesión fotográfica organizada por la producción de ‘La Granja VIP’. En esa ocasión, las imágenes mostraron gestos de cercanía y complicidad que no pasaron inadvertidos para la audiencia ni para sus compañeros. La actividad formó parte de la elaboración de un calendario especial, en el que los concursantes posaron en parejas y en grupos.

El formato de ‘La Granja VIP’ se desarrolla en un entorno rural, donde los participantes deben superar retos relacionados con la vida en el campo y la convivencia colectiva. Las fiestas y dinámicas grupales forman parte de los recursos de la producción para fomentar la interacción y el entretenimiento, pero también han servido como escenario para episodios de alta tensión y expectativa.

Un reto durante una fiesta en ‘La Granja VIP’ cambió la dinámica del reality cuando Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un gesto atrevido que culminó en un beso apasionado, La Granja VIP/ Instarándula

Las reglas del programa contemplan la participación en juegos y desafíos que pueden alterar el clima de la casa. El reto presentado por Flor Ortola resultó ser uno de los puntos más altos de la jornada, no solo por la respuesta de Heredia y Arica, sino también por la reacción del resto de los concursantes, que celebraron el desarrollo de la escena con vítores y aplausos.