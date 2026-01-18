El 'Conejo Malo' recordó sus inicios en 2017 cuando hizo publicidad a una radio peruana y lo rememoró en su concierto en vivo | TikTok

El Estadio Nacional de Lima vibró el sábado 17 de enero cuando Bad Bunny ofreció su segundo espectáculo como parte de la gira ‘Debí Tirar más fotos’. Esa noche, el puertorriqueño creó uno de los momentos más comentados de su visita: recordó sus inicios en tierras peruanas al entonar la frase “Moda te mueve, con la música que está de moda”, generando furor entre sus seguidores. La escena, que muchos consideraban solo una anécdota lejana, se materializó frente a miles de asistentes y se propagó rápidamente en redes sociales bajo la etiqueta “Perú es clave”.

Durante un instante de silencio, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, sorprendió a la audiencia al repetir el eslogan que grabó años atrás para una emisora local. La reacción no se hizo esperar: el público respondió al unísono, creando un ambiente de nostalgia y celebración. El video de ese instante se viralizó y revivió el recuerdo de la primera visita de Bad Bunny al país, cuando aún no era el fenómeno global que es hoy.

El artista, que inició su trayectoria profesional cantando trap, fue invitado en sus primeros años por Radio Moda para grabar un promocional. En ese clip, mucho antes de llenar estadios, lucía un look sencillo, casi sin cabello y alejado de los atuendos de diseñador que usa en la actualidad. Aquella grabación marcó a una generación y quedó como testimonio de los inicios de Bad Bunny en Perú.

Bad Bunny sorprendió cantando ‘Moda te mueve’ en su despedida de Perú y frase se vuelve viral: “Perú es clave”

La noche del sábado, el reencuentro con esa frase pareció cerrar un ciclo. Mientras el público coreaba y grababa el momento desde todos los ángulos posibles, las redes sociales se llenaron de mensajes, videos y recuerdos de los primeros pasos del cantante en Sudamérica. Varios usuarios compartieron imágenes del antiguo video promocional, resaltando el contraste con el presente, en el que el puertorriqueño encabeza la lista de los artistas más exitosos del mundo. La frase “Perú es clave” se convirtió en tendencia durante varias horas y fue repetida tanto por fanáticos como por figuras locales.

La despedida de Bad Bunny en Lima no solo fue un espectáculo musical, sino también un guiño a quienes lo vieron crecer artísticamente. Desde el escenario, el cantante agradeció al público y reconoció el papel de Perú en su carrera. Aunque no hubo declaraciones extensas, el simple acto de recuperar el “Moda te mueve” bastó para conectar con los recuerdos y emocionar a quienes siguieron su trayectoria desde el principio.

Así grabó el spot en 2017

Antes del popular momento de interpretar el slogan de la radio, en redes sociales, Radio Moda mostró lo que fue el detrás de cámaras de ese 2017 en el que invitaron a Bad Bunny a ser parte de sus invitados especiales. Con una pantalla verde y varias horas de grabación, Bad Bunny decía la popular frase ‘Moda te mueve’, además de detallar los géneros que se escuchaban en esa emisora. Finalmente, decía su nombre, sin imaginar que 9 años más tarde su nombre llenaría el Estadio Nacional en dos oportunidades y con un estilo completamente diferente.

La vez que la entrada para ver a Bad Bunny en Perú costaba 15 soles

Antes de convertirse en un fenómeno internacional, Bad Bunny visitó varias ciudades de Perú en 2017 como parte de sus primeras giras. Uno de los eventos más recordados fue el concierto por los 90 años del Sport Boys en el estadio Gualberto Lizárraga, en el Callao. Aquella presentación tenía precios que hoy parecen lejanos: las entradas generales costaban 15 soles, mientras que la zona VIP, reservada para hinchas, tenía un valor de 30 soles. Solo 10 personas accedieron a la zona más exclusiva, pagando 120 soles cada una, una cifra modesta comparada con las actuales tarifas de los conciertos de Bad Bunny.

Ese mismo año, el cantante también se presentó en la discoteca Mangos de Lince, sobre la avenida Arequipa, en el marco del Tour Bad Bunny 2017. Los boletos generales se ofrecían a 50 soles, el área VIP a 80 soles y la zona súper VIP a 100 soles. Estos precios permitieron a cientos de jóvenes peruanos ver de cerca a un artista que, en ese momento, apenas comenzaba a ganar notoriedad.

En el 2017, Bad Bunny se presentó en el Callao.

La gira de 2017 también incluyó visitas a ciudades como Chimbote y Trujillo, donde, según testimonios de asistentes, las entradas eran aún más accesibles. En esos años, el nombre de Bad Bunny apenas se abría paso en la escena urbana local, pero la energía y la cercanía con el público ya eran evidentes.