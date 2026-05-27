Sociedad

Nació una “superbebé” de 6,5 kilos en Santiago del Estero: cómo están de salud la niña y su madre

El parto ocurrió en el Centro Integral Salud Banda. La progenitora dio a luz luego de 38 semanas de gestación. La recién nacida se llama Nazarena. Qué es la macrosomía fetal

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Su mamá, Yohana, oriunda de la localidad de Colonia Dora, dio a luz durante la semana 38 de embarazo. No sufrió complicaciones de salud ni ella ni la bebé

En el Centro Integral Salud (CIS) Banda, en Santiago del Estero, aún no salen de la sorpresa con el nacimiento de Nazarena, una superbebé de 6,5 kilos luego de 38 semanas de gestación.

El embarazo, que se siguió bajo los protocolos de un caso de riesgo, tuvo en La Banda un final feliz: el parto se realizó sin complicaciones mayores.

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La beba se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios la apodaron la “superbebé santiagueña”, debido a su insólito peso. Ella, con 6,5 kilos, superó con creces los 4 kilos, con los que muchos recién nacidos son considerados macrosómicos. Esa condición puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el parto para la madre y el bebé.

superbebé de Santiago del Estero
Yohana y Nazarena, en un video difundido en TikTok que documentó el nacimiento de la "superbebé santiagueña" (@kary.orellana)

La madre de la recién nacida es Yohana, una joven oriunda de Colonia Dora, una localidad ubicada a 160 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

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En un video difundido en TikTok, ella dijo: “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”. Y, en el mismo video, agregó: “La bebé está perfectamente”. Tras el nacimiento, madre e hija quedaron bajo controles médicos de rutina y evolucionan favorablemente.

Vista exterior de un edificio hospitalario moderno de color gris con ventanas grandes y celosías horizontales, identificado como Centro Integral de Salud La Banda
El Centro Integral Salud de la localidad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, donde nació Nazarena, la beba que pesó 6,5 kilos (Gobierno de Santiago del Estero)

El nacimiento de Nazarena sumó interés porque, según relató Yohana, ya había tenido otros hijos con peso por encima del promedio: su primera hija nació con 3,8 kilos y su segundo hijo pesó 4 kilos.

¿Qué es la macrosomía fetal?

El nacimiento de la bebé de 6,5 kilos en Santiago del Estero volvió a poner el foco en la macrosomía fetal, una condición que se define por el peso elevado al nacer.

El caso, difundido en TikTok, coincidió con datos médicos que ubican la macrosomía entre el 8% y 10% de los nacimientos globales. La detección prenatal tiene límites.

Son casos muy extraños en el mundo, solo se da el 9%.
Son casos muy extraños en el mundo, solo se da el 10%.

El ensayo Big Baby Trial, halló que 60% de los fetos señalados como grandes en una ecografía no lo eran al nacer. El mismo medio indicó que, incluso cuando se realiza la estimación, el peso calculado puede desviarse hasta 10% respecto del real, lo que complica decisiones clínicas.

La macrosomía se define como el nacimiento de un recién nacido con un peso igual o superior a 4.000 gramos, aunque algunos especialistas fijan el umbral en 4.500 gramos. El término “grande para la edad gestacional” se usa cuando el peso supera el percentil 90 para la semana de gestación.

Los riesgos ante este tipo de embarazos

Entre los factores de riesgo, Cleveland Clinic señaló la diabetes previa o gestacional: el exceso de glucosa materna puede pasar al feto, que responde con mayor producción de insulina y hormona del crecimiento, lo que favorece la acumulación de grasa y un mayor tamaño corporal.

La obesidad antes del embarazo eleva entre cuatro y 12 veces la probabilidad de macrosomía. La institución también mencionó como factores asociados el aumento excesivo de peso durante la gestación, los antecedentes familiares de bebés grandes, partos previos con macrosomía, embarazos que superan las 42 semanas y la estatura materna elevada.

Ilustración plana de una mujer embarazada con un feto grande y un feto de tamaño promedio de referencia. A la izquierda, íconos de jeringa, balanza, calendario de 42 semanas y figura alta.
Riesgos de macrosomía fetal: diabetes, obesidad, embarazo prolongado y estatura materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La macrosomía aumenta la probabilidad de cesárea y de dificultades durante el nacimiento. Según Cureus, la madre puede elevar el riesgo de hemorragia posparto, desgarros vaginales, ruptura uterina y partos prolongados en la fase de expulsión.

Para el bebé, uno de los principales riesgos es la distocia de hombros: quedan atrapados en la pelvis materna. El cuadro puede requerir maniobras obstétricas y, en casos poco frecuentes, derivar en lesiones o en la necesidad de reanimación neonatal.

Otras complicaciones neonatales posibles son dificultades respiratorias, la hipoglucemia, la ictericia y un recuento elevado de glóbulos rojos. Pero la mayoría de los partos de bebés grandes transcurre sin complicaciones graves.

La controversia clínica aparece cuando el diagnóstico se basa en estimaciones prenatales. El Big Baby Trial citado indicó que una proporción alta de fetos señalados como grandes por ecografía termina naciendo con un peso dentro de rangos esperables.

El mismo medio advirtió que el margen de error de la ecografía puede condicionar la planificación del parto, en especial cuando se evalúa la necesidad de intervenciones como inducción o cesárea.

Qué medidas se recomiendan para reducir el riesgo

El manejo preventivo se centra en factores modificables. Uno de ellos es mantener un peso saludable antes y durante el embarazo, sostener una dieta equilibrada, realizar actividad física adecuada y asistir a controles prenatales regulares, incluidas las pruebas de tolerancia a la glucosa para detectar diabetes gestacional.

Cuando se diagnostica diabetes durante el embarazo, el control estricto de la glucemia reduce el riesgo de tener un bebé grande. También se destacó la importancia del acompañamiento profesional para sostener hábitos de salud durante la gestación.

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