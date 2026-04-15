¿Julio Velarde con las horas contadas? Roberto Sánchez asoma en la segunda vuelta presidencial

La posible salida de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú es uno de los ejes principales del debate electoral.

Con el pasar de las horas, el escenario electoral en el Perú parece definirse con la confirmación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial, luego de que el derechista Rafael López Aliaga no lograra capitalizar un apoyo contundente fuera de Lima.

La presencia de Sánchez, líder de Juntos por el Perú y heredero político del ‘sombrero’ del expresidente y hoy procesado Pedro Castillo, genera incertidumbre entre los agentes del mercado sobre el manejo económico que podría imprimirle al país.

Las dudas giran en torno a su agenda revisionista respecto a la Constitución de 1993, los tratados de libre comercio (TLC) y, sobre todo, la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Sánchez irrumpe en el balotaje: Un discurso frontal contra Velarde y la C93

Durante la campaña, el candidato Roberto Sánchez -a diferencia de Fujimori- se ha manifestado en más de una ocasión en contra de la continuidad de Velarde, además de propugnar el blanqueramiento de materias primas -como el oro informal- por parte del banco central.

”Nosotros en nuestro primer día de gobierno lo vamos a echar, porque solo ha gobernado para mantener contentas y felices a las transnacionales, a sus dueños, a sus amos”, declaró de forma tajante.

La confirmación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez polariza la segunda vuelta presidencial en Perú y genera incertidumbre en los mercados financieros.

Esta posición se enmarca en otras propuestas que incluyen la modificación de los artículos 58-87 de la Carta Magna, los cuales impusieron una economía neoliberal en Perú y establecieron candados en materia de libre iniciativa privada, libre competencia y rol subsidiario del Estado, con autonomía del BCR.

Históricamente, sectores de izquierda han buscado cambiar este marco para ampliar la intervención estatal, regular servicios básicos y controlar recursos estratégicos, argumentando que el modelo vigente favorece la concentración de riqueza y no resuelve las necesidades sociales más urgentes.

“Nuestro gobierno no lo sostendrá ni un día en el gobierno del pueblo. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa”, agrega Sánchez en declaraciones recogidas por medios peruanos.

¿Qué posibilidades reales tiene Sánchez de remover a Velarde?

Para remover a Julio Velarde, un banquero ampliamente reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, un eventual gobierno de Sánchez tendría que sortear varias barreras institucionales.

El directorio del BCRP está conformado por siete miembros: tres nombrados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (desde 2026, el Senado) y uno, el presidente, propuesto por el presidente de la República y ratificado por el Senado.

De cualquier forma, Julio Velarde ya ha capitulado antes con Pedro Castillo.

Si bien el presidente del directorio puede ser cambiado con el acuerdo de ambos poderes, la ley exige consenso y el respaldo del Parlamento, hoy con mayoría de derecha representada por el fujimorismo de Fuerza Popular, lo que dificulta cualquier decisión automática.

Además, cualquier modificación relevante en la estructura o funciones del máximo ente emisor requeriría reformar la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (Decreto Ley Nº 26123), un proceso legislativo que también pasaría por el nuevo Senado.

La otra vereda: ¿Por qué hay tanta resistencia para remover a Velarde?

Julio Velarde ha estado al frente del BCR desde 2006 y ha sido ratificado en cuatro ocasiones, convirtiéndose en uno de los banqueros centrales más longevos y respetados de la región.

Su gestión ha sido reconocida internacionalmente con premios como “Banquero Central Global del Año” por The Banker (2015), “Banquero Central de las Américas” (2020, 2022), y ha sido destacado por Global Finance, LatinFinance y Global Markets en varias oportunidades.

La inflación en Lima Metropolitana cerró 2025 en 1,5%, ubicándose como la más baja de los últimos ocho años, bajo la conducción de Velarde.

En el ámbito nacional, ha recibido la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz (2026) y la Medalla de Honor Sanmarquina (2025), así como doctorados honoris causa de la Universidad de Lima y la Universidad Católica San Pablo.

Sin embargo, el mayor logro del BCR en la era Velarde ha sido consolidar un periodo de inflación baja y estable, incluso en escenarios de alta volatilidad internacional. En 2025, la inflación en Lima Metropolitana cerró en 1,5%, la cifra más baja en ocho años y dentro del rango meta definido por el BCR (entre 1% y 3%).

En abril de 2026, el directorio mantuvo la tasa de referencia en 4,25%, y aunque la inflación subió a 3,63% en marzo, las expectativas se mantienen cerca del rango meta, situando a Perú entre los países con menor inflación de la región.

¿Es perfecta la gestión del BCR? El costo social detrás de la estabilidad monetaria

Aunque tradicionalmente se reconoce al BCR por mantener la fortaleza del sol y contribuir al crecimiento económico, esa no es su función central, sino la consecuencia de su mandato constitucional: controlar la inflación.

La política monetaria actual se fundamenta en mantener la inflación dentro del rango meta, lo que se traduce en tasas de interés elevadas y créditos más caros.

Esta estrategia modera los precios, pero también tiene consecuencias: se contrae la inversión privada, cae el empleo y es más difícil salir de la pobreza, especialmente en un país donde predomina la informalidad.

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, el 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Según el expresidente del BCR, Óscar Dancourt, el contexto internacional de los últimos años ha sido muy favorable para el Perú, con precios récord para las exportaciones, tasas externas bajas y crecimiento global sostenido.

Sin embargo, a pesar de ese entorno positivo, el crecimiento económico y el empleo adecuado se han estancado. Entre 2016 y 2025, el PBI no primario apenas creció 2% anual en promedio, la proporción de empleo adecuado en Lima se mantuvo en 42% y la pobreza urbana subió de 14% a 24%.

¿Mayor o menor gasto público para salir de la pobreza? Una cuestión entre liberales y keynesianos. Créditos: BCR

Dancourt explica que, mientras el contexto externo actúa como acelerador, la política macroeconómica interna, con el BCR controlando la inflación mediante tasas altas y el MEF restringiendo el gasto público, funciona como freno. El resultado es un avance lento de la economía y una mayor dificultad para reducir la pobreza urbana.

Por eso, en los últimos años, el MEF se ha enfrentado abiertamente a la política monetaria del BCR, como ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo con los exministros Kurt Burneo y Pedro Francke, quienes abogaban por mayor inversión pública y una política fiscal más expansiva para impulsar el empleo y el crecimiento.

Un escenario abierto para el BCR tras las elecciones

El futuro de Julio Velarde y del propio BCRP dependerá de los equilibrios políticos tras la segunda vuelta y del margen de maniobra que consiga el próximo Ejecutivo.

Aunque Roberto Sánchez ha anunciado un giro radical que incluiría la remoción de Velarde y una reforma constitucional, los contrapesos institucionales y la actual composición del Senado representan obstáculos concretos para estos cambios.

La autonomía y el prestigio internacional del BCR, sumados a los resultados en estabilidad monetaria e inflación, seguirán en el centro del debate, en un contexto de alta sensibilidad para los mercados y expectativas divididas sobre el rumbo económico del país.

El enfoque de política monetaria con tasas de interés elevadas ha estabilizado la inflación, pero ha agravado la pobreza urbana y el estancamiento del empleo, según críticos.