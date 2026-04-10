Elecciones 2026: miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a. m. en locales de votación para evitar multa de S/ 275

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los miembros de mesa designados para las elecciones generales 2026 deberán presentarse en sus respectivos locales de votación desde las 6:00 a. m. del día de los comicios, con el fin de cumplir con la instalación de las mesas de sufragio.

La entidad precisó que el incumplimiento de esta obligación conllevará una sanción económica de S/ 275, en línea con lo establecido por la normativa electoral vigente. Esta medida busca garantizar la correcta instalación y funcionamiento de las mesas en todo el país desde el inicio de la jornada electoral este domingo 12 de abril.

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Obligación de asistencia y sanciones

Según la ONPE, cada mesa de sufragio está conformada por nueve ciudadanos: tres miembros titulares y seis suplentes, quienes deben presentarse obligatoriamente para participar en la instalación de la mesa y firmar el acta correspondiente.

En caso de inasistencia, el ciudadano será considerado ausente y estará sujeto al pago de la multa. No obstante, la entidad aclaró que, pese a no cumplir con su función, el ciudadano podrá ejercer su derecho al voto en el momento en que se acerque al local de votación.

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Instalación de mesas y reemplazo de miembros

La instalación de las mesas de sufragio está programada para las 6:00 a. m. y requiere la presencia de los miembros designados. Si se encuentran presentes los tres titulares, los suplentes podrán emitir su voto y retirarse, conforme al procedimiento establecido.

En caso de que falten miembros para completar la mesa, se recurrirá a los electores que se encuentren en la fila, quienes podrán ser convocados para asumir esta función hasta completar el número requerido de tres integrantes.

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Compensación económica

La ONPE indicó que los ciudadanos que desempeñen el rol de miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165 por su participación en la jornada electoral.

Sin embargo, el beneficio del día de descanso posterior a las elecciones estará condicionado a la asistencia previa a las capacitaciones organizadas por la entidad electoral, lo que busca incentivar la preparación adecuada de los miembros de mesa.

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Dos cámaras secretas

Con el objetivo de optimizar el flujo de votantes, la ONPE dispuso la implementación de dos cámaras secretas en cada mesa de sufragio. Esta medida responde a la cantidad de organizaciones políticas participantes y a la realización simultánea de distintos procesos electorales.

De acuerdo con la entidad, el tiempo estimado para que un elector emita su voto es de aproximadamente un minuto, aunque se contempla que este pueda extenderse ligeramente sin afectar la validez del proceso.

Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo votar correctamente?

Finalmente, la ONPE recordó que el voto será considerado válido siempre que la marca realizada por el elector —ya sea una “X” o un “+”— tenga su intersección dentro del recuadro correspondiente al símbolo del partido político.

Incluso si el trazo sobrepasa los límites del recuadro, el voto no será anulado, siempre que cumpla con este criterio. Con estas precisiones, la entidad busca evitar confusiones durante el proceso de sufragio y asegurar que la voluntad del elector sea correctamente registrada.