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Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni para la lista de 26 de la selección argentina

Emiliano Buendía y Matías Soulé hacen fuerza por ser incluidos en la nómina mundialista

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Restan apenas cinco días para que la selección argentina publique los 26 nombres que viajarán a Estados Unidos para defender el título del mundo. Y la puja entre los futbolistas continúa hasta última hora por varias cuestiones: algunas lesiones, buenos niveles en la recta final y emblemas que arrastran gloria. En este contexto, Lionel Scaloni debe recortar bastante la nómina de 55 que ya fue publicada y tiene, como máximo, hasta el 1° de junio.

Lo cierto es que hay dos futbolistas que corrían desde atrás en la consideración, pero tienen buenas chances de formar parte del grupo final: Emiliano Buendía y Matías Soulé. Los mediocampistas ofensivos del Aston Villa y la Roma hicieron méritos a lo largo de toda la temporada para ser llamados, pero cuentan con otros competidores importantes en la Albiceleste. No obstante, el cuerpo técnico definirá si los cita.

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“Hay dos jugadores que tranquilamente pueden pasar de estar hoy en la fila del checkin a directamente arriba del avión. No sé si los dos, pero puede llegar a ser uno de los dos. Buendía y Soulé tienen chances reales de meterse entre los 26”, informaron desde ESPN. Y ampliaron: “Soulé es alguien que hubiese sido convocado por Scaloni en la última fecha FIFA de marzo, pero estaba lesionado. Desde que volvió de esa lesión, jugó 7 partidos de titular en la Roma, que se clasificó a la Champions League. La información es que no debe ser una sorpresa si Soulé figura en la lista. Ambos están muy bien considerados”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Matías Soulé, mostrando un collage de fotos con Agustín Malvano junto a una piscina y un mensaje de despedida
Matías Soulé compartió un mensaje afectuoso con Agustín Malvano en redes sociales, horas antes de que se diera a conocer la lista de la selección argentina para el Mundial.

“Buen viaje loquito te amo nos vemos pronto”, fue el mensaje que compartió Agustín Malvano, hermano de Soulé, con una imagen en sus historias de Instagram. ¿La despedida y promesa de reencuentro cercano será porque se cruzarán en Estados Unidos por la Copa del Mundo o directamente en Roma? Con 7 goles y 8 asistencias en 42 cotejos con la camiseta romana, el ex Juventus se anima a dar batalla mundialista con la camiseta albiceleste.

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En su arribo al aeropuerto de Ezeiza, Soulé fue contactado por la prensa y manifestó: “Estoy esperando la lista, todavía no sé si estoy, sé que es difícil, pero siempre hay esperanza. Si no estoy, bueno, me quedo acá en Argentina y disfruto con la familia. Obviamente es difícil porque son muchos jugadores, hay una competencia muy grande. Tengo esperanzas, pero si no, seguiré trabajando para lograrlo más adelante”. Y remarcó: “Sé que estaba en la lista de 55, me mandaron otra en la que había bastantes jugadores, pero ahora no sé nada. Toca esperar con ansias. Sería un sueño para mí poder estar; si no, tocará alentar como lo he hecho siempre”.

El marplatense Buendía, considerado mejor futbolista de la final europea, declaró luego de alzar el título: “Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado esto. Me costó mucho llegar hasta acá, tener esta oportunidad que me he ganado con tanto trabajo, para poder disfrutar hoy de esto. Estoy muy feliz de haber podido ayudar al equipo, por el gol, por la asistencia. La verdad que todos y cada uno de miembros de este club merece una noche como esta”. En esta temporada convirtió 11 goles en 53 encuentros.

El otro marplatense del Aston Villa: ¿Buendía se mete en la lista de 26 para el Mundial? (REUTERS/Kemal Aslan)
El otro marplatense del Aston Villa: ¿Buendía se mete en la lista de 26 para el Mundial? (REUTERS/Kemal Aslan)

Por lo pronto, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza se hicieron presentes Nahuel Molina (Atlético Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid) y Thiago Almada (Atlético Madrid) para empezar con la puesta a punto luego de ser liberados por sus respectivos equipos.

Por otra parte, en otra zona de la cancha, precisaron: “Hay una preocupación concreta en los laterales. Y la lupa está sobre Marcos Acuña. Esto no quiere decir que porque están en preembarque tanto Gonzalo Montiel como Acuña sean subidos al avión y los exijan allí en Estados Unidos a la espera de una decisión final. No nos tendrá que sorprender si hay algún campeón del mundo que ni siquiera se suba al avión entre los 26. En eso está Scaloni, tratando de dejar el corazón en la mesita de luz y afinando el lápiz”.

Se supo que Agustín Giay se sumó este martes a la lista de Scaloni para la gira de amistosos previa al Mundial 2026: el lateral derecho de Palmeiras será el séptimo convocado para los partidos ante Honduras e Islandia. El defensor de 22 años, surgido en San Lorenzo, viajará mañana junto a José Manuel López una vez que el Verdão complete la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Junior de Colombia.

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