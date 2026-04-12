Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta y más artistas muestran su lado cívico en las elecciones 2026

Gisela Valcárcel, Mayella Lloclla, Tatiana Astengo y Ernesto Pimentel ejercen su derecho al voto, destacando la participación ciudadana en las elecciones 2026. (Capturas Instagram)

Diversos artistas y personajes de la televisión han dado cuenta de su participación en las elecciones generales 2026, mostrando a través de sus redes sociales cómo ejercen su derecho al voto. Figuras como Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta, Natalia Salas y Diana Quijano, entre otros, tanto en Perú como en el extranjero, compartieron testimonios e imágenes de la jornada, marcada por demoras en la instalación de mesas y largas filas en varios centros de sufragio.

Gisela Valcárcel difundió un video en sus historias de Instagram relatando su experiencia: “Voté. Todos se están yendo desde muy temprano, pero sé que hay lugares en los que ha sido muy complicado, por la serie de colas, porque se han demorado en abrir. En mi caso tuve mucha suerte, entré, ubiqué mi mesa y voté de inmediato. El presidente y los miembros de mesa fueron muy amables”.

La conductora incentivó a sus seguidores a acudir a votar pese a las demoras: “Así empiezo mi domingo, así que a votar, a votar todos. Así tengamos que esperar, a votar”.

El reconocido artista Ernesto Pimentel acude a su mesa de votación para cumplir con su deber cívico, sonriente y mostrando su papeleta antes de depositarla. (Difusión)

Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la ‘Chola Chabuca’, compartió el momento de emitir su voto, posando sonriente con la larga cédula y luego depositándola en el ánfora. Tatiana Astengo, por su parte, publicó un video animando a la ciudadanía a sufragar: “Ya voté. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Ve a votar. No votes en blanco. No votes nulo. Hazlo por tu país. Es tu casa. Vamos, Perú”.

La periodista Mónica Delta también compartió un video mostrando el proceso y escribió: “¡Listo!”. La actriz Mayella Lloclla expresó su esperanza tras sufragar: “Ya estoy lista para ir a votar con esperanza. Gracias a todos los que están cumpliendo su rol como miembros de mesa. Chicos, no dejen de venir. Su voz importa muchísimo”.

Figuras de la televisión peruana como Gisela Valcárcel, Tatiana Astengo y Mayella Lloclla acuden a sus centros de votación y comparten un mensaje de aliento y responsabilidad cívica con todos los peruanos. Video: Instagram

Retrasos en la instalación de mesas y testimonios de actores y conductores

La jornada no estuvo exenta de dificultades. Diana Quijano, actriz, expuso la demora en su local de votación en Miraflores, y el día de su cumpleaños: “Son las 8 a.m. y en mi mesa los materiales llegaron a las 6:46 a.m., a las 7:15 a.m. ofrecimos ayudar, y aún siguen con su compu que no la pueden conectar. Solo faltó un miembro de mesa y soy quinto suplente, así que celebro mis 64 con mi querida Samikai”.

La actriz Diana Quijano celebra su 64 cumpleaños sonriendo mientras cumple con su deber cívico como miembro suplente de mesa electoral. (Instagram Diana Quijano)

En un video, relató: “Ya estamos listos para comenzar a votar dos horas después de la hora programada. Llegaron todos los utensilios de la ONPE tarde. Pero ya, por fin. Voten con conciencia, por favor. Eso define los próximos cinco años del país. Que viva el Perú”.

A través de sus redes sociales, las actrices Diana Quijano y Natalia salas compartieron sus experiencias en el día de las elecciones. Quijano, miembro suplente de mesa, criticó la la tardanza y pidió votar con conciencia, mientras que salas expuso la desorganización en los locales de votación y el riesgo de que las mesas sean anuladas.

La actriz cómica Zelma Gálvez también reportó inconvenientes: “Llegue antes de las 7 a.m. corriendo. Solo hay 4 gatos...y los de la ONPE no traen el material. Soy la 6ta. suplente y por lo que veo no me retiraré de acá... suerte que desayuné!!!!”. Más tarde, anunció que la votación recién empezaba cerca de las 10am.

Zelma Gálvez muestra su credencial de miembro de mesa suplente emitida por la ONPE para las Elecciones Generales y Parlamento Andino de 2026. (Instagram Zelma Gálvez)

Natalia Salas relató problemas similares: “Sergio y Leandro se han ido al centro de votación de Sergio porque él vota en un distrito y yo voto en otro. él ha llegado temprano y su centro de votación no estaba abierto porque no habían llegado las cédulas. Entonces ahorita vamos a ir al mío, vamos a ver si yo sí voy a poder votar”. Finalmente, confirmó que logró votar y que acompañaría a su esposo a su votación.

La reconocida actriz Natalia Salas fue vista ejerciendo su derecho al voto, animando a sus seguidores a participar activamente en el proceso electoral del país. (Instagram Natalia Salas)

Artistas asumen rol de miembros de mesa en Lima y el extranjero

Cielo Torres sorprendió a sus seguidores al asumir la función de miembro de mesa en Lima. “Tempranito, cumpliendo con mi responsabilidad. Y como acto de amor a mi país, me quedo todo el día aquí”, compartió en sus historias de Instagram. La cantante explicó que fue designada primer suplente y, al no presentarse el titular, asumió el cargo durante toda la jornada.

La reconocida cantante Cielo Torres comparte su entusiasmo al ser designada como miembro de mesa en las elecciones 2026, mostrando su compromiso cívico. (Instagram Cielo Torres)

En el extranjero, Raúl Romero, exconductor de ‘Habacilar’ y músico, cumplió el mismo rol en Madrid, España, en el local de votación del consulado peruano. Su presencia fue destacada por votantes que compartieron imágenes del artista cumpliendo su labor cívica. Roger del águila, excompañero de Romero en la televisión, también fue visto en el centro de votación en Madrid, tomándose fotos con compatriotas.

Las imágenes de Raúl Romero desempeñando funciones de miembro de mesa circulan ampliamente en redes sociales y motivan comentarios de admiración. (Instagram Instarándula)

Las demoras en la instalación de mesas y la entrega de materiales han sido una constante en distintos puntos del país y del extranjero, pero no impidieron que miles de personas, incluidos figuras públicas y artistas, cumplieran con su deber electoral.