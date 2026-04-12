Elecciones 2026: Carlos Álvarez emitió su voto, compartió fotos con simpatizantes y evitó declaraciones a la prensa

El candidato Carlos Álvarez fue uno de los primeros en acudir a su local de votación para ejercer su derecho al sufragio. Las cámaras captaron el momento desde que se acerca a la mesa, ingresa a la cámara secreta y deposita su voto en el ánfora.

A las 9:14 de la mañana de este domingo 12 de abril, Carlos Álvarez acudió a ejercer su derecho al voto en un conocido colegio del distrito de San Isidro, en Lima. El candidato presidencial cumplió con el proceso electoral mostrando seriedad al acercarse a la mesa de sufragio y, antes de depositar su cédula en la urna, exhibió el documento con una sonrisa ante las cámaras y los presentes.

Álvarez firmó el padrón electoral y se retiró del local, aunque se detuvo brevemente para tomarse fotografías con varias personas que se lo solicitaron.

Carlos Álvarez asistió a votar a primera hora en un colegio de San Isidro. Latina

La jornada se desarrolló en un ambiente de expectativa mediática. La llegada de Carlos Álvarez generó la atención de votantes y la prensa, quienes intentaron obtener declaraciones sobre sus impresiones en la jornada electoral. El candidato se limitó a responder que esperará tranquilo el resultado de los sufragios, evitando profundizar en comentarios políticos o anticipar posicionamientos ante eventuales escenarios.

Carlos Álvarez muestra seriedad a la hora de emitir su voto. Latina

Durante la mañana, en el colegio de San Isidro, la presencia de Álvarez provocó la movilización de simpatizantes y curiosos. El candidato mostró disposición para compartir el momento con quienes se le acercaron, aunque optó por mantener la reserva ante las preguntas de los reporteros.

Carlos Álvarez muestra su cédula antes de intrudicrla a la urna. Latina

Esta visita transcurrió bajo una fuerte presencia de la prensa, que intentó obtener declaraciones antes de conocerse los resultados. Sin embargo, los miembros de seguridad lo acompañaron directamente hasta su vehículo. Álvarez únicamente señaló que aguardará con calma el resultado de los comicios.

Carlos Álvarez no participó del tradicional desayuno electoral

El candidato presidencial Carlos Álvarez decidió no participar en el tradicional desayuno electoral este domingo 12 de abril, día de las Elecciones 2026 en Perú. Su decisión representó una ruptura con una costumbre que suele reunir a los aspirantes presidenciales ante cámaras y simpatizantes antes de acudir a las urnas.

En entrevistas previas, Álvarez calificó estos actos como una “payasada” y una “huachafería”, y ratificó su negativa a sumarse a la puesta en escena habitual de la jornada electoral. En diálogo con el podcast Ring Electoral, conducido por Raúl Beryon, el candidato señaló: “Este domingo de elecciones no voy a participar de esa payasada”. Añadió que no pretende formar parte de lo que considera una estrategia superficial para ganar simpatía entre los votantes.

Álvarez profundizó en sus críticas y describió el desayuno electoral como un montaje pensado para proyectar una imagen favorable. “Eso sí es comiquísimo, una huachafería, no voy a participar de la hipocresía del desayuno donde los candidatos salen tomando desayuno en un cerro, con los niñitos, las abuelitas, las madres de los comedores populares, de las ollas comunes”, afirmó en conversación con Nacional Tv Perú.

Carlos Alvarez evitó participar en el tradiconal desayuno electoral. REUTERS/Sebastian Castaneda

A diferencia de otros postulantes, Álvarez optó por mantener su agenda alejada de los actos simbólicos y centró su cierre de campaña en un mitin en Carapongo, donde insistió en su tono crítico y humorístico. El candidato acudió este domingo solo a votar, descartando cualquier actividad pública adicional relacionada con el ritual electoral.

En contraste, otros aspirantes a la presidencia, como Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Rafael López Aliaga, sí realizaron el tradicional desayuno electoral acompañados de familiares y simpatizantes.

La diferencia de enfoques evidenció el contraste en las estrategias de campaña y el modo en el que los candidatos buscan conectar con el electorado en una jornada clave para el país.

Carlos Álvarez no fue parte del tradicional desayuno electoral.