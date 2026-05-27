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Apple aprende de Android y copiaría esta función antirrobo para proteger tu iPhone

Esta herramienta está basada en inteligencia artificial y patrones de movimiento

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Primer plano de una mano enguantada de oscuro sacando un iPhone 17 Pro Max color cobre del bolsillo trasero de unos pantalones vaqueros azules.
Apple prepara una función antirrobo automática que bloqueará el iPhone si detecta un robo mediante sensores de movimiento y acelerómetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple estaría por introducir una función antirrobo automática que bloquearía un iPhone cuando detecte un robo, una estrategia que ya está presente en los dispositivos Android.

La información proviene de reportes y análisis de código en versiones en desarrollo de iOS por parte de 9to5Mac, lo que sugiere que la compañía busca reforzar la protección de los datos personales y dificultar el accionar de los ladrones.

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Actualmente, los dispositivos de Apple cuentan con herramientas como Buscar mi iPhone, el Bloqueo de activación y la Protección contra robo de dispositivos.

Estas funciones han evolucionado para reducir el atractivo de los iPhone como objetivo de delitos y proteger la información del usuario, pero presentan una debilidad: si el teléfono está desbloqueado al momento del robo, el acceso a los datos queda expuesto hasta que el propietario pueda bloquearlo manualmente desde otro dispositivo.

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La función de bloqueo automático del iPhone busca restringir el acceso inmediato a los datos personales incluso si el dispositivo estaba desbloqueado al producirse el robo.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
La función de bloqueo automático del iPhone busca restringir el acceso inmediato a los datos personales incluso si el dispositivo estaba desbloqueado al producirse el robo.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Cómo funcionaría la nueva protección antirrobo automática de iPhone

La novedad central reside en que el sistema operativo detectaría movimientos bruscos o sospechosos, utilizando sensores como el acelerómetro interno del iPhone.

Si el teléfono registra un cambio repentino de velocidad o un desplazamiento anómalo, característico de un arrebato, la función activaría el bloqueo automático de la pantalla. De esta manera, aunque el teléfono estuviese desbloqueado en el instante del robo, el acceso quedaría restringido de inmediato.

Esta función está inspirada directamente en la detección de robo que Android introdujo en la versión 15 de su sistema operativo. En el sistema de Google, la protección se activa mediante inteligencia artificial y sensores de movimiento para analizar patrones típicos de robo, como que alguien tome el móvil y huya a pie, en bicicleta o en un vehículo.

Si el sistema detecta estos movimientos, bloquea el terminal y, en algunos casos, puede activar otras barreras de seguridad si el dispositivo permanece desconectado por un tiempo prolongado o se producen varios intentos fallidos de desbloqueo.

En el plan inicial, el iPhone Air representaba entre el 10% y el 15% de la producción total de los nuevos iPhone para este año.
El sistema antirrobo de Apple podría sumar análisis de proximidad con el Apple Watch vinculado y ubicación para reforzar la protección en situaciones sospechosas. (Reuters)

En el caso de Apple, la implementación sumaría el análisis de la distancia respecto a un Apple Watch emparejado. Si el teléfono se aleja repentinamente de su reloj vinculado o se encuentra en una ubicación desconocida para el sistema —fuera de los lugares habituales como el hogar o el trabajo—, la función activaría no solo el bloqueo inmediato, sino que también limitaría el acceso a configuraciones sensibles, replicando las restricciones de la actual Protección contra robo de dispositivos.

Diferencias y semejanzas con la protección antirrobo de Android

El bloqueo de detección de robo de Android ya es conocido por su capacidad para proteger los datos personales en caso de sustracción. Utiliza datos biométricos y señales específicas del usuario para verificar quién manipula el dispositivo, y su activación no es automática: el usuario debe habilitarla al estrenar el móvil.

En Android, la seguridad se fortalece si el teléfono es desconectado de internet o si se detectan intentos reiterados de desbloqueo incorrectos.

Apple, al tomar como referencia este sistema, busca cubrir la brecha que existía cuando el ladrón accedía a un iPhone desbloqueado. La función propuesta sería complementaria a las medidas ya presentes, ya que ninguna de las actuales protege de forma efectiva si el robo ocurre con la pantalla activa y las aplicaciones abiertas.

Mano sosteniendo un iPhone 11 en modo retrato, con el logo blanco de 'iOS 27' y la manzana de Apple sobre un fondo de pantalla abstracto en tonos azules.
La actualización de iOS podría implementar la protección antirrobo automática en la versión 27 o incluso en una versión intermedia, según análisis de código por 9to5Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección basada en sensores y el análisis de la relación con otros dispositivos del ecosistema Apple permitirían reaccionar en tiempo real, dificultando el acceso a la información antes de que el usuario sea siquiera consciente del robo.

Cuándo llegaría esta función a iPhone

Las primeras referencias a este proyecto surgieron de líneas de código encontradas en versiones de iOS aún en pruebas, según reportó 9to5Mac. El análisis muestra que la función está en desarrollo activo, aunque no existe aún confirmación oficial ni fecha de lanzamiento precisa.

El código sugiere que la nueva protección podría debutar en iOS 27, la versión que se presentará en la próxima WWDC26, aunque no se descarta su llegada anticipada en una actualización menor de iOS 26.6.

El hecho de que la función figure ya en el código fuente indica que Apple está avanzando con la integración y pruebas internas. De momento, la compañía no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema.

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