Carlos Álvarez niega haber abandonado el partido País Para Todos: “Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo”

El candidato presidencial Carlos Álvarez negó haber abandonado su partido País Para Todos, tras versiones que sugerían su alejamiento del espacio político luego de conocerse los primeros resultados parciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). álvarez enfatizó que sigue siendo militante y rechazó los señalamientos de supuesta irresponsabilidad hacia los electores.

El declaraciones con Exitosa, Álvarez aclaró que nunca expresó su renuncia a la política ni a su partido, insistiendo en que las interpretaciones sobre un presunto abandono son infundadas. Según sus palabras, continúa comprometido con los ideales que defendió durante la campaña, como la lucha contra la delincuencia y la corrupción. El contexto de la aclaración responde a cuestionamientos surgidos en el debate público, donde otros actores políticos lo señalaron por supuestamente dejar a la organización en medio de la incertidumbre electoral.

Carlos Alvarez, presidential candidate for the center-right Country for All Party, speaks to members of the media during his closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru April 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El candidato explicó que aún no se ha definido si País Para Todos contará con bancada, diputados o senadores, ya que el conteo de votos por parte de la ONPE no ha concluido. Álvarez subrayó que más de 1,1 millones de ciudadanos confiaron en su propuesta, y que no considera abandonar a quienes depositaron su voto bajo esa expectativa.

Carlos Álvarez niega renunciar a la política: “No huyo”

Carlos Álvarez sostuvo que no renunció a la política ni a la militancia en País Para Todos y desmintió categóricamente los rumores sobre su salida. “Yo no he renunciado a la política. Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo ante los electores (que votaron por él), son más de un millón”, precisó. El candidato agregó que, si otros actores políticos deciden dejar sus bancadas o partidos, es una decisión personal ajena a su conducta.

Carlos Alvarez, presidential candidate for the center-right Country for All party, addresses supporters during his closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru April 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Durante la conversación, Álvarez señaló que las versiones sobre su supuesto abandono carecen de fundamento y provienen de quienes no cuentan con información oficial. Reiteró que ha comunicado públicamente su permanencia en la vida política, aunque aclaró que no lo hará bajo los esquemas tradicionales. “Siempre he perseguido mis ideales, como la lucha contra la delincuencia y la corrupción”, aseguró.

El contexto de estas declaraciones se da en medio de un escenario de incertidumbre electoral, donde el escrutinio de la ONPE aún no concluye y, por ende, no se ha definido la composición final del Congreso. Álvarez insistió en que se mantiene afiliado al partido y que la narrativa de abandono no corresponde a la realidad.

Carlos Álvarez reconoce la derrota tras los primeros resultados de la ONPE

Tras la difusión de los primeros resultados de la ONPE y el conteo rápido de la encuestadora Ipsos, Carlos Álvarez publicó un video en sus redes sociales donde agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reconoció que no logró el objetivo de pasar a la segunda vuelta. En ese mensaje, reiteró su respeto a la voluntad popular y expresó su deseo de que el próximo mandatario logre cambios sustanciales en el país.

“La política es un mundo sucio, de traiciones, y lo primero que comprobé es que se sacrifica la lealtad política a la que yo ilusamente pretendía cambiar”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO: Carlos Álvarez, candidato presidencial por el partido de centro-derecha País para Todos, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de marzo 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

El partido País Para Todos respondió oficialmente a través de un comunicado, en el que se deslindó de las declaraciones emitidas por Áálvarez. La organización precisó que la postura institucional será anunciada únicamente por la Comisión Política, una vez que se cuente el 100 % de los votos. Además, el comunicado aclaró que ningún ex candidato ni militante está autorizado a emitir declaraciones a nombre del partido en esta etapa.

Esta situación refleja la tensión interna dentro de País Para Todos, que enfrenta el desafío de definir su futuro político en un escenario donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales aún no ha presentado el resultado final y la composición parlamentaria sigue pendiente. Mientras tanto, Álvarez mantiene su postura de compromiso con los electores y su militancia, a la espera de la resolución oficial.

Carlos Álvarez exige pruebas ante denuncias de fraude electoral

Ante las denuncias de irregularidades e incluso de fraude planteadas por líderes opositores como Rafael López Aliaga, Álvarez fue tajante al exigir pruebas concretas y a destacar la gravedad de las acusaciones sin sustento. “Ya hay personas que dicen: ‘Ha habido cédulas marcadas’. Bueno, necesitamos pruebas también”, señaló durante la entrevista.

Rafael López Aliaga pide repetir elecciones y convoca protesta en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Rafael López Aliaga/Agencia Andina)

Recordó que las presuntas anomalías, como el cierre tardío de mesas y la exclusión de votantes vulnerables, ameritan la intervención de la fiscalía, pero subrayó que solo una investigación a fondo podrá determinar si existió un intento real de modificar la voluntad popular.

Álvarez defendió la necesidad de preservar la unidad nacional y de deslindar posiciones partidistas en la defensa de la democracia. Rechazó la exigencia de declarar nulas las elecciones, postura respaldada por otros excandidatos como Fernando Olivera o Wolfgang Grozo, advirtiendo que toda acción debe fundarse en pruebas y procedimientos constitucionalmente establecidos.

“Corvetto no debería dirigir la segunda vuelta”, afirma Áálvarez

En referencia directa a las deficiencias logísticas durante el proceso electoral del 12 de abril, Carlos Álvarez cuestionó la continuidad del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al frente de la organización de la segunda vuelta. “El señor Corvetto no puede dirigir la segunda vuelta. Definitivamente. O se va, renuncia, lo sacan, lo suspenden, lo destituyen, lo que sea. Ese señor no puede llevar adelante la segunda vuelta. Después de lo que estamos viendo”, sentenció.

Fotografía: Congreso de la República / Flickr

El candidato detalló que los problemas con los contratos de transporte para el material electoral, modificaciones de las condiciones a última hora y la reiteración de errores en la licitación representan, en su criterio, irregularidades graves que deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias: “Eso es corrupción, eso tiene que investigar la fiscalía hasta el final y que den con los culpables y que terminen en la cárcel”, afirmó.

El desempeño de la ONPE en esta elección ha sido uno de los focos centrales de la controversia, al punto que Álvarez lo calificó como “un efecto catalizador” de la desconfianza en la democracia, resaltando la urgencia de restaurar la credibilidad institucional en el sistema electoral peruano.