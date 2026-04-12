Perú

Elecciones 2026: Fiscalía de Perú coordina acciones por demoras en la entrega de material que genera retrasos en mesas de votación en Lima

La llegada tardía del material electoral a varios locales de Lima obligó a la intervención del Ministerio Público para asegurar la continuidad de la jornada y evitar incidentes en el proceso de votación

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La demora en la distribución del material electoral en diversos distritos de Lima marcó el inicio de la jornada de votación en el marco de las elecciones generales de 2026. Según reportes oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció públicamente las dificultades logísticas que impidieron la llegada puntual de las ánforas y material a varios centros de sufragio, lo que generó retrasos en la instalación de las mesas y preocupación entre los votantes.

El organismo electoral, a través de un comunicado, atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral.

Los locales más afectados son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos limeños de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, situados en el sur de la capital. El total de centros de votación afectados por el retraso en la llegada del material electoral equivale al 0,72 % de los 10.336 centros habilitados a nivel nacional, afirmó la ONPE.

Fiscalía de la Nación anunció que tomará acciones de caras a las demoras en algunas mesas en las Elecciones Perú 2026. X.com
Fiscalía de la Nación anunció que tomará acciones de caras a las demoras en algunas mesas en las Elecciones Perú 2026. X.com

En el mismo documento, el organismo electoral pidió paciencia a la ciudadanía y resaltó que todas las mesas cuya apertura se vea afectada contarán con presencia de fiscalizadores para garantizar la integridad del acto electoral.

Ante esta situación, el Ministerio Público anunció que realiza coordinaciones directas con los órganos electorales para garantizar el desarrollo normal de la jornada y prevenir incidentes que puedan comprometer la transparencia del proceso. La intervención de la Fiscalía busca asegurar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y que la elección avance conforme a lo establecido en la ley electoral, minimizando cualquier riesgo de irregularidad.

Un grupo de cinco personas de pie junto a una pared verde claro y dos puertas, con carteles electorales visibles. Algunas personas conversan, otras esperan
Ciudadanos esperan pacientemente en largas filas frente a una mesa de sufragio con retraso en Lima, Perú, durante las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. (Foto: Agencia Andina)

Fiscalización y medidas extraordinarias ante la demora

En respuesta a la problemática, la Fiscalía anunció en X.com que ha desplegado equipos adicionales en los distritos más afectados, con el objetivo de agilizar la entrega del material pendiente y supervisar la apertura de los locales de votación. Fuentes oficiales detallan que las coordinaciones incluyen el monitoreo en tiempo real de las rutas de transporte y la designación de fiscales especializados en delitos electorales para intervenir ante cualquier incidente.

El Ministerio Público enfatizó la importancia de mantener la calma y exhortó a la población a no abandonar los locales de votación, asegurando que se garantizará la atención de todos los electores registrados. La Fiscalía recordó que cualquier intento de entorpecer el proceso será sancionado conforme a la ley y que la colaboración ciudadana es clave para el éxito de la jornada democrática.

Tres personas en una sala con ventanas grandes y una pared amarilla, preparando una mesa electoral con una urna y cajas de la ONPE, junto a escritorios y sillas
Miembros de mesa de la ONPE preparan el material electoral en la UNMSM, enfrentando demoras significativas debido a la falta de insumos, afectando el inicio de la jornada electoral para las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Impacto en la jornada y reacciones ciudadanas

La demora en la llegada del material electoral ha generado malestar y preocupación entre los votantes, quienes reportaron largas esperas y dificultades para ubicar sus mesas habilitadas. Diversos distritos de Lima experimentaron retrasos en el inicio de la votación, aunque las autoridades aseguran que la jornada podrá desarrollarse con normalidad una vez subsanadas las incidencias.

El incidente pone en evidencia la necesidad de optimizar los procesos logísticos y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional en futuros comicios. Tanto la ONPE como el Ministerio Público reiteraron su compromiso con la transparencia y el respeto a la voluntad popular, subrayando que todas las acciones tomadas buscan garantizar unas elecciones limpias.

Primer plano de una pila de folletos blancos que dicen "Elecciones Generales 2026" y "Elección de Senadores y Diputados", con un QR y logo JNE
Documentos informativos para las Elecciones Generales 2026 son preparados en medio de preocupaciones por posibles demoras y falta de material electoral. (Paula Díaz Elizalde)

Amplían horarios

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció a través de su presidente, Roberto Burneo, que por pedido de la ONPE se amplíe el horario de votación hasta las 6 p.m. Recordemos que inicialmente el cierre era a las 5 p.m. Burneo pidió disculpas por los retrasos y señaló que se dará con los responsables de estas demoras.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, manifestó que la ampliación del horario de votación obedece a la demora en la entrega del material de votación y la falta de instalación de cientos de mesas de sufragio

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