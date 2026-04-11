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Guía para las Elecciones 2026: Paso a paso de cómo será el proceso de votación en la mesa

La ONPE recuerda que seguir correctamente los pasos en la mesa de sufragio es fundamental para garantizar la validez de tu voto. Aquí te explicamos cómo será el procedimiento durante los comicios

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Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa
Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa| Andina

Los peruanos acudirán a las urnas este domingo 12 para participar en las elecciones nacionales. Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debes tener en cuenta los siguientes pasos fundamentales que deben seguirse para garantizar una votación ágil y válida. El proceso se desarrollará en todo el país, con horarios establecidos entre las 7 a.m. y las 5 p.m.

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, dentro de una cámara de votación de cartón con el logo de ONPE, mirando una cédula de votación con expresión de duda.
Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para votar rápido

  • El primer paso consiste en consultar el local de votación asignado. La ONPE recomienda a los electores verificar, antes de salir de casa, el lugar exacto donde les corresponde sufragar. Esta información puede consultarse en la web oficial de la organización.
  • El segundo punto es llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este documento es el único válido para ejercer el derecho al voto y será requerido en todo momento durante el proceso. Reniec precisó que se podrá votar con DNI vencido o amarillo.
  • Una vez en el local, es importante ubicar la mesa de sufragio correspondiente. Al ingresar, los electores deben revisar los croquis y carteles de orientación dispuestos en el recinto para identificar la ubicación de su mesa. Este paso agiliza el flujo de personas y evita demoras.
  • Al llegar a la mesa, el siguiente paso es identificarse ante los miembros de mesa. El votante debe presentar su DNI y proporcionar su número de orden, lo que permitirá a los encargados verificar los datos y dar curso al procedimiento.
  • Posteriormente, el ciudadano recibirá la cédula de votación, la cual debe estar firmada por el presidente de mesa. La ONPE enfatiza la importancia de verificar la firma antes de dirigirse a la cámara secreta.
  • Dentro de la cámara secreta, el elector podrá emitir su voto marcando las opciones de su preferencia. Una vez completado este paso, debe doblar la cédula y depositarla en el ánfora dispuesta para tal fin.
  • El último paso es registrar la participación. Para ello, el votante debe firmar y colocar su huella en la lista de electores, recoger su DNI y asegurarse de que su intervención haya quedado registrada correctamente.
  • Recuerda que tu voto es confidencial y no debes enseñar ni tomar foto dentro del aula. Respeta las normas para evitar demoras.
Varias personas con chalecos de ONPE cargan cajas electorales en una camioneta blanca; otras caminan por escaleras en un entorno urbano diurno
Personal de la ONPE carga cajas con material electoral en una camioneta como parte de los preparativos para las Elecciones Generales 2026 en Perú.

¿A qué hora deben ingresar los miembros de mesa?

(ONPE) informó que los nueve miembros de mesa designados para cada local deberán presentarse este domingo 12 de abril desde las 6:00 horas para instalar la mesa de sufragio, en el marco de las elecciones generales de 2026 en Perú.

El organismo electoral detalló que cada mesa de sufragio se compone de tres titulares y seis suplentes, quienes tienen la obligación de acudir puntualmente al local asignado. La presencia de todos es requisito para firmar el acta de instalación, documento necesario para que la jornada de votación inicie a tiempo. Según la normativa vigente, cualquier miembro de mesa que no asista o no firme el acta será considerado ausente y recibirá una multa de 275 soles. Así lo precisó la especialista en educación electoral de la ONPE, Alexandra Velasque, quien subrayó que, pese a la inasistencia, los designados mantienen el derecho a votar cuando lleguen al local.

En los casos donde no se complete el número mínimo de miembros, la ONPE instruyó a los responsables a convocar a los electores que se encuentren en la fila, hasta conformar los tres integrantes requeridos.

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