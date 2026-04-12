Bad Bunny sorprendió con mensaje a Perú en el día de las elecciones 2026: “Perú es clave, gracias por recibirme con tanto amor”

Bad Bunny enalteció a Perú durante su concierto, vistiendo un atuendo con los colores de la bandera y enviando un emotivo mensaje de agradecimiento al país.

El artista, que visitó Perú en enero, compartió imágenes de su paso por el país, desde escenas cotidianas como los mototaxis, su llegada al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, su visita al restaurante Maido y la foto que se tomó con seguidores. Cada postal mostró diferentes momentos de su recorrido y su cercanía con la gente.

Junto a las imágenes, Bad Bunny escribió un mensaje extenso dedicado a Perú. El cantante destacó el significado especial que tiene el país en su vida y carrera. “Perú es clave... no es una frase vacía, es un hecho, pues tengo muchas anécdotas e historias que marcaron mi vida y mi carrera estando en este maravilloso país”, expresó.

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores peruanos al compartir esta imagen de un mototaxi en sus redes sociales, acompañado de un mensaje clave sobre las elecciones 2026 y su amor por el país. (Bad Bunny)

Recordó que visita Perú desde 2017 y que el afecto recibido siempre ha sido constante, aunque en esta ocasión lo sintió de manera diferente. “Siempre me han mostrado su amor, pero esta vez se sintió diferente. Fue como un amor con más confianza de que ya nos conocemos y de que siempre estaremos conectados”, señaló en su mensaje.

El cantante confesó que se sintió especialmente emocionado por cantar de nuevo en el país, en particular sus canciones de salsa, un género que considera parte fundamental de su repertorio. “Para mí era importante su aprobación y la manera en que cantaron lo dijo todo”, escribió.

Bad Bunny también agradeció el recibimiento y la amabilidad de los peruanos en cada encuentro. “Perú, gracias por recibirme una vez más con el amor y la amabilidad que lo hicieron. Les confieso que antes de llegar a Lima mi ánimo no era el mejor... pero la energía que me regalaron desde la primera noche fue otra cosa”, relató.

El cantante Bad Bunny publicó un emotivo mensaje en redes sociales expresando su profundo agradecimiento y amor por Perú, destacando la importancia del país en su carrera y vida personal. (Bad Bunny)

En la parte final, el artista aseguró que se fue de Perú “lleno de alegría y energía”, resaltando la conexión que siente con el país y el deseo de regresar. El mensaje se volvió viral y generó miles de reacciones entre sus seguidores peruanos, quienes respondieron con muestras de cariño y agradecimiento.

Bad Bunny visitó Maido durante su visita a Perú

Bad Bunny arribó a Lima el 14 de enero de 2026, dos días antes de sus conciertos programados en el Estadio Nacional. Durante su estadía, el artista puertorriqueño se hospedó en un hotel de Miraflores y aprovechó su tiempo libre para recorrer la ciudad. Uno de los momentos que más atención generó fue su visita al restaurante Maido, un referente de la gastronomía peruana que había sido reconocido como el mejor del mundo en 2025.

La presencia de Bad Bunny en Maido no pasó desapercibida. Varios admiradores se acercaron al local con la esperanza de verlo y, en algunos casos, lograron intercambiar palabras o tomarse fotografías con él. Las imágenes de su paso por el restaurante circularon rápidamente en redes sociales, alimentando la expectativa de sus seguidores antes de los esperados conciertos.

Bad Bunny se despidió de sus fans en Lima tras cenar en Maido: “Disfruté mucho estar aquí, agradecido con Perú”

El restaurante Maido, dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura, se ha consolidado como una parada obligatoria para figuras internacionales que visitan Lima. La decisión de Bad Bunny de acudir a este lugar reafirmó el interés de los artistas globales por la cocina peruana, especialmente en el contexto de giras y presentaciones.

Así, la visita de Bad Bunny a Maido y sus actividades en Lima formaron parte de una intensa y breve estancia marcada por el contacto directo con la cultura peruana y su gente.