Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

El técnico argentino dio declaraciones en conferencia de prensa. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Héctor Cúper brindó una conferencia de prensa luego del empate de Universitario de Deportes ante Deportes Tolima en la última fecha, resultado que significó la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores e incluso de la Copa Sudamericana. El técnico argentino habló con claridad sobre el presente del equipo.

Cúper comenzó manifestando: “Hay una profunda decepción porque las expectativas eran altas. La gente se fue decepcionada, todos esperábamos más de este partido. Lo que más nos importa es que todos estén felices, pero no pudo ser”.

El entrenador de 70 años destacó el trabajo de sus dirigidos en el primer tiempo del encuentro ante Tolima y realizó una autocrítica sobre la falta de gol en el estadio Monumental de Ate.

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“El tiempo de trabajo ha sido corto. No creo en soluciones mágicas, aunque uno siempre espera mejorar. Sobre el partido de hoy, el primer tiempo del equipo no me desagradó; tuvimos situaciones y creo que fuimos mejores. Nos está faltando definición, hoy tuvimos al menos cuatro ocasiones claras y no concretamos. El equipo ha mejorado en orden defensivo, pero falta efectividad de tres cuartos hacia adelante”, señaló.

En ese contexto, Cúper no quiso desligarse de la responsabilidad por haber llegado recientemente al club y pidió que se lo juzgue como al resto. “Asumo la responsabilidad, más allá del poco tiempo que llevamos. Soy el entrenador y no puedo ni quiero evadir esa responsabilidad”.

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Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario. Créditos: A Presión / Paloma del Solar.

La crítica al estado físico de sus jugadores

Héctor Cúper también utilizó la conferencia de prensa para expresar su preocupación por el estado físico de los futbolistas de Universitario. El entrenador argentino explicó que, durante los últimos 20 minutos del partido, sus jugadores no lograron avanzar por la falta de ritmo.

“También debemos mejorar el aspecto físico, ya que en los últimos veinte minutos tuvimos dificultades para mantener el ritmo e hilvanar jugadas. A veces demoramos demasiado en atacar, incluso cuando se requería un avance rápido. El primer tiempo fue bastante bueno y fuimos superiores, pero no concretamos las oportunidades. No es excusa, no busco excusas, pero el rival solo tuvo una ocasión clara y las más peligrosas fueron nuestras, aunque eso no basta si no se convierte”, apuntó.

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El técnico de Universitario analizó el empate ante Deportes Tolima. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

¿Cómo revertir la mala situación de Universitario?

Finalmente, Héctor Cúper indicó que la clave para que Universitario de Deportes recupere el rumbo logrado en las últimas tres temporadas, en las que consiguió un tricampeonato nacional, está en el profesionalismo y la actitud del plantel.

“Somos profesionales y tenemos que levantarnos y seguir trabajando, eso lo tenemos claro. Si alguien no está dispuesto, se conversará con el presidente. No hay otra alternativa. Esto es fútbol y los profesionales debemos tener la actitud y valentía para continuar. Más allá de la decepción, que siempre existe en el fútbol, entendemos que este es un club grande y estas situaciones duelen”, sentenció.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes deberá dejar atrás la eliminación y enfocarse en la última fecha del Torneo Apertura, donde buscará sumar tres puntos y acercarse al líder, Alianza Lima, en la tabla acumulada.

El equipo dirigido por Héctor Cúper enfrentará a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas de Perú, en el estadio Monumental, que nuevamente será escenario de un partido de los ‘cremas’.