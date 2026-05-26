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A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo HOY: partido en el Maracaná por fecha 6 del Grupo A de Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ da por concluida su lastimera participación en la fase de grupos visitando a un ‘mengao’ poderoso e inexpugnable ante su gente. Revisa los horarios del enfrentamiento

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Cusco FC cierra su triste participación en la Copa Libertadores visitando el Maracaná para enfrentar a Flamengo. - Crédito: AFP
Cusco FC cierra su triste participación en la Copa Libertadores visitando el Maracaná para enfrentar a Flamengo. - Crédito: AFP

Cusco FC da por concluida su tortuosa travesía en la Copa Libertadores 2026 con una durísima visita al histórico estadio Maracaná para desafiar al todopoderoso Flamengo, cuyo poderío aumenta exponencialmente cuando se siente arropado en su fortín, que lucirá totalmente repleto para despedir la Fase de Grupos.

De acuerdo con la programación perfilada por la organización de la CONMEBOL Libertadores, el último choque se realizará hoy, martes 26 de mayo, desde las 19:30 horas de Perú / 21:30 horas de Brasil bajo la transmisión de ESPN 7 para Latinoamérica. Del mismo modo, Infobae realizará una cobertura integral en su website.

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Cusco FC – Flamengo – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
Dos jugadas marcaron el partido: la invalidación del tanto de Ruidías y la falta sin tarjeta roja a Plata, decisiones que Cusco FC considera determinantes en el resultado. (EFE)

La hoja de ruta en Cusco FC se ha visto ensuciada a partir de un mal rendimiento de una configuración que no ha logrado complementarse al 100% con Alejandro Orfila bajo la dirección técnica. Entre lo que hace el uruguayo con lo que realizaba Miguel Rondelli existe un marcado contraste, proyectado en el descalabro absoluto de la Libertadores 2026.

Al plantel ‘dorado’ solo le queda intentar cerrar con cierto decoro su participación, aunque la asignatura se antoja muy complicada al acudir a la fortaleza de un Flamengo que, si se lo propone, le puede pasar por encima ante la vista y paciencia de todo un continente, al que se ha acostumbrado a dominar con contundencia.

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Los cusqueños cayeron 2-0 ante los brasileños. Créditos: ESPN.

Duelo de riesgo mayor que, además, puede ser visto como una oportunidad de desquite para Cusco FC tras lo acontecido con el primer enfrentamiento, que se resolvió con triunfo ‘mengao’ matizado por errores clamorosos en el arbitraje. No obstante, el nivel superior del monarca de la Copa hace imposible pensar en una revancha o gesta.

Flamengo asumirá su último reto con una actitud despreocupada, teniendo en cuenta que lidera el Grupo A con 13 unidades y no ha encajado derrota alguna. Pero eso no significa que se despojará de su fuerza como local. Así las cosas, no debe sorprender que presente una oncena engalanada para deleitar a su público.

Cusco FC – Flamengo – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
El conjunto peruano solicitó explicaciones a la CONMEBOL por dos jugadas decisivas: el gol anulado por fuera de juego mínimo y la ausencia de tarjeta roja para Gonzalo Plata tras una falta sobre Lucas Colitto (Cusco FC)

A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

El último cotejo de la serie comenzará a las 21:30 horas en Brasil y 19:30 en Perú este martes 26 de mayo. En otros países sudamericanos, el horario de inicio será 21:30 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; 20:30 en Bolivia y Venezuela; y 19:30 en Colombia y Ecuador.

Dónde ver Cusco FC vs Flamengo por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

La cobertura televisiva del cruce por la Copa Libertadores será amplia en la región. ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo para todo el continente, mientras que en Argentina también se podrá acceder a través de Fox Sports y plataformas digitales asociadas. Consignar, además, que la website Infobae Perú brindará detalles en tiempo real a través de un seguimiento especial que incluirá los mejores clips de la contienda. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables de Cusco FC vs Flamengo por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

- Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto; Lucas Colitto, José Manzaneda, Iván Colman, Facundo Callejo.

- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Daniel, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Everton Araujo, Nicolás de la Cruz, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Jorge Bruno Henrique, Gonzalo Plata.

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