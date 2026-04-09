Elecciones 2026: ¿ONPE puede obligarme a ser miembro de mesa si faltan los titulares y suplentes?

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Este domingo 12 de abril se realizará las elecciones 2026 para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Las mesas de sufragio, más de 92 mil en todo el país, requieren la presencia de tres miembros titulares y seis suplentes para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, que iniciará a las 7:00 a. m.

En esta jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la duplicación del número de suplentes para asegurar la instalación de las mesas desde las 6:00 a. m. y evitar retrasos en el inicio de la votación. Sin embargo, en cada proceso surgen ausencias y, ante la falta de titulares y suplentes, la autoridad electoral puede recurrir a los votantes presentes.

Más de 92 mil mesas de sufragio funcionarán el 12 de abril en todo el país. Cuando los miembros designados no asisten, la autoridad puede convocar a los votantes que esperan en la fila. La negativa a cumplir la función está prohibida por ley.| Andina

¿Qué ocurre si faltan los miembros de mesa?

La Ley Orgánica de Elecciones establece que, si no se encuentran los miembros titulares ni los suplentes, los ciudadanos que están en la fila pueden ser designados para ocupar los cargos de presidente, secretario o tercer miembro de mesa. El único requisito de ese día es que estén presentes en el local de votación y cumplan con los criterios establecidos por el presidente de mesa, señaló Agencia Andina.

Negarse a integrar la mesa no es una opción. El artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones indica que los electores seleccionados no pueden rechazar el cargo y que la negativa se sanciona con una multa de S/ 275, equivalente al 5% de una unidad impositiva tributaria (UIT). Esta sanción queda registrada en el acta electoral y su cobro corresponde al Jurado Nacional de Elecciones.

Proyección del Instituto Aklla: cinco partidos dominarían Diputados y Senado en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Si la persona persiste en no aceptar la función, el presidente de mesa puede solicitar la intervención de las fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento de la obligación y el desarrollo normal de los comicios.

¿Cómo se eligen los reemplazos?

El presidente de la mesa decide a quién convocar como integrante, considerando el flujo de electores en las primeras horas, donde suelen presentarse adultos mayores y trabajadores de sectores esenciales. La selección busca asegurar la operatividad de la mesa y evitar demoras en el proceso.

La ONPE recuerda que la función de miembro de mesa es obligatoria para quienes sean designados, ya sea por sorteo o por ausencia de los titulares.

¿A qué hora es el horario de votación?

Los locales de votación abrirán sus puertas a las 7:00 a. m., momento en que los ciudadanos podrán empezar a emitir su voto en todo el país. El cierre de las mesas está previsto para las 5:00 p. m., conforme a la normativa electoral vigente.

La instalación de las mesas de sufragio está programada para las 6:00 a. m. Este procedimiento busca asegurar que el proceso electoral comience a la hora establecida y se desarrolle sin contratiempos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisa este cronograma en todos los centros de votación.

Durante el horario oficial, los peruanos deberán acudir a sus respectivos locales. Una vez finalizada la jornada, se procederá al cierre y conteo de votos conforme al protocolo electoral.