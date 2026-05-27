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“Que se vayan todos”, el eufórico cántico del hincha tras eliminación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ igualaron sin goles frente Tolima en el estadio Monumental, y perdió la chance de asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo internacional. Los fanáticos manifestaron su sentir al finalizar el encuentro

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Los fanáticos mostraron su molestia con la 'U' luego de quedar afuera del torneo internacional. (Difusión)

La despedida internacional de Universitario de Deportes se consumó en el estadio Monumental ante Deportes Tolima, cuando el marcador selló un empate 0-0 y las posibilidades del equipo peruano se esfumaron. El resultado, conseguido en la última jornada del Grupo B, dejó a los ‘cremas’ en el cuarto puesto y sin acceso a los octavos de final de la Copa Libertadores ni al playoff de la Copa Sudamericana.

El encuentro fue seguido con alta expectativa por la hinchada local, pero la incapacidad de vulnerar el arco colombiano sentenció la eliminación. Las imágenes posteriores al pitazo final mostraron la desolación en el rostro de varios futbolistas, entre ellos Caín Fara, Jairo Concha, Anderson Santamaría, Jorge Murrugarra y Edison Flores, captados por las cámaras de ESPN en medio de la resignación y el silencio.

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Mientras los jugadores se lamentaban en la cancha, el plantel del cuadro colombiano celebraba su clasificación a la siguiente fase. Dos caras de la moneda que terminó de graficarse con los cánticos que realizaron los fanáticos en las tribunas que gritaron a viva voz: “Que se vayan todos, ohhhhh, que se vayan todos, a la conch.......”.

El lamento de Edison Flores y sus compañeros tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026.
El lamento de Edison Flores y sus compañeros tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Crédito: AFP

“Hay una profunda decepción”

La eliminación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores fue seguida por la conferencia de prensa de Héctor Cúper, quien no ocultó el desánimo que envolvió al plantel tras el empate ante Deportes Tolima. El técnico argentino, de 70 años, reconoció que las expectativas del grupo y de la afición eran elevadas, pero el resultado final frustró cualquier posibilidad de avanzar, incluso hacia la Copa Sudamericana.

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Cúper expresó su pesar por la situación: “Hay una profunda decepción porque las expectativas eran altas. La gente se fue decepcionada, todos esperábamos más de este partido. Lo que más nos importa es que todos estén felices, pero no pudo ser”. En su análisis, el entrenador valoró el desempeño de sus dirigidos, en especial durante la primera mitad del encuentro, aunque admitió deficiencias en la definición.

El técnico señaló que el tiempo de trabajo al frente del equipo ha sido limitado y descartó la existencia de respuestas inmediatas para revertir el presente. Según Cúper, “no creo en soluciones mágicas, aunque uno siempre espera mejorar”. Consideró que el primer tiempo ante Tolima fue positivo y destacó: “Tuvimos situaciones y creo que fuimos mejores”.

El entrenador remarcó la mejora defensiva de Universitario, pero insistió en la necesidad de aumentar la efectividad ofensiva. Al respecto, detalló:“Nos está faltando definición; hoy tuvimos al menos cuatro ocasiones claras y no concretamos. El equipo ha mejorado en orden defensivo, pero falta efectividad de tres cuartos hacia adelante”.

El técnico argentino dio declaraciones en conferencia de prensa. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

La salida de Universitario de Deportes de las competencias internacionales obliga al plantel a centrar su atención en el torneo local. Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el equipo de Héctor Cúper se prepara para disputar la última fecha del Torneo Apertura, con la mira puesta en acortar distancias con Alianza Lima en la tabla acumulada.

El próximo compromiso de los ‘cremas’ será ante Sport Huancayo, el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas locales, nuevamente en el estadio Monumental. El encuentro representa una oportunidad clave para sumar tres puntos y mantener vivas las aspiraciones en el campeonato nacional.

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