La economía volvió a caer en abril, según el indicador privado que más sigue el mercado

Los sectores de minas y canteras, agricultura y servicios públicos lideraron el crecimiento durante el mes analizado

Durante abril, la economía argentina experimentó una nueva contracción, de acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA-OJF), publicado por Orlando J. Ferreres & Asociados. El informe, considerado una referencia central por analistas y sectores productivos, detectó un retroceso de 0,7% en la medición mensual desestacionalizada, en contraste con la fuerte suba que el indicador había mostrado en marzo, luego de una revisión al alza en esa medición.

La entidad evaluó que “la contracción de 0,7% mensual que registró el IGA-OJF para abril sugiere que la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo, que fue revisada al alza”. Este comportamiento refleja el ritmo irregular de la economía argentina durante el primer cuatrimestre del 2026.

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El reporte clasificó a Minas y canteras, Agricultura y ganadería y Intermediación financiera como los sectores más dinámicos del período, junto con un buen resultado para Electricidad, gas y agua. En palabras del informe, “entre los sectores más dinámicos seguimos encontrando a Minas y canteras, a Agricultura y ganadería y a Intermediación financiera, sumando en el cuarto mes un buen resultado para Electricidad, gas y agua”.

El gráfico detalla la evolución del Indicador General de Actividad (IGA-OJF) de Argentina, serie desestacionalizada con base 1993, y su variación anual desde abril de 2022 hasta abril de 2026. (OJF)

Por el contrario, Industria manufacturera y Comercio se consolidaron como los segmentos de menor desempeño, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses del año. El documento señaló: “en la otra punta, la Industria manufacturera y el Comercio se afianzan como los sectores más rezagados, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses”.

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El sector agropecuario marcó una expansión interanual de 3,6% en abril, y acumuló un aumento de 7,1% en el primer cuatrimestre. La producción agrícola creció 6,6% en ese mes, aunque no logró sostener el ritmo observado en etapas previas. La ganadería, en cambio, sufrió una retracción de 11,9%, asociada a la retención de hacienda con el objetivo de sumar kilos mediante períodos de recría más prolongados.

La industria manufacturera, por su parte, registró una baja interanual de 2,0% en abril y acumuló una caída de 2,5% en los primeros cuatro meses de 2026. El IPI-OJF midió una contracción mensual de 0,5% en la serie desestacionalizada, lo que moderó el salto observado en marzo. Dentro de la industria, la producción automotriz tuvo un desempeño especialmente negativo, con un descenso de 17,5% frente al año anterior. Los despachos de cemento retrocedieron 13,1% y la faena bovina mostró la baja más pronunciada en más de 20 meses, de 15,2%. Por el lado positivo, se destacaron subas en el sector oleaginoso, las refinerías y la producción de acero.

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La electricidad, gas y agua avanzó 7,2% interanual en abril y acumuló una expansión de 1,2% en el primer cuatrimestre. El informe detalló que “la mayor generación fue necesaria para cubrir un aumento en la demanda de 7,7%, impulsada tanto por el apartado residencial como por el industrial”.

Este gráfico de barras presenta el Índice General de Actividad (IGA-OJF) por sectores, mostrando las variaciones porcentuales de abril 2026 respecto a 2025 y el acumulado enero-abril, con un total de 0,0% y -0,3% respectivamente. (OJF)

En el caso de minas y canteras, el crecimiento fue de 7,3% en abril, liderado por el sector petrolero, con la provincia de Neuquén mostrando niveles de producción récord en Vaca Muerta. El acumulado de los primeros cuatro meses del año reflejó una suba de 5,5% interanual para este rubro.

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El documento de Ferreres & Asociados observó que “si bien no esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo, deberíamos ver una paulatina mejora de los sectores más golpeados”. El análisis consideró que “las condiciones macro han mejorado, y si la inflación retoma el proceso de desaceleración podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria”.

El comportamiento de los principales sectores se reflejó en las estadísticas del IGA-OJF, que actúa como “un estimador mensual insesgado del PIB”, utilizando más de un centenar de series estadísticas para medir la evolución económica con periodicidad mensual y menos de un mes de demora. El informe precisó que los últimos datos publicados están sujetos a revisión y que la última medición corresponde a una estimación preliminar.

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Industria manufacturera y comercio continuaron rezagados, afectados por caídas en producción y ventas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación anual, el nivel general de actividad mostró una variación nula en abril (0,0%), mientras que el acumulado del primer cuatrimestre registró una baja de 0,3%. El comercio, tanto mayorista como minorista, figuró entre los rubros con peor desempeño, lo que explica parte del freno en la recuperación general.

Las cifras del IGA-OJF ofrecen una radiografía de los vaivenes que atraviesa la economía argentina en el actual escenario. El seguimiento de los sectores productivos y de servicios permite detectar cambios en el ritmo de la actividad y anticipar posibles tendencias para los próximos meses, aunque la entidad mantiene la cautela respecto de las proyecciones a corto plazo.

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La expectativa de una mejora gradual en los sectores más rezagados se vincula, según el reporte, con la posibilidad de que la inflación continúe desacelerándose, lo que podría traducirse en una recuperación de los ingresos familiares y en el aumento de la confianza de los consumidores. El arrastre de los sectores más dinámicos, en este contexto, funcionaría como un motor para el comercio y la industria.