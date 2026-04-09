Perú

Elecciones 2026: ¿ONPE puede obligarme a ser miembro de mesa si faltan los titulares y suplentes?

Más de 92 mil mesas de sufragio funcionarán el 12 de abril en todo el país. Cuando los miembros designados no asisten, la autoridad puede convocar a los votantes que esperan en la fila

Guardar
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Este domingo 12 de abril se realizará las elecciones 2026 para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Las mesas de sufragio, más de 92 mil en todo el país, requieren la presencia de tres miembros titulares y seis suplentes para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, que iniciará a las 7:00 a. m.

En esta jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la duplicación del número de suplentes para asegurar la instalación de las mesas desde las 6:00 a. m. y evitar retrasos en el inicio de la votación. Sin embargo, en cada proceso surgen ausencias y, ante la falta de titulares y suplentes, la autoridad electoral puede recurrir a los votantes presentes.

Más de 92 mil mesas de sufragio funcionarán el 12 de abril en todo el país. Cuando los miembros designados no asisten, la autoridad puede convocar a los votantes que esperan en la fila. La negativa a cumplir la función está prohibida por ley.
Más de 92 mil mesas de sufragio funcionarán el 12 de abril en todo el país. Cuando los miembros designados no asisten, la autoridad puede convocar a los votantes que esperan en la fila. La negativa a cumplir la función está prohibida por ley.| Andina

¿Qué ocurre si faltan los miembros de mesa?

La Ley Orgánica de Elecciones establece que, si no se encuentran los miembros titulares ni los suplentes, los ciudadanos que están en la fila pueden ser designados para ocupar los cargos de presidente, secretario o tercer miembro de mesa. El único requisito de ese día es que estén presentes en el local de votación y cumplan con los criterios establecidos por el presidente de mesa, señaló Agencia Andina.

Negarse a integrar la mesa no es una opción. El artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones indica que los electores seleccionados no pueden rechazar el cargo y que la negativa se sanciona con una multa de S/ 275, equivalente al 5% de una unidad impositiva tributaria (UIT). Esta sanción queda registrada en el acta electoral y su cobro corresponde al Jurado Nacional de Elecciones.

Proyección del Instituto Aklla: cinco partidos dominarían Diputados y Senado en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Proyección del Instituto Aklla: cinco partidos dominarían Diputados y Senado en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Si la persona persiste en no aceptar la función, el presidente de mesa puede solicitar la intervención de las fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento de la obligación y el desarrollo normal de los comicios.

¿Cómo se eligen los reemplazos?

El presidente de la mesa decide a quién convocar como integrante, considerando el flujo de electores en las primeras horas, donde suelen presentarse adultos mayores y trabajadores de sectores esenciales. La selección busca asegurar la operatividad de la mesa y evitar demoras en el proceso.

La ONPE recuerda que la función de miembro de mesa es obligatoria para quienes sean designados, ya sea por sorteo o por ausencia de los titulares.

Imagen LFLQK5LN7BCOBBCAJAK3D6MECY

¿A qué hora es el horario de votación?

Los locales de votación abrirán sus puertas a las 7:00 a. m., momento en que los ciudadanos podrán empezar a emitir su voto en todo el país. El cierre de las mesas está previsto para las 5:00 p. m., conforme a la normativa electoral vigente.

La instalación de las mesas de sufragio está programada para las 6:00 a. m. Este procedimiento busca asegurar que el proceso electoral comience a la hora establecida y se desarrolle sin contratiempos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisa este cronograma en todos los centros de votación.

Durante el horario oficial, los peruanos deberán acudir a sus respectivos locales. Una vez finalizada la jornada, se procederá al cierre y conteo de votos conforme al protocolo electoral.

Temas Relacionados

Elecciones 2026ONPEperu-noticiasElecciones Perú 2026Miembro de mesa

Más Noticias

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

El regreso del Senado bicameral redefine el equilibrio político en Perú: este domingo 12 de abril, los ciudadanos elegirán 60 senadores que tendrán un papel clave en la gobernabilidad nacional

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

El tenista peruano avanzó a los cuartos de final del torneo y continúa escalando posiciones en la clasificación ATP

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Los insólitos objetos que olvidan en el aeropuerto Jorge Chávez: desde laptops y Lego hasta ladrillos y sillas de ruedas

Entre descuidos y restricciones de seguridad, miles de pertenencias quedan cada año en el principal terminal aéreo del país, donde solo una parte logra volver a manos de sus dueños

Los insólitos objetos que olvidan en el aeropuerto Jorge Chávez: desde laptops y Lego hasta ladrillos y sillas de ruedas

Perú refuerza la frontera con Chile con apoyo militar por crimen organizado y posible ingreso de migrantes

Esto implica un despliegue conjunto que incluye patrullajes permanentes, operativos masivos y control territorial en zonas consideradas críticas

Perú refuerza la frontera con Chile con apoyo militar por crimen organizado y posible ingreso de migrantes

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Fabiola Silva se robó la atención con su emoción tras revelar cuándo esperan al primer varón de la familia García Ladera, mientras ultiman los preparativos para recibirlo en Estados Unidos

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

DEPORTES

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026