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Municipalidad de Lima aplica multas de más de S/ 34 mil a partidos por incumplir normas en el Centro Histórico durante cierres de campaña

Intervenciones incluyeron multas, limpieza y vigilancia tras detectar daños, residuos y actividades sin autorización en zonas protegidas

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Municipalidad de Lima ejecuta acciones tras detectar incumplimientos en cierres de campaña.
Municipalidad de Lima ejecuta acciones tras detectar incumplimientos en cierres de campaña.

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha una serie de acciones administrativas tras detectar incumplimientos de normas municipales durante actividades vinculadas al cierre de campaña electoral en el centro de la capital. Las intervenciones se concentraron en espacios considerados sensibles por su valor histórico y por las restricciones vigentes sobre su uso.

Las medidas se ejecutaron luego de que equipos de fiscalización identificaran conductas que contravienen disposiciones específicas sobre el uso del espacio público. Estas acciones incluyeron la verificación de daños potenciales al entorno urbano, así como la evaluación del impacto de concentraciones políticas en zonas con protección especial.

El despliegue municipal no solo se limitó a la imposición de sanciones económicas, sino que también incluyó operativos de limpieza y refuerzo de vigilancia. Las autoridades locales señalaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas en áreas de alta concurrencia y valor patrimonial.

Sanciones por uso indebido del espacio público

Entre las organizaciones políticas sancionadas figura el partido Cívico Obras, que recibió una multa de 24 mil 750 soles. La sanción responde a la colocación de elementos en la vía pública, la generación de obstáculos para el tránsito y la falta de limpieza posterior a una actividad realizada en la Plaza San Martín.

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, estas infracciones afectan directamente la circulación y el orden en espacios urbanos de alta afluencia. La acumulación de residuos y la ocupación no autorizada de áreas públicas constituyen faltas contempladas en la normativa municipal vigente.

Actividades sin autorización y obstrucción del tránsito

Intervenciones se concentran en el Centro Histórico por su valor patrimonial y restricciones vigentes.
Intervenciones se concentran en el Centro Histórico por su valor patrimonial y restricciones vigentes.

El partido Juntos por el Perú también recibió una sanción, en este caso por un monto de 34 mil 375 soles. La infracción se relaciona con la realización de una actividad sin autorización en la Plaza Dos de Mayo, así como con el estacionamiento de vehículos que impidieron el libre tránsito.

La Municipalidad de Lima precisó que el incumplimiento incluyó la falta de acciones de limpieza tras el evento. Este tipo de omisiones genera costos adicionales para la administración local, que debe intervenir con personal propio para restituir las condiciones del espacio público.

Tras los hechos registrados, la comuna intensificó los operativos de control en el Cercado de Lima. Las acciones incluyen vigilancia permanente en plazas y calles principales, con el objetivo de prevenir nuevas infracciones y asegurar el respeto de las disposiciones municipales.

Equipos de limpieza también fueron desplegados en las zonas afectadas para retirar residuos y restablecer el orden. Estas labores forman parte de una estrategia integral que combina sanción, control y mantenimiento del espacio urbano.

Normativa sobre la intangibilidad del Centro Histórico

Se aplican sanciones económicas a partidos políticos por uso indebido del espacio público.
Se aplican sanciones económicas a partidos políticos por uso indebido del espacio público.

El Centro Histórico de Lima cuenta con un régimen especial que restringe actividades que puedan alterar su conservación. La normativa prohíbe marchas, concentraciones y cualquier intervención que comprometa la seguridad, el orden público o el patrimonio.

Estas disposiciones se sustentan en el Acuerdo de Concejo n.° 026-2023 y el Decreto Supremo n.° 003-2021-IN. Ambas normas establecen límites claros sobre el uso del espacio público en zonas declaradas patrimonio.

Desde la Municipalidad de Lima se reiteró el llamado a las organizaciones políticas para respetar estas reglas. La entidad recordó que el Centro Histórico constituye un espacio reconocido como Patrimonio de la Humanidad, lo que implica obligaciones específicas para su protección y conservación.

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