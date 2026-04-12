Elecciones 2026: ADEX pide que ciudadanos voten hasta las 7:00 p.m. por retrasos en la apertura de locales de votación

Asociación de Exportadores pidió a las autoridades una segunda ampliación del periodo de votación para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de sufragio en medio de cuestionamiento a las autoridades electorales. Foto: Google Maps

En medio de cuestionamientos por la apertura tardía de locales de votación en varios distritos de Lima Metropolitana, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitó que se amplíe el horario de votación hasta por lo menos las 7:00 p.m. en las elecciones de 2026.

Según la organización, que emitió un comunicado por medio de su cuenta oficial de X, estas demoras han afectado el desarrollo normal de la jornada electoral y el ejercicio pleno del derecho al voto de miles de ciudadanos que podrían verse perjudicados.

ADEX señaló que estas incidencias están asociadas principalmente a fallas en la distribución del material electoral, lo que evidencia debilidades en la planificación y ejecución logística. El gremio consideró necesario corregir estos problemas para evitar que se repitan en futuros procesos electorales.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que se decidió ampliar el horario de votación hasta las 6:00 p.m. en lugar del horario original hasta las 5:00 p.m.

Ampliación de horario de votación

Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos informaron retrasos enSurco, Magdalena, San Isidro, Miraflores,San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

“Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido, lo cual garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar”, mencionó.

De la misma forma, la autoridad pidió disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes ocasionados durante el proceso electoral. “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, añadió.

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