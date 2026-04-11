Elecciones Perú 2026: Marina de Guerra despliega 5.700 efectivos para resguardar más de 500 locales de votación

La Marina de Guerra del Perú ejecutó en 2025 un programa de adiestramiento operacional sin precedentes para fortalecer la defensa marítima nacional.

El despliegue de las Fuerzas Armadas vuelve a tomar protagonismo en el desarrollo de los comicios generales en Perú, en medio de un escenario donde la seguridad y el orden son claves para garantizar la participación ciudadana. En esa línea, la Marina de Guerra del Perú ha activado un amplio operativo en distintas zonas del país, con especial énfasis en puntos estratégicos del litoral y ciudades con alta concentración de votantes.

En el marco de las Elecciones 2026, el Comando Operacional Marítimo ha puesto en marcha una operación a gran escala que involucra a miles de efectivos navales, quienes ya se encuentran desplegados en Lima, Callao, Chimbote y San Juan de Marcona. La medida busca asegurar que el proceso electoral se desarrolle sin incidentes y en un entorno de tranquilidad para los ciudadanos que acudan a votar.

Más de 5,700 efectivos navales resguardan locales de votación

BAP Paita. (Foto: X/@SA_Defensa)

Un total de 5,700 efectivos de la Marina han sido asignados para custodiar 521 locales de votación, en una operación coordinada que abarca tanto zonas urbanas como áreas de difícil acceso. Según lo informado por las autoridades, este despliegue responde a la necesidad de reforzar la seguridad durante una jornada clave para la democracia peruana.

El personal naval no solo cumple funciones de resguardo en los centros de votación, sino que también realiza labores de control, vigilancia y protección en el litoral, donde su presencia resulta fundamental para prevenir cualquier tipo de incidente que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones.

Como parte de esta estrategia, se ha dispuesto además el uso de importantes unidades marítimas, entre ellas el B.A.P. “Paita” y la Fragata Misilera B.A.P. “Bolognesi”, las cuales fortalecen la presencia del Estado en zonas estratégicas y contribuyen a las tareas de seguridad durante el proceso electoral.

Este operativo forma parte de las disposiciones emitidas por el sector Defensa, que ha encargado a las Fuerzas Armadas garantizar un proceso libre, ordenado y transparente, en coordinación con otras instituciones del Estado. La presencia de la Marina en distintos puntos del país busca generar confianza en la ciudadanía y asegurar que el derecho al voto se ejerza en condiciones adecuadas.

Elecciones 2026 en cifras: más de 27 millones de votantes y un escenario altamente fragmentado

Proyección del Instituto Aklla: cinco partidos dominarían Diputados y Senado en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Más de 27,3 millones de peruanos están habilitados para participar en las Elecciones 2026, en un proceso considerado uno de los más complejos de la historia reciente del país. Del total, alrededor de 2,5 millones son jóvenes que votan por primera vez, un grupo que ha influido en la volatilidad de las preferencias electorales. La jornada se desarrolla en 92.720 mesas de votación distribuidas en 10.550 locales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, donde más de 1,2 millones de connacionales también están convocados a sufragar.

El proceso electoral reúne una oferta política fragmentada, con 37 organizaciones participantes y 35 candidatos presidenciales en carrera, tras la exclusión de uno de los aspirantes. La complejidad también se refleja en la cédula de votación, que incluye cinco elecciones simultáneas: presidente, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. Este diseño, sumado a la posibilidad de voto preferencial en varias categorías, ha elevado el riesgo de errores al momento de marcar, lo que podría traducirse en un aumento de votos nulos o en blanco.

En cuanto al control del proceso, se ha desplegado un importante operativo de supervisión con 5.000 fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, además de 487 observadores internacionales, entre ellos misiones de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos. A esto se suma la logística electoral: la ONPE deberá custodiar cerca de 453 toneladas de material electoral hasta la proclamación oficial de resultados. Con mesas abiertas entre las 7:00 y 17:00 horas, se proyecta que hacia la medianoche ya se haya contabilizado aproximadamente el 60 % de los votos presidenciales, en un escenario donde ningún candidato supera el 16 % de intención de voto y se perfila una segunda vuelta.