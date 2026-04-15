Mesías Guevara a López Aliaga por denunciar fraude sin pruebas: “No está en sus cabales. Se cree discípulo de Trump”

Rafael López Aliaga rechaza última encuesta que lo pone en tercer lugar. (Foto: Agencia Andina)

La controversia en torno a las elecciones peruanas escaló este martes después de que Mesías Guevara, candidato presidencial, criticó abiertamente a Rafael López Aliaga por denunciar un supuesto fraude en el proceso electoral sin presentar pruebas.

Guevara, candidato del Partido Morado, aseguró que López Aliaga, de Renovación Popular, “no está en sus cabales” y lo comparó con Donald Trump, en declaraciones recogidas por Radio Uno.

Esto ocurre mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supera el 90 %, ubicando a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - JPP) y el propio Aliaga.

“López Aliaga no está en sus cabales. Se cree discípulo de Trump, se cree compañero de estudios de Milei y cree que con sus bravuconadas el Perú va a caminar”, dijo Mesías Guevara sobre el también exalcalde de Lima.

Mesías Guevara afirmó que los congresistas del partido tienen "su propia agenda".

Guevara también hizo alusión a la conducta de López Aliaga y su grupo político, describiéndolos como “matones que se han quedado congelados en la época feudal, en la época media, tira de conservadores”.

El candidato, quien obtiene menos del 5 % de la inención de voto, enfatizó que “no hay fraude”, aunque reconoció la existencia de “fallas administrativas y horrorosas, muy negligentes, que hay que denunciar, que hay que investigar”, pero sin sumarse a la narrativa de fraude impulsada por Aliaga.

Ultimátum al JNE

En la noche previa, Rafael López Aliaga lanzó un ultimátum al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exigiendo la anulación de los comicios. Sostuvo que existe una manipulación sistemática de los resultados, basada en el impedimento del voto para miles de ciudadanos, y calificó el proceso como un “fraude electoral”.

El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El líder de Renovación Popular indicó que, según sus estimaciones, aproximadamente “un millón sesenta mil personas a nivel nacional no pudieron sufragar debido a fallas logísticas”. Sostuvo que esta situación perjudicó a su partido con una pérdida estimada de “500,000 votos robados”.

López Aliaga responsabilizó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y acusó a Burneo de minimizar los incidentes al denominarlos “mesas no abiertas”.

El escrutinio oficial de la ONPE se encuentra por encima del 90 %. Keiko Fujimori ocupa el primer lugar, Roberto Sánchez el segundo y Rafael López Aliaga el tercero. De mantenerse esa tendencia hasta el cierre del 100 % de las actas, Fujimori y Sánchez disputarían la segunda vuelta presidencial.

El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 4 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Amenaza de movilización

López Aliaga vinculó la situación a tácticas políticas extranjeras, mencionando el “Plan Morrocoy”, presuntamente aplicado en Venezuela para ralentizar procesos electorales. El candidato advirtió que las autoridades electorales tienen “hasta las ocho de la noche del día de mañana (hoy) para declarar la nulidad de este fraude”. En caso contrario, convocaría a sus seguidores a una movilización nacional permanente.

El dirigente político apeló a la insurgencia civil prevista en la Constitución y declaró a sus simpatizantes en “estado de emergencia” hasta la publicación definitiva de los resultados.

López Aliaga enfatizó: “Se va a encontrar con un pueblo ardiente”, en referencia a la posible reacción popular ante la negativa de las autoridades de atender su demanda de anulación electoral.

Críticas a la trayectoria

Durante la entrevista difundida por Radio Uno, Mesías Guevara también puso en duda la coherencia del comportamiento político de López Aliaga, recordando que “él dijo que no iba a renunciar al cargo de alcalde de Lima y a los pocos días estaba anunciando su renuncia y candidatura presidencial”.

El gobernador regional de Cajamarca indicó que se comunicó con los ronderos tras el secuestro de los periodistas de América Televisión. Foto: Andina

Guevara describió al líder de Renovación Popular como una “caricatura de empresario” y cuestionó su postura sobre temas familiares y de género.

Guevara manifestó: “Toda su vida es una mentira, toda su vida es un espejismo. Se hace pasar por un gran empresario cuando al final es una caricatura de empresario. Se hace llamar profamilia. Creo que ni tiene ni familia, es misógino, ni respeta a las personas, menos a las mujeres. Por lo tanto, no hay que creerle a este señor”.

En caso de confirmarse el resultado preliminar de la ONPE al 100 %, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los candidatos que avanzarían a la segunda vuelta presidencial. Las denuncias de fraude y las tensiones entre los postulantes marcan el cierre de un proceso electoral que, según las propias autoridades, se ha visto afectado por problemas administrativos, pero no por pruebas de manipulación sistemática de los resultados.