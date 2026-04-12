Rafael López Aliaga denuncia penalmente a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por demoras en comicios: piden “detención inmediata”

Rafael López Aliaga presenta denuncia penal contra el jefe de la ONPE tras retrasos en la instalación de mesas en Lima. REUTERS/Manuel Orbegozo

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, presentó el sábado una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de la jornada electoral de 2026 en Perú.

La denuncia fue registrada a través de la mesa de partes virtual del Ministerio Público y acusa a Corvetto de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia, tras las demoras en la instalación de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima.

El Ministerio Público recibe la acusación de López Aliaga, solicitando la detención de Piero Corvetto y la intervención de la Fiscalía de la Nación.

El documento, ingresado a las 13:53 horas y firmado por el abogado defensor Wilber Medina Barcena, solicita la intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación y la detención del titular de la ONPE.

López Aliaga argumenta que esta medida busca “salvaguardar el ejercicio efectivo del derecho fundamental al sufragio” frente a las incidencias ocurridas.

El candidato también se reservó el derecho de ampliar la denuncia contra otras personas que pudieran ser identificadas durante las investigaciones, según consta en el documento consultado por RPP Noticias.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, presentó la denuncia penal contra el jefe de la ONPE en la jornada electoral marcada por retrasos en Lima. REUTERS/Angela Ponce

ONPE amplía horario de votación ante retrasos en la instalación de mesas

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, reconoció públicamente las demoras y anunció la ampliación del horario de votación hasta las 6 de la tarde, una hora adicional respecto al cierre habitual.

Corvetto explicó que la extensión responde a la demora en la entrega del material electoral y la falta de instalación de cientos de mesas, especialmente en distritos como Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores y San Juan de Miraflores, donde se registraron largas filas y malestar entre votantes.

Más de 100.000 efectivos policiales y militares participan en el operativo nacional para garantizar la seguridad y el orden en las elecciones de Perú 2026. (Paula Díaz Elizalde)

El funcionario agradeció la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de aceptar la solicitud de la ONPE para compensar el tiempo perdido y pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes logísticos.

“Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, declaró Corvetto durante la jornada, según RPP Noticias.

JNE y Fiscalía advierten posibles sanciones por retrasos

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció tras los retrasos en la apertura de mesas y advirtió que los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales.

“Comunicaremos a las autoridades competentes para que asuman las responsabilidades que sean del caso, no solo a nivel administrativo, sino también penal”, afirmó Burneo.

La Fiscalía de la Nación efectuó diligencias en la sede de la ONPE en Lima Centro tras constatar los retrasos en la entrega del material electoral.

La fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabeza las actuaciones para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos y exhortó a la ONPE al debido cumplimiento de sus funciones, según información difundida por el Ministerio Público.

El Jurado Nacional de Elecciones y la Fiscalía anuncian posibles sanciones administrativas y penales por irregularidades en la apertura de mesas.

Otros candidatos también critican la organización electoral

Durante la jornada, otras figuras políticas se sumaron a las críticas contra la gestión electoral. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exigió la renuncia de Corvetto por las demoras “históricas y escandalosas” en la apertura de mesas en distritos como Rímac, San Borja y Villa El Salvador.

En tanto, el candidato de Alianza Para el Progreso, César Acuña, votó en Trujillo y también cuestionó los retrasos ocurridos en la capital. Ambos señalaron la importancia de que los organismos electorales garanticen la transparencia y el acceso igualitario al voto. Carlos Álvarez emitió un video en la misma línea crítica.

La ONPE precisó que, tras la extensión del horario, los centros de votación que no lograron instalar cabinas debido a la falta de material electoral no podrán hacerlo posteriormente. Además, la divulgación de resultados oficiales se retrasará aproximadamente una hora, según el cronograma actualizado por la entidad.

La jornada cuenta con un despliegue de más de 100.000 efectivos policiales y militares para resguardar el desarrollo de las elecciones en todo el país, en coordinación con las autoridades electorales.