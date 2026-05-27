El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil

Murió un reconocido fisicoculturista en Brasil

El fisicoculturista e influencer brasileño Gabriel Ganley, de 22 años, fue hallado muerto en su apartamento del barrio Mooca, en la zona este de Sao Paulo, tras varios días sin contacto con familiares y amigos. El certificado de defunción indicó que el joven falleció por miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca que puede verse agravada por el consumo de esteroides anabólicos. La noticia generó conmoción en la comunidad del culturismo y abrió el debate sobre los riesgos asociados al uso de estas sustancias.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, la policía investiga las circunstancias del fallecimiento y aguarda los resultados de los informes forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) para esclarecer con mayor precisión la causa de la muerte. El caso fue inicialmente registrado como una muerte súbita sin causa aparente, aunque según revelaron los medios brasileños Lance, UOL y G1, el parte forense apunta a la miocardiopatía hipertrófica, una afección en la que el miocardio se engrosa anormalmente, dificultando el flujo sanguíneo y el ritmo cardíaco.

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El entorno de Gabriel Ganley relató que un amigo, alertado por la familia ante la falta de noticias desde la noche del jueves, acudió al departamento y, junto al personal del edificio, forzó la entrada. Allí encontró el cuerpo del joven en la cocina, boca abajo, con el rostro enrojecido y sangre visible, pero sin señales de violencia ni desorden en la vivienda, según el informe policial obtenido por TV Globo. Posteriormente, la Policía Militar fue notificada por el propio amigo que realizó el hallazgo.

En el domicilio se incautaron varios medicamentos, algunos posiblemente esteroides anabólicos. En publicaciones previas en redes sociales, Ganley había reconocido el consumo de hormonas durante su preparación para competencias, según consignó UOL.

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Ganley fue encontrado sin vida en su departamento

Una de las empresas patrocinadoras del atleta, confirmó la muerte y expresó sus condolencias: “Hoy, el dolor se hace sentir con más fuerza (...) Perdimos mucho más que a un atleta talentoso y entregado con un futuro brillante por delante. Perdimos a un referente deportivo que inspiraba a miles de jóvenes a diario con su energía, disciplina y autenticidad. Ganley dejó huella allá donde fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir momentos con él”, publicó la compañía.

El fallecimiento de Ganley se produjo en medio de los preparativos para el Musclecontest Brasil, una competencia de culturismo amateur que se celebrará en julio en la ciudad de Curitiba. El joven atleta aspiraba a consolidarse como figura destacada en el ámbito nacional e internacional. El impacto de la noticia se reflejó en las reacciones de colegas y referentes del sector. “No hay palabras para describir esto, es muy triste y aún no lo asimilo. Que Dios consuele a su madre y lo reciba con los brazos abiertos. El culturismo está de luto”, compartió el influencer Toguro.

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El último campeón del Classic Physique en Mr. Olympia, Ramón Dino, también se manifestó: “Nunca sabemos cuándo será el último momento… Y lo que puedo decir de este hombre, de esta persona increíble, es sobre la intensidad que ponía en todo lo que hacía… Descansa en paz, amigo mío. Dondequiera que estés, sigue inspirando a la gente con tu intensidad, tu esencia, tu sonrisa y esa alegría contagiosa que siempre llevabas contigo”.

El mensaje de Ramon Dino en sus redes

El debate sobre los riesgos del consumo de sustancias para mejorar el rendimiento físico volvió a cobrar fuerza tras la muerte de Ganley. El nutricionista e influencer Rodrigo Góes, reconocido por analizar en redes sociales el físico de celebridades, había alertado sobre el estado de salud cardíaca de Gabriel Ganley y de otro culturista, Matheus Lacerda, apenas 19 días antes del fallecimiento. “Estos jóvenes están usando altas dosis de esteroides anabólicos. Lo que no pueden descuidar es la supervisión médica. ¿Y qué es lo que más me preocupa en este momento para ambos? Su corazón. El corazón necesita atención constante; la insuficiencia cardíaca es muy común en los atletas de culturismo”, advirtió Góes en declaraciones recogidas por UOL.

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En un video publicado tras la noticia, Góes lamentó el desenlace y apuntó que el uso de esteroides pudo haber acelerado una condición preexistente. “Gabriel pudo haber nacido con una fragilidad que ni siquiera sabía que tenía. Y el deporte que amaba pudo haber acelerado lo que sucedió el sábado”, reflexionó.