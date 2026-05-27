Alarma en un edificio judicial ubicado al lado del Teatro Colón por una réplica de una bomba

Una cámara de seguridad registra a una persona accediendo a un edificio. El individuo, con ropa oscura, se aproxima a la puerta y realiza una acción cerca del suelo antes de desaparecer del encuadre. El evento ocurrió el 27 de mayo de 2026, a las 06:18 AM, según la marca de tiempo. En el exterior se observa un vehículo plateado estacionado y un cono de tráfico. El interior del pasillo cuenta con paredes de textura y suelo de baldosas. Este metraje es un registro de vigilancia.

Un operativo de emergencia se desplegó en la mañana del miércoles tras el hallazgo de un bolso sospechoso en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en Viamonte 1147, en el barrio porteño de San Nicolás. El hecho activó el protocolo de seguridad ante la posible presencia de un artefacto explosivo en un edificio judicial clave. El mismo tuvo una duración de más de dos horas.

De acuerdo con la Policía de la Ciudad, efectivos del Escuadrón Antibombas, junto con la División Delitos Constitucionales y varias brigadas especializadas, intervinieron en el lugar luego de que personal de seguridad reportó que un bolso fue arrojado al interior del edificio. De inmediato, se preservó la zona, se evacuaron las instalaciones y se solicitó la intervención de las áreas técnicas para inspeccionar el objeto.

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Un dispositivo que generó una falsa alarma de bomba es examinado en el suelo frente a la Cámara Criminal y Correccional.

Los equipos especializados realizaron una revisión minuciosa del bolso e informaron que el contenido resultó ser una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas. Tras la inspección, las autoridades descartaron cualquier riesgo para los empleados y el público, y permitieron el restablecimiento de la actividad normal en el edificio.

La Policía de la Ciudad confirmó que la intervención incluyó la presencia de personal de Riesgos Especiales y varias brigadas de explosivos, quienes trabajaron en coordinación para asegurar el perímetro. No se registraron heridos ni daños materiales durante el procedimiento.

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El dispositivo sospechoso, que fue encontrado cerca del Teatro Colón

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, cuyo titular es el doctor Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, a cargo del doctor Esteban Murano. El hecho fue caratulado como intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones para quienes generen alarma social mediante amenazas falsas.

Las autoridades recordaron que la manipulación o el abandono de objetos que simulan ser explosivos constituye un delito grave y reiteraron la importancia de reportar toda situación sospechosa.

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Vista exterior de la Cámara Criminal y Correccional. En su interior encontraron un bolso sospechoso

La División Delitos Constitucionales tiene como función principal la investigación de delitos que atenten contra el orden democrático y las instituciones de la Nación, tales como sedición, atentados contra el orden público y actos que impidan el libre ejercicio de los poderes del Estado.