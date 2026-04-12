Carlos Álvarez no participó del tradicional desayuno electoral de las Elecciones 2026

Carlos Álvarez no realizó el tradicional desayuno electoral.

El candidato presidencial Carlos Álvarez no participó del tradicional desayuno electoral este domingo 12 de abril, día de las Elecciones 2026 en Perú. La decisión marca una ruptura con una costumbre que suele reunir a los aspirantes presidenciales ante cámaras y simpatizantes poco antes de acudir a las urnas.

En entrevistas previas, Álvarez calificó estos actos como una “payasada” y una “huachafería”, y reiteró su negativa a sumarse a la puesta en escena habitual de la jornada electoral.

Carlos Álvarez ya había anticipado días antes su postura crítica respecto a este ritual mediático. En una conversación telefónica con el podcast Ring Electoral, conducido por Raúl Beryon, el artista y político rechazó los desayunos públicos y cuestionó el sentido de estos eventos. “Este domingo de elecciones no voy a participar de esa payasada”, expresó Álvarez, quien resaltó que no pretende formar parte de lo que considera una estrategia superficial para ganar simpatía entre los votantes.

Durante la entrevista, Álvarez profundizó en sus críticas al calificarlos como una “huachafería” y los describió como un montaje pensado para proyectar una imagen favorable en el electorado. “Eso sí es comiquísimo, una huachafería, no voy a participar de la hipocresía del desayuno donde los candidatos salen tomando desayuno en un cerro, con los niñitos, las abuelitas, las madres de los comedores populares, de las ollas comunes”, afirmó el candidato en diálogo con la plataforma Nacional Tv Perú.

Cerró su campaña con un mitín

A diferencia de otros postulantes, Carlos Álvarez optó por mantener su agenda alejada de los actos simbólicos y centró su cierre de campaña en un mitin realizado en Carapongo, en las afueras de Lima. Allí, ante cientos de simpatizantes y en un ambiente festivo, el aspirante aprovechó para insistir en el tono humorístico y crítico que ha caracterizado su campaña. “Yo no me avergüenzo de ser artista para disfrazarme de político”, sostuvo, enfatizando su trayectoria profesional y su intención de marcar distancia con prácticas tradicionales del ámbito político.

Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, se dirige a sus seguidores durante el cierre de campaña en vísperas de las Elecciones Perú 2026.

Durante su presentación en Carapongo, Álvarez reiteró que ha sido blanco de numerosos ataques y calumnias, aunque aseguró que su propósito principal es unir a los peruanos y “pensar en los más vulnerables”. En su discurso, pidió a la ciudadanía no votar por “ladrones, rateros, impresentables, lobistas y mochasueldos” en el Congreso, en alusión a la desconfianza ciudadana hacia la clase política.

La decisión de Carlos Álvarez de no participar en el desayuno electoral responde a una estrategia que busca diferenciarse del resto de candidatos. A través del humor y la crítica, el postulante ha cuestionado las prácticas tradicionales de la política peruana. Este domingo 12 de abril, él solo acudirá a votar, descartando cualquier actividad pública adicional vinculada a este ritual electoral.

Candidatos en sus desayunos electorales

Mientras tanto, otros candidatos, entre ellos Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Rafael López Aliaga, mantienen la tradición del desayuno electoral. Cada uno de ellos realizó el compartir acompañado por familiares y simpatizantes de su partido.

Candidatos en sus desayunos electorales. América TV