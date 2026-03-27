Renzo Reggiardo asegura que no postulará a la alcaldía de Lima en las Elecciones Municipales: “En este momento lo descarto”

El nuevo alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, agradeció a su familia. Foto: Municipalidad de Lima

Renzo Reggiardo confirmó que no buscará la reelección y enfocará su gestión en proyectos estratégicos para la ciudad tras asumir la alcaldía de Lima luego de la renuncia de Rafael López Aliaga. Subrayó que su prioridad es “sacarse la mugre por la ciudad” y cumplir con los servicios que la población espera desde la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Reggiardo asumió la alcaldía en un contexto marcado por la salida anticipada de López Aliaga, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos municipales principales. Según la radio informativa RPP Noticias, el alcalde ha enfocado su administración en la modernización de semáforos inteligentes y en implementar un sistema de monitoreo centralizado para seguridad ciudadana e infraestructura vial.

Durante los últimos meses, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó obras diariamente y logró desembolsos inéditos en el último año, alcanzando una inversión de casi 4.000 millones de soles en vías urbanas, cifra que supera ampliamente las inversiones de gestiones anteriores, junto con la aprobación de nuevos proyectos tecnológicos, indicó el medio radial.

Reggiardo descarta su postulación a la reelección

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que no tiene previsto presentarse a la reelección y que su único foco es la gestión actual. En entrevista con el referido medio, expresó: “Tengo la disposición total de sacarme la mugre por la ciudad”. Reggiardo añadió que su compromiso es total con la ciudad y que no dará opiniones definitivas sobre una futura postulación. Defendió que su responsabilidad es responder a las expectativas ciudadanas.

De acuerdo con el alcalde, los esfuerzos de la administración municipal están dirigidos a concretar resultados específicos antes de considerar cualquier decisión política posterior. Además, resaltó la transparencia y el trabajo diario del equipo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Tren Lima–Chosica: MML y MTC firman convenio para puesta en marcha . Foto: MTC

Proyecto de semaforización inteligente en Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima obtuvo la aprobación de un desembolso no reembolsable de USD 150 millones y una contrapartida municipal de USD 55 millones para implementar semáforos inteligentes en 500 intersecciones claves de la capital. El valor total del proyecto alcanza USD 205 millones y el objetivo es modernizar la transitabilidad y reducir la delincuencia, equiparando a Lima con los mayores estándares urbanos internacionales, según el referido medio.

El alcalde explicó que el sistema abarcará las principales avenidas metropolitanas, incluyendo Javier Prado, y permitirá administrar el tráfico de manera centralizada. Destacó que los nuevos dispositivos favorecerán la reducción de los tiempos de viaje y aumentarán la eficiencia en la movilidad urbana. Se espera que los primeros desembolsos y las contrataciones de las empresas encargadas se realicen dentro del año, dando inicio a la transformación de la infraestructura de movilidad de la ciudad.

Implementación del sistema de monitoreo C5 y el Proyecto Smart City

El sistema de monitoreo C5 de Lima está en plena ejecución y se prevé que esté operativo entre junio y julio. Este centro controlará la nueva red de semaforización e integrará imágenes de 4.500 cámaras instaladas en toda la ciudad, lo que permitirá una gestión centralizada tanto de la seguridad como de la movilidad, precisó Reggiardo al medio radial.

Al mismo tiempo, avanza el Proyecto Smart City, una iniciativa financiada mediante el mecanismo de obras por impuestos, con más de 120 millones de soles destinados a su desarrollo. El proyecto contempla la instalación de más de 1.200 cámaras inteligentes en cinco zonas estratégicas del Cercado de Lima, priorizando áreas comerciales y de alta congestión. Las cámaras tienen tecnología de reconocimiento facial y de matrículas, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar la gestión del tránsito.

El alcalde confirmó que ya se seleccionó a la empresa responsable del Smart City, aunque no reveló su nombre. La iniciativa se lleva adelante en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y representa un paso destacado hacia la modernización urbana.

Estado del proyecto del tren Lima-Chosica

Sobre el proyecto del tren Lima-Chosica, Reggiardo informó que la iniciativa sigue vigente y que próximamente se anunciarán novedades sobre su avance. Recordó que ya se realizó una marcha en vacío entre el centro de Lima y Chosica. Según el cronograma técnico, la siguiente etapa será la marcha blanca, paso definido para poner en marcha el servicio ferroviario.

MML anuncia primer ensayo del tren Lima–Chosica mientras Proinversión asume asistencia técnica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Este proyecto, que se lleva adelante en coordinación con ProInversión, contempla el uso de trenes ya adquiridos y actualmente almacenados. Reggiardo subrayó: “no se ha detenido nada” y que la administración municipal continúa trabajando para garantizar servicios de transporte masivo a los habitantes de la capital, en línea con información del medio radial.