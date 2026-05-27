El crudo testimonio de Sandra Callejón sobre su hermana María Fernanda: “No se deja ayudar”

Sandra Callejón: Un segmento emotivo y personal en Radio WO en la provincia de Córdoba

El reciente testimonio de Sandra Callejón trajo un aire de sinceridad y esperanza en un momento complejo de su familia. La conductora, reconocida por haber adoptado un bajo perfil, eligió este espacio para referirse públicamente a la situación de su familia, marcada por la distancia con su hermana María Fernanda, quien por esos días es noticia por la condena a su exmarido por violencia de género.

“Rezo para que todo esté bien”, expresó Sandra en Radio WO, dejando ver la carga emotiva que atraviesan estos días. La frase, sencilla y directa, resonó entre quienes siguen la historia y buscan señales alentadoras.

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Sandra Callejón remarcó en la entrevista el valor de los lazos familiares y la fe frente a situaciones de incertidumbre

Durante la entrevista con el periodista Pablo Layus, Sandra relató que recientemente se produjo un gesto que interpretan como señal de cercanía: su sobrina se comunicó con su abuelo en ocasión de su cumpleaños. Para la familia, ese contacto representó una bocanada de alivio y una muestra de que los lazos siguen vigentes, incluso en situaciones de incertidumbre.

Para quienes se preguntan qué ocurre con María Fernanda Callejón, la preocupación creció en las últimas semanas por su prolongado silencio público y la escasez de comunicaciones con sus seres queridos. El entorno familiar, según relató Sandra, se apoya en la fe y en el afecto mutuo para sobrellevar la espera.

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La charla de Sandra en Radio WO sirvió para visibilizar el valor de los vínculos en momentos de adversidad. Sin entrar en detalles sobre los motivos de la distancia, la familia optó por sostenerse en la esperanza y el respeto por los procesos personales.

Las hermanas Callejón cuando compartían escenarios

La situación de Fernanda, aunque rodeada de incógnitas, sigue generando muestras de apoyo y solidaridad en redes sociales y medios locales. La familia, por su parte, eligió la cautela y el amor como pilares mientras aguardan novedades.

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Con cada palabra, Sandra Callejón transmitió no solo la preocupación de una hermana, y dejó una frase contundente: “Sandra no se deja ayudar”. Al mismo tiempo, transmitió la convicción de que la unión familiar puede ser un refugio en los días más desafiantes.

La relación entre Sandra y María Fernanda Callejón ha transitado por etapas de profunda cercanía y rupturas públicas. Durante años, la hermanas compartieron proyectos y se mostraron unidas en los medios, pero distintos episodios familiares y desencuentros recientes marcaron una distancia difícil de revertir.

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En los últimos tiempos, la exposición mediática de conflictos privados tensó aún más el vínculo. Sandra lamentó en una entrevista que su hermana mezclara temas íntimos con acusaciones que consideró falsas: “Mentiras y falacias. Es demasiado”, afirmó, y confesó haber solicitado una restricción perimetral para preservar límites familiares. Aclaró, sin embargo, que nunca buscó interferir en la relación de Fernanda con su padre.

Durante años, ambas hermanas compartieron proyectos y se mostraron unidas en los medios. aquí con el actor cómico Tristán

Por su parte, Fernanda Callejón no ocultó su malestar y fue contundente al hablar del distanciamiento: “Mi hija la bloqueó. No quiere saber nada de nada con esta persona que ha destruido la última parte de nuestras vidas y no lo voy a permitir”, sostuvo en una aparición televisiva. La actriz también expresó su dolor por la situación de su padre, a quien, según relató, no puede ver personalmente y mantiene contacto solo por videollamadas desde el geriátrico.

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Las diferencias se profundizaron tras la separación de Fernanda y Ricky Diotto, exmarido de la actriz, y por el manejo del cuidado del padre de ambas. Sandra remarcó que dejó parte de su vida para cuidar a su padre y que, pese a las disputas, su deseo es que haya paz y que cada una pueda enfocarse en su propio bienestar.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto y una situación compleja entre denuncias cruzadas y una hija de por medio

En ocasiones anteriores, Sandra explicó que la última vez que compartieron tiempo fue durante una temporada teatral, pero que después los caminos se bifurcaron. “Nos tenemos bloqueadas”, admitió, aunque aclaró que mantiene diálogo esporádico con su sobrina, hija de Fernanda.

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Las diferencias económicas, las opiniones enfrentadas sobre el entorno familiar y la aparición de nuevos vínculos sentimentales también influyeron en la distancia. En una oportunidad, hubo un reencuentro en el cumpleaños del padre, pero ambas evitaron hablar de los temas conflictivos y priorizaron el bienestar del adulto mayor.