Perú

Elecciones 2026: Ya hay fecha para la primera capacitación presencial de miembros de mesa a nivel nacional

El 29 de marzo se realizará la primera jornada nacional de formación en colegios y universidades de todo el país. La ONPE intensifica estrategias para asegurar la fluidez en la jornada electoral y facilitar el acceso a contenidos clave

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Miembro de mesa 2026: ¿qué debe presentar para obtener un día libre en el trabajo?
Miembro de mesa 2026: ¿qué debe presentar para obtener un día libre en el trabajo?| ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza este domingo 29 de marzo la primera capacitación presencial para miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales 2026.

La jornada se desarrollará de manera simultánea en colegios y universidades habilitados en todo el país. Según la entidad, tanto titulares como suplentes pueden consultar su lugar asignado a través de la plataforma oficial.

Entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, el personal de la ONPE orientará a los ciudadanos sobre las tareas que asumirán el día de la votación: instalación de la mesa, desarrollo del sufragio y escrutinio de votos.

Esta formación es crucial, ya que el 99,7 % de los 834 mil miembros sorteados ejercerá esta labor por primera vez. Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca y Arequipa concentran el mayor número de miembros asignados.

El análisis más reciente de la ONPE revela que la mayoría de los sorteados tiene educación secundaria (81,4 %), mientras que el 14,5 % posee estudios técnicos o superiores. La participación de mujeres alcanza el 46,2 %, mientras que los hombres representan el 53,8 %. La entidad busca que todos los miembros practiquen con anticipación para evitar errores y retrasos en la jornada electoral.

ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)
ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)

Estrategias para revertir la baja capacitación

A dos semanas de las elecciones, solo el 9 % de los miembros de mesa ha recibido capacitación, según datos de la propia ONPE. Esta cifra, que equivale a 77 mil personas, ha generado preocupación sobre la fluidez del proceso de votación y el conteo de los sufragios.

Ciudadanos consultados por medios nacionales expresaron inquietud ante la posibilidad de retrasos durante el escrutinio, dada la inexperiencia de muchos responsables de mesa.

Ante esta situación, la ONPE intensificó las acciones de formación. Entre las estrategias implementadas figura la capacitación presencial en las oficinas distritales y la modalidad virtual a través de la plataforma ONPEduca.

Estas herramientas permiten revisar manuales, videos y materiales informativos sobre las funciones clave para la jornada electoral. El organismo ha iniciado además una campaña directa, visitando domicilios para entregar materiales y orientar a quienes fueron sorteados.

El descenso en la participación de miembros de mesa ha sido notable en los últimos procesos. Mientras en 2006 la asistencia superaba el 84 %, en 2021 cayó al 61,4 %. En el último proceso nacional, casi una de cada cinco mesas tuvo que recurrir a electores presentes para completar el número requerido de funcionarios. Este dato refuerza la importancia de que cada miembro sorteado se capacite y asista puntualmente.

La ONPE informó que la segunda jornada presencial se realizará el 5 de abril, exactamente una semana antes de las Elecciones Generales del 12 de abril. Las autoridades reiteran el llamado a participar en las capacitaciones, recordando que la adecuada instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio depende directamente del compromiso y preparación de los ciudadanos sorteados.

¿Cómo capacitarse de manera virtual como miembro de mesa?

Los miembros de mesa deben capacitarse de manera virtual, disponible del 26 de febrero al 11 de abril a través de la plataforma ONPEduca.

Pasos para capacitarse virtualmente:

  1. Ingresar a la plataforma: Acceder a la web oficial capacitate.onpe.gob.pe o directamente a ONPEduca.
  2. Registrarse: Completar el registro con los datos personales requeridos, incluyendo número de DNI y correo electrónico.
  3. Seleccionar la capacitación: Elegir el módulo destinado a miembros de mesa para las elecciones generales 2026.
  4. Desarrollar los contenidos: Revisar los materiales sobre instalación de mesa, proceso de sufragio y escrutinio. Cada sección cuenta con recursos interactivos, videos y guías descargables.
  5. Evaluación final: Rendir una breve evaluación para verificar la comprensión de los temas abordados.
  6. Descargar constancia: Una vez aprobada la capacitación, el sistema permite descargar una constancia digital de participación.

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