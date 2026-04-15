Perú

Alfonso López Chau niega posible apoyo a Fuerza Popular en segunda vuelta: “esa opción es imposible”

De cara a la segunda vuelta presidencial, el candidato de Ahora Nación indicó que no apoyaría a Keiko Fujimori, pero no descartó su respaldo a Roberto Sánchez

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Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau speaks during his closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau speaks during his closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, descartó la posibilidad de respaldar a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 7 de abril, aunque no negó que su respaldo sea para quien podría ser su contrincante, Roberto Sanchez (Juntos por el Perú).

En su cuenta oficial de X, López Chau respondió al periodista Pedro Salinas, quien deslizó una supuesta posibilidad de respaldo hacia Fujimori, e incidó que esa opción no es viable.

“Ayer en tu programa, que sigo y valoro, planteaste la posibilidad de una alianza con la señora Fujimori. En nuestro caso, esa opción es imposible. No solo nunca he sido funcionario del fujimorismo, sino que lo enfrenté en los momentos más difíciles del país”, escribió el candidato.

A pesar de que rechazó el apoyo a Fujimori, el representante de Ahora Nación no negó ni se refirió a la posibilidad de respaldar a Roberto Sánchez, quien podría ser el rival de Keiko durante la segunda vuelta.

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“En ese sentido, me sumo a la urgente necesidad de contribuir con liderazgos colectivos que devuelvan la tranquilidad y ponderación en este momento en que voces autoritarias pretenden incendiarlo todo”, finalizó.

Rafael López Aliaga acusa fraude electoral sin pruebas

La noche del martes, el candidato presidencial Rafael López Aliaga participó en una concentración pública convocada por él junto a los congresistas Alejandro Muñante y Norma Yarrow, en la que exigieron la nulidad de las elecciones por considerar que se produjo un fraude pese a que no presentaron pruebas sobre sus afirmaciones.

Durante su discurso, López Aliaga centra sus críticas en el manejo logístico de la jornada electoral y en la actuación de funcionarios responsables. En ese sentido, afirma: “El señor Corvetto es parte de un engranaje, es parte de una estrategia”. Además, exige acciones inmediatas: “Yo le mando al señor fiscal de la nación, le mando al jefe de la Policía Nacional, le mando que tome preso de inmediato al señor Corvetto”.

La movilización reúne a ciudadanos y figuras políticas que rechazan el proceso electoral y exigen su revisión inmediata. X

El candidato sostiene que existieron retrasos en la distribución del material electoral, lo que, según su versión, afectó la participación ciudadana. “Si hay un millón sesenta mil personas a nivel nacional que no han votado... ¿Por qué? Porque el material llegó tardísimo”, señala ante los asistentes.

Uno de los puntos centrales de su intervención se relaciona con la posibilidad de una protesta a escala nacional. López Aliaga afirma que esperará resultados oficiales antes de tomar decisiones, aunque adelanta una eventual convocatoria. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, indicó.

El candidato insiste en mantener una vigilancia constante sobre el proceso. “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, señala, al tiempo que pide a sus seguidores mantenerse atentos a los anuncios posteriores.

En otro momento de su discurso, fija un plazo a las autoridades electorales. “Le damos exactamente veinticuatro horas... para declarar la nulidad de este fraude electoral”, indicó el candidato de Renovación Popular.

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