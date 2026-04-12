Perú

Elecciones 2026: ADEX pide que ciudadanos voten hasta las 7:00 p.m. por retrasos en la apertura de locales de votación

Asociación de Exportadores pidió a las autoridades una segunda ampliación del periodo de votación para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de sufragio en medio de cuestionamiento a las autoridades electorales

Guardar
Sede Adex de Javier Prado.
Asociación de Exportadores pidió a las autoridades una segunda ampliación del periodo de votación para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de sufragio en medio de cuestionamiento a las autoridades electorales. Foto: Google Maps

En medio de cuestionamientos por la apertura tardía de locales de votación en varios distritos de Lima Metropolitana, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitó que se amplíe el horario de votación hasta por lo menos las 7:00 p.m. en las elecciones de 2026.

Según la organización, que emitió un comunicado por medio de su cuenta oficial de X, estas demoras han afectado el desarrollo normal de la jornada electoral y el ejercicio pleno del derecho al voto de miles de ciudadanos que podrían verse perjudicados.

ADEX señaló que estas incidencias están asociadas principalmente a fallas en la distribución del material electoral, lo que evidencia debilidades en la planificación y ejecución logística. El gremio consideró necesario corregir estos problemas para evitar que se repitan en futuros procesos electorales.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que se decidió ampliar el horario de votación hasta las 6:00 p.m. en lugar del horario original hasta las 5:00 p.m.

Ampliación de horario de votación

Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos informaron retrasos enSurco, Magdalena, San Isidro, Miraflores,San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

“Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido, lo cual garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar”, mencionó.

De la misma forma, la autoridad pidió disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes ocasionados durante el proceso electoral. “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, añadió.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

ADEXONPEJNEPiero CorvettoElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

La intervención se produce en medio de cuestionamientos por el desarrollo de los comicios y la logística en centros de votación clave

Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

RENIEC anuncia entrega de DNI hasta las 6 p.m. para facilitar el voto en las elecciones 2026

La jornada electoral se desarrolla en medio de retrasos en la instalación de mesas y una denuncia penal presentada contra el jefe de la ONPE por parte de Rafael López aliaga

RENIEC anuncia entrega de DNI hasta las 6 p.m. para facilitar el voto en las elecciones 2026

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

La atleta peruana se subió a lo más alto del podio y conquistó su cuarta medalla de oro mundial, consolidando una carrera brillante

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Caos electoral en SJM: Cierran colegio por falta de material y electores casi golpean a personal de la ONPE y JNE

Tras horas de espera por la falta de instalación de mesas, decenas de ciudadanos reaccionaron con enojo ante el cierre del local de votación, quedando impedidos de ejercer su derecho al voto

Caos electoral en SJM: Cierran colegio por falta de material y electores casi golpean a personal de la ONPE y JNE
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

Miembros de mesa permanecerán en locales de votación hasta altas horas de la noche, afirma el JNE

Rafael López Aliaga denuncia penalmente a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por demoras en comicios: piden “detención inmediata”

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

Elegantes, con sus mascotas y sonrientes: así votaron los candidatos a la presidencia en las Elecciones Perú 2026

ENTRETENIMIENTO

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta y más artistas muestran su lado cívico en las elecciones 2026

Bad Bunny sorprendió con mensaje a Perú en el día de las elecciones 2026: “Perú es clave, gracias por recibirme con tanto amor”

Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”

DEPORTES

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Luis Ramos reveló que tiene una ‘deuda’ con ‘Pepe’ Soto: “Le dije que iba a llegar a Alianza Lima a darle el título”

Sebastián Aranda empieza a sobresalir en FK Auda: notable asistencia en partido contra BFC Daugavpils