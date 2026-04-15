Perú

Experiencia y polémicas de los candidatos a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular

La reciente historia de vacancias y sucesiones obliga a mirar con lupa a los vicepresidentes, entre los que figura una postulante cuya formación no supera el nivel escolar

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Nueve retratos de candidatos vicepresidenciales en un collage, mostrando rostros serios y sonrientes, algunos con micrófonos, otros con vestimenta tradicional
Los candidatos a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular son presentados en un collage, destacando su participación clave de cara a las Elecciones 2026. (Infobae)

El suspenso por la definición de la segunda vuelta presidencial en Perú vuelve a poner en primer plano el perfil de los candidatos a la vicepresidencia, figuras que, debido a la inestabilidad política de la última década, han terminado en más de una ocasión ocupando la jefatura del Estado tras vacancias presidenciales o destituciones.

En ese contexto, el historial y la preparación de los vicepresidentes adquieren un peso decisivo para los electores, que han visto cómo el país ha sido gobernado por vicepresidentes o titulares del Congreso en lugar de los presidentes elegidos en las urnas.

¿Quiénes son los candidatos a la vicepresidencia de los partidos que se disputarían la segunda vuelta?

Fuerza Popular

Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.
Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.

La fórmula de Keiko Fujimori lleva como primer vicepresidente a Luis Fernando Galarreta, ex presidente del Congreso y actual parlamentario andino.

Galarreta, quien nació con una discapacidad congénita, estudió Administración Bancaria en el Instituto San Ignacio de Loyola y es bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente cursa una maestría en Comunicación y Marketing Político en UNIR. Su carrera política incluye tres periodos como congresista y cargos de liderazgo dentro de Fuerza Popular.

Ha estado envuelto en polémicas durante su gestión como presidente del Congreso en 2017, cuando se cuestionaron adquisiciones realizadas por el Parlamento bajo su dirección. Entre los gastos observados figuraron la compra de televisores, frigobares y arreglos florales, que generaron críticas por presuntos sobrecostos.

El candidato a la segunda vicepresidencia es Miguel Ángel Torres, abogado por la Universidad de Lima y docente universitario, con maestría en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura. Fue congresista entre 2016 y 2021 y actualmente postula también al Senado.

Durante este proceso electoral, Torres enfrentó cuestionamientos por no declarar en su hoja de vida una empresa en la que figuraba como representante legal, pese a que la misma se encontraba inactiva desde hacía más de 10 años. El caso generó acusaciones de información incompleta o falsa ante el Jurado Electoral Especial, pero finalmente fue archivado ya que la normativa no obligaba a declarar empresas sin actividad comercial ni movimientos recientes.

Juntos por el Perú

Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.
Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.

Roberto Sánchez Palomino encabeza la fórmula presidencial junto a Anali Márquez Huanca como primera vicepresidenta y Brígida Curo Bustincio como segunda.

Márquez es abogada, bachiller en Derecho y magíster en Gestión Pública, con experiencia básica en municipalidades de Cusco, donde ha desempeñado cargos en áreas de desarrollo social. No ha ocupado cargos de elección popular previos; pero ha sido crítica en temas de minería informal, respaldando la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Brígida Curo Bustincio solo cuenta con educación escolar. No registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado, un aspecto que la ciudadanía suele considerar fundamental para la gestión pública y el manejo de los recursos del país. Su experiencia laboral se limita a actividades agropecuarias dentro de la comunidad campesina de Chillora. En el ámbito político, su único cargo de elección popular fue como regidora distrital entre 1999 y 2002.

Su perfil ha generado debate por publicaciones en redes sociales que incitan a la violencia. Por ejemplo, compartió un video de un dirigente de Puno que afirmaba que para hacer un cambio en el Perú, “debe correr sangre”.

Renovación Popular

Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.
Lista de vicepresidentes en Perú 2026: estos son los acompañantes de cada candidato: Captura: ONPE.

La fórmula de Renovación Popular incluye como primera vicepresidenta a Norma Yarrow, arquitecta por la UNIFÉ, ex regidora de Lima, ex gerenta de Desarrollo Urbano y ex congresista entre 2021 y 2025. Yarrow ha ocupado cargos de liderazgo dentro del partido y cuenta con amplia experiencia en gestión municipal y legislativa.

El candidato a la segunda vicepresidencia es Jhon Ramos Malpica, ingeniero industrial por la Universidad Nacional del Callao, con maestría en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ramos ha sido gerente y jefe de logística en el sector privado y docente universitario. En política, es secretario nacional de Política de Renovación Popular, pero no ha ocupado cargos de elección popular previamente.

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