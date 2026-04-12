Elecciones 2026: El único documento que necesitas para votar hoy y evitar problemas en tu local de votación

A pocos días de las elecciones, cientos de ciudadanos forman largas colas para recoger su Documento Nacional de Identidad. Reniec anuncia la ampliación de sus horarios de atención, incluso hasta la medianoche, para facilitar la entrega.

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, miles de peruanos se preparan para acudir a sus locales de votación este domingo 12 de abril. En medio de dudas frecuentes y desinformación en redes sociales, una de las preguntas más repetidas es clave: ¿qué documentos necesitas para votar hoy sin tener problemas?. La respuesta es más simple de lo que muchos creen, pero ignorarla puede impedirte ejercer tu derecho ciudadano.

En una jornada electoral marcada por alta expectativa, las autoridades como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han reiterado una serie de indicaciones básicas para garantizar un proceso ordenado. Entre ellas, la más importante: acudir con el documento correcto. No hacerlo puede significar quedarse fuera de la votación, incluso si estás habilitado en el padrón electoral.

El único documento válido para votar en Perú hoy

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Si vas a participar en las Elecciones Generales 2026, debes tener en cuenta que el Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único requisito obligatorio para emitir tu voto. Este documento, emitido por el Reniec, es indispensable porque permite verificar tu identidad ante los miembros de mesa.

Existen tres tipos de DNI válidos para sufragar:

DNI azul (convencional)

DNI electrónico (DNIe)

DNI amarillo (en el caso de jóvenes que cumplieron 18 años hasta el día de la elección y figuran en el padrón)

Un punto clave que ha sido confirmado por el JNE es que sí puedes votar con el DNI vencido. Es decir, no importa si tu documento ya caducó, siempre que tu información esté registrada correctamente en el padrón electoral y tu identidad pueda ser verificada.

Sin embargo, hay una regla estricta que no admite excepciones: Debes llevar el DNI físico.

No se aceptan fotos en el celular, copias, constancias de trámite ni denuncias por pérdida. Tampoco son válidos otros documentos como pasaporte, licencia de conducir o carnés institucionales. Sin el DNI en físico, no podrás votar.

Recomendaciones clave para evitar problemas al momento de votar

Votantes peruanos consultan listados con su DNI para ubicar sus mesas de sufragio en un centro educativo durante una jornada electoral en Perú, con personal de la ONPE orientando a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han insistido en que, además de llevar el DNI, existen algunas acciones simples que pueden marcar la diferencia entre una experiencia rápida y un proceso complicado durante la jornada electoral.

Una de las principales recomendaciones del Reniec es verificar previamente tu local de votación. Esto se puede hacer con tu número de DNI y te permitirá evitar confusiones o traslados de último momento.

También es importante considerar lo siguiente:

Revisa si tu DNI está disponible para recojo : si hiciste un trámite reciente, podrías tener tu documento listo y evitar inconvenientes.

Confirma que estás en el padrón electoral : esto asegura que podrás sufragar sin observaciones.

Acude dentro del horario establecido: planificar tu llegada ayuda a evitar colas y aglomeraciones.

Otro aspecto relevante es que incluso los ciudadanos que recientemente cumplieron la mayoría de edad pueden votar, siempre que estén incluidos en el padrón. En estos casos, el DNI amarillo sigue siendo válido para participar.

Las entidades electorales también han advertido sobre la importancia de informarse únicamente a través de canales oficiales, especialmente en un contexto donde circula información falsa sobre requisitos para votar. Llevar el documento correcto no solo evita contratiempos, sino que asegura que puedas ejercer tu derecho sin restricciones.

En una jornada clave para el país, donde el voto es obligatorio, cumplir con este requisito básico puede evitar no solo inconvenientes en el local de votación, sino también posibles sanciones económicas por no participar en el proceso electoral.

Resultados oficiales de Elecciones 2026: cómo y cuándo se conocerán

Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la encargada de publicar los resultados oficiales. Según explicó su jefe, Piero Corvetto, a las 5:00 p.m. del domingo se habilitará la página web donde se empezarán a difundir los resultados desde las primeras actas procesadas.

Estos resultados se irán actualizando de forma progresiva, conforme lleguen y se procesen las actas. No se trata de proyecciones ni estimaciones, sino de cifras oficiales.

Las primeras actas de Lima y Callao comenzarán a ingresar desde las 7:30 p.m., mientras que las del resto del país lo harán desde las 8:30 p.m. Esto puede hacer que las tendencias cambien a lo largo de la noche.

La ONPE estima que hacia la medianoche del lunes 13 de abril se podría contar con al menos el 60 % de los resultados de la elección presidencial. Sin embargo, el avance dependerá de la velocidad del conteo y del envío de actas, especialmente desde zonas alejadas y del extranjero.