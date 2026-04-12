Elecciones 2026: Explosión sacude Trujillo a horas de elecciones y vuelve a exponer grave crisis de seguridad

La tensión que antecede a una jornada electoral clave para el país se ha visto marcada por un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la crisis de seguridad en el norte del Perú. En Trujillo, a pocas horas del inicio de las elecciones presidenciales, una nueva explosión registrada en un establecimiento comercial ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes enfrentan este proceso democrático en medio de un clima de incertidumbre.

La alerta se encendió tras la difusión de un reporte en redes sociales. La cuenta Noticias Trujillo informó sobre un incidente que ocurrió en la avenida La Pesqueda, donde un local identificado como Huaca Express fue escenario de una detonación que alarmó a los vecinos de la zona.

“#Trujillo evidencia crisis de seguridad: delincuencia sin control y explosión ocurren a pocas horas de iniciar elecciones presidenciales en el país”, se señaló en la publicación, que rápidamente generó reacciones entre usuarios preocupados por el contexto en el que se desarrollará la jornada electoral.

Explosivo en Huaca Express genera pánico en Trujillo a horas de las elecciones. Captura: X/ Noticias Trujillo.

El hecho no solo se limita a un evento aislado. Según la misma fuente, la situación forma parte de un patrón de violencia que viene afectando a la ciudad en los últimos días. “Explosión en Huaca Express, en avenida La Pesqueda, genera temor previo a elecciones”, se agregó, subrayando el impacto emocional que estos episodios tienen en la población, especialmente cuando se producen en momentos de alta sensibilidad política.

El temor no surge únicamente por lo ocurrido en este local. La publicación también recordó un antecedente reciente que agrava la percepción de inseguridad. “Ayer detonaron otro explosivo en colegio”, se indicó enm el citado medio.

Este tipo de eventos ocurre en un momento particularmente delicado. A pocas horas de que los ciudadanos acudan a votar, la seguridad se convierte en un factor determinante para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. La posibilidad de que actos violentos se registren en la antesala de las elecciones no solo genera temor, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para asegurar condiciones adecuadas.

Explosivo en Huaca Express genera pánico en Trujillo a horas de las elecciones. Captura: X/ Noticias Trujillo.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. En la misma publicación se expresó una crítica directa a la gestión de las autoridades. “Esto es el resultado del poco trabajo de nuestras autoridades”, se afirmó, reflejando un sentimiento que se repite en distintos sectores de la población frente al incremento de la delincuencia.

La ciudad de Trujillo, una de las más importantes del norte del país, se convierte así en un reflejo de los desafíos que enfrenta el Perú en materia de seguridad. La coincidencia entre estos hechos violentos y la proximidad de las elecciones genera un escenario complejo que requiere atención inmediata.

Mientras tanto, las autoridades tienen el reto de responder con rapidez y eficacia. La presencia policial, la investigación de los hechos y la implementación de medidas preventivas serán clave para evitar que situaciones similares se repitan en las próximas horas.

La madrugada en Trujillo volvió a ser interrumpida por la violencia. Un nuevo atentado con explosivo sacudió a la población cuando un artefacto fue detonado en la puerta principal del colegio Marista Siglo XXI, ubicado en la urbanización Los Portales de la Rinconada, en la región La Libertad. El hecho no solo dejó daños materiales, sino también una profunda sensación de alarma entre los vecinos, quienes aseguran que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda.

El ataque ocurrió en un punto especialmente sensible: a pocos metros de la Base Policial del Escuadrón Verde, situada en la avenida Salvador Lara. Esta cercanía ha intensificado la preocupación ciudadana, ya que evidencia la audacia con la que operan los responsables, capaces de perpetrar un atentado incluso en zonas donde existe presencia policial.

Imágenes captadas por un transeúnte muestran la llegada de múltiples unidades policiales, incluyendo motocicletas y patrullas, a una calle durante la noche. Las luces intermitentes de las sirenas iluminan la escena, creando un ambiente de alerta y expectación entre los presentes. X/ Noticias Trujillo.

Trujillo: explosionan colegio Marista Siglo XXI cerca de base policial

De acuerdo con la información confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el impacto afectó directamente la estructura del ingreso principal del colegio. “El estallido de un artefacto explosivo en la puerta principal del colegio Marista Siglo XXI alteró durante la madrugada la tranquilidad de la urbanización”, señala el reporte, que además recoge el testimonio de vecinos que vivieron momentos de tensión tras la detonación.

La onda expansiva no solo dañó la infraestructura, sino que también generó temor en toda la zona. “El estruendo se escuchó en varias urbanizaciones cercanas”, indicaron residentes, quienes despertaron abruptamente ante el sonido de la explosión, sin saber inicialmente qué había ocurrido.

Este nuevo episodio de violencia se suma a una preocupante cadena de ataques dirigidos contra instituciones educativas en la región. En un contexto marcado por el estado de emergencia debido al avance de la criminalidad organizada, estos atentados refuerzan la percepción de inseguridad que afecta a la ciudadanía.

Las autoridades no tardaron en reaccionar. Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para evaluar la situación. Su intervención tuvo como objetivo no solo verificar los daños ocasionados, sino también descartar la presencia de otros dispositivos que pudieran representar un riesgo adicional.

“Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar para verificar la magnitud del daño y descartar la presencia de otros dispositivos”, precisa el reporte oficial, que confirma la activación inmediata de los protocolos de seguridad. A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades han señalado que no se registraron víctimas. “El hecho, según el reporte preliminar del COER La Libertad, solo produjo daños materiales”, se indicó.

La policía y personal de emergencia responden a la escena de un atentado en un colegio en La Libertad, asegurando el perímetro en la noche. (Facebook / Trujillo en vivo noticias)