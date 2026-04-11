Manual para Miembros de Mesa: Lo que pueden y no pueden hacer durante las votaciones 2026

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Este domingo 12 de abril millones de peruanos acudirán a votar en las Elecciones 2026 para escoger al nuevo presidente del Perú para el periodo de 2026 al 2031. En esta jornada electoral, miles de ellos apoyarán siendo miembros de mesa, y ordenando la votación en cada local establecido en todo el país.

Así, a pesar que los miembros de mesa pasaron su capacitación para poder ejercer sus labores adecuadamente, no está de más recordar cuáles son sus obligaciones y qué no pueden hacer.

Como se sabe, los miembros de mesa se encargar de conducir la mes de votación durante la jornada electoral. Estos deben presentarse a su mesa a las 6:00 a.m. para la instalación.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

Los deberes de los miembros de mesa

El Manual oficial de la ONPE para los miembros de mesa de estas elecciones detalla todas las obligaciones y deberes de estos ciudadanos que ordenarán el proceso electoral.

En primer lugar, deben decibir del personal de la ONPE la caja de material electoral. Deberán abrirla entre todos los miembros de mesa y, luego, revisar el contenido de los paquetes de útiles de instalación con sus respectivos rótulos. Después, guardar el paquete de escrutinio.

Luego, deberán seguir estos pasos:

Pegar la etiqueta “Restos electorales” en la caja del material electoral cuando esta se encuentre vacía. Luego, colocarla al costado de la mesa Verificar que en la entrada del aula se encuentre pegada la “Relación de electores” de la mesa. Asimismo, confirmar que en la cámara secreta estén los “Carteles de candidatos” Verificar en el rótulo del paquete que contiene las cédulas de sufragio que el total sea igual al número de electores hábiles de la mesa. Después, los tres miembros de mesa deben proceder a firmarlas Desglosar de los documentos electorales la “Hoja de control de asistencia de miembros de mesa”, para que quienes estén presentes en la instalación (titulares y suplentes) firmen y coloquen sus huellas dactilares. En caso de inasistencia, escribir FALTÓ en el espacio para la firma Desglosar de los documentos electorales todas las actas de elección Guardar las actas de instalación de cada elección en la bolsa separadora de actas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó, este domingo 29, la primera jornada de capacitación presencial, en Lima y provincias, de los miembros de mesa - JNE

Los que deben cumplir durante el sufragio

Como se sabe, durante el momento del sufragio, los miembros de mesa deben ordenar la mesa para que sea más fácil atender al elector: El presidente se encargará de las cédulas, un miembro de mesa se ocupará de la “lista de electores” y del tampón, y otro se hará cargo del ánfora.

Deben recordar que estos deben votar primero antes de recibir a los electores: “Primero vota el presidente de mesa y, de inmediato, los miembros de mesa presentes. Luego, los personeros, si les tocara sufragar allí. Finalmente, los electores”.

Luego, deben seguir estos pasos para atender a los electores:

El presidente le solicita al elector su DNI y lo identifica. A continuación, le entrega el documento al miembro de mesa que está a cargo de la “Lista de electores”.

El miembro de mesa encargado de la “Lista de electores” le pregunta su número de orden y lo busca en la lista. Ubica su foto y sus datos. Después, le comunica al presidente si es conforme o no.

El presidente de mesa le entrega al elector una cédula y un lapicero. Luego, le solicita que vaya a la cabina de votación

El miembro de mesa a cargo del ánfora le pide al elector que deposite allí la cédula doblada.

El miembro de mesa encargado de la “Lista de electores” le indica al elector dónde debe firmar y poner su huella dactilar.

El presidente le devuelve al elector su DNI.

Miembros de mesa tienen derecho a descanso remunerado y empresas están obligadas a otorgarlo. (Foto: Agencia Andina)

Asimismo, durante la votación se presentarán electores con derecho a trato preferente (adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y quienes tengan algún tipo de discapacidad). A ellos se les deberá atender en primer lugar. Además, a todo elector con discapacidad se le permitirá pasar a la cámara secreta con alguien de su confianza, si así lo deseara. Y si un elector con discapacidad visual pidiera la plantilla braille para sufragar, se la deberá solicitar al personal de la ONPE.

Asimismo, deben recordar que estos pueden armar un módulo temporal para atender a personas que tengan dificultad para trasladarse a su mesa de sufragio.

“Para ellas, se contará con un Módulo Temporal de Votación, que es un ambiente especial ubicado cerca de la entrada del local. En caso de que se requiera, los tres miembros de mesa se trasladarán al Módulo Temporal de Votación con los materiales necesarios para que el elector vote (una cédula, la ‘Lista de electores’, un lapicero, el tampón y el ánfora)”, aclara el manual.

Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)

Asimismo, antes se asegurarán de que el material que no lleven permanezca al cuidado del personal de la ONPE. Luego de que el elector emita su voto en este ambiente especial, los tres miembros de mesa retornarán al aula de votación y continuarán con el sufragio. El Módulo Temporal de Votación será usado las veces que sea necesario, lo cual no deberá generar molestias en los miembros de mesa.

Para revisar más deberes de los miembros de mesa, se pueden consultar los manuales de la ONPE en el siguient enlace: https://eg2026.onpe.gob.pe/capacitacion/material-de-capacitacion/.