Demoras en la UNMSM en la instalación de mesas de sufragio, local con más de 100 puestos de votación en estas Elecciones 2026

Ciudadanos comprometidos, incluyendo una madre con su bebé, se organizan para instalar una mesa de votación ante la falta de personal. Se evidencia la supervisión de entidades como el JNE y la Defensoría del Pueblo | Latina TV

La apertura de las mesas de votación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el local con mayor cantidad de puestos de sufragio en Lima Metropolitana, evidenció demoras durante el inicio de las Elecciones Generales del 12 de abril. Aunque la habilitación de este centro era clave para el desarrollo del proceso, la instalación de mesas y el acceso de los electores no se realizó con la puntualidad esperada.

Pese a la importancia estratégica de la UNMSM, la apertura de mesas de sufragio enfrentó demoras. Según el reporte de Latina Noticias, el ingreso de electores no se permitió hasta después de las 7:00, cuando el personal de prensa logró acceder a las instalaciones a las 7:03. La ONPE había dispuesto la habilitación de 100 mesas de votación distribuidas en seis pabellones para atender a más de 29 mil electores en este recinto, cifra que supera ampliamente a la de cualquier otro centro habilitado en Lima Metropolitana.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el local de votación más grande de Lima Metropolitana, experimentó demoras en la apertura de sus mesas durante las Elecciones Generales del 12 de abril. (Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde)

El retraso en la instalación de mesas se debió, en parte, a la llegada tardía de varios miembros de mesa, quienes debían presentarse a las 6:00, aunque algunos arribaron recién después de las 6:30. Esta situación generó que los electores formaran filas a la espera de la apertura oficial, mientras el personal electoral continuaba con los preparativos en las aulas asignadas. Según la ONPE, en Lima Metropolitana y el Callao se habilitaron 2.260 locales de votación para recibir a los 26 millones 114 mil 619 ciudadanos habilitados en el padrón nacional.

Latina Noticias constató la espera de los votantes se prolongó por la demora en la conformación de mesas y el acceso a los pabellones, subrayando la relevancia de este centro en el proceso electoral peruano.

Ciudadanos esperan en la entrada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, donde la apertura de las mesas de votación sufrió demoras significativas durante las Elecciones Generales del 12 de abril. (Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde)

Presencia del Ministerio Público en la jornada electoral

El Ministerio Público desplegó más de seis mil fiscales en todo el país, según explicó el fiscal supremo Frank Almanza al medio. La presencia de los fiscales forma parte de la campaña “Elecciones sin delitos”, cuyo objetivo es verificar que el proceso se desarrolle conforme a la legalidad y actuar de inmediato ante cualquier incidente.

Almanza subrayó que el personal fiscal se encuentra en permanente coordinación con las autoridades electorales y dispone de herramientas tecnológicas para reportar y responder rápidamente a cualquier irregularidad detectada. “Estamos presentes como parte de la campaña Elecciones sin delitos, con el objetivo de verificar que todo el proceso se desarrolle conforme a la legalidad y no se cometa ningún delito”, declaró.

En el marco de las elecciones, un ciudadano de 88 años da una lección de deber cívico al ser el primero en la fila para sufragar en la UNMSM. Además, un fiscal detalla el operativo para prevenir delitos electorales durante el proceso | Latina TV

El Jurado Nacional de Elecciones también informó que el personal de fiscalización cuenta con aplicativos móviles que permiten registrar y comunicar incidencias en tiempo real, reforzando la transparencia y el control durante el proceso electoral en la UNMSM y otros centros de votación del país.

San Marcos es el local con mayor cantidad de mesas de votación

De acuerdo con la información provista por la ONPE, tras la UNMSM, el local con mayor cantidad de mesas en Lima es la Universidad Ricardo Palma en Santiago de Surco, con 80 mesas. Le siguen la IE 005 Rosa de Santa María en Breña, con 70 mesas; la Universidad San Martín de Porres en Santa Anita, con 65 mesas; la IE Emblemática Alfonso Ugarte (Estadio) en San Isidro y la Universidad Nacional Agraria La Molina, ambas también con 65 mesas.

Un ciudadano revisa su nombre en el padrón electoral publicado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el contexto de las próximas Elecciones Perú 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Otros locales destacados en Lima incluyen la IE Emblemática Alfonso Ugarte en San Isidro (61 mesas) y la IE Teresa Gonzales de Fanning-secundaria en Jesús María (60 mesas). Instituciones como la IEP Santo Domingo El Apóstol en San Miguel (58 mesas), la IE 1070 Melitón Carbajal en Lince (57 mesas), el Estadio Municipal Carlos A. Moscoso 2 en Surquillo y la IE Emblemático María Parado de Bellido en Rímac (50 mesas cada una) reflejan la distribución de mesas en el territorio limeño.

Asimismo, la Pontificia Universidad Católica del Perú en San Miguel, la IE Emblemática 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio en La Victoria y la IE Nuestra Señora de Guadalupe en Lima albergan 49 mesas cada una. Entre los recintos que concentran 47 mesas figuran la IE Liceo Naval Contralmirante Montero en San Miguel, el Estadio Municipal Carlos A. Moscoso 2B en Surquillo, la IEP Colegio La Salle en Breña y la IEP Saco Oliveros Helicoidal en Santa Anita.