Unión Europea envía más de 150 observadores al Perú para seguir las Elecciones 2026 este domingo 12 de abril

Integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) saludan antes de dirigirse a varios centros de votación a nivel nacional. EFE/ Paolo Aguilar

La Misión de Observadores de la Unión Europea (MOE UE) desplegará más de 150 observadores en Perú durante las Elecciones Generales 2026, confirmó la eurodiputada Annalisa Corrado, jefa del equipo.

La misión mantiene presencia en territorio peruano desde fines de febrero y está compuesta por un equipo central de 10 analistas con base en Lima, 50 observadores de largo plazo ya distribuidos en varias regiones y otros 50 de corto plazo que se sumarán a las labores antes del domingo electoral. Además, diplomáticos de las embajadas de la Unión Europea reforzarán el operativo en puntos estratégicos.

El despliegue de la misión, según explicó Corrado, responde al compromiso del bloque europeo con el respeto de los principios democráticos y la transparencia electoral.

Los observadores examinarán aspectos como el marco legal, el funcionamiento de los organismos electorales, la inscripción de candidaturas, el padrón electoral, la campaña y la equidad en el acceso a los medios. El mandato enfatiza la independencia, imparcialidad y no injerencia en el proceso, criterios que guían la evaluación técnica de la misión.

La MOE UE velará también por el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2021, entre ellas la ampliación del horario de votación, que este año se extiende desde las 7:00 hasta las 17:00, y la reducción del periodo de cierre del padrón a seis meses.

Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voto en el extranjero y logística global

Las elecciones generales 2026 en Perú se distinguen por la participación de más de un millón de peruanos en el extranjero. El proceso comienza con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda y Australia, donde la diferencia horaria permite que los ciudadanos emitan su voto incluso antes de la apertura oficial en territorio peruano.

La votación se realiza de acuerdo con el horario local de cada país, respetando el rango de 7:00 a 17:00 horas. La logística contempla la apertura de urnas a partir de la tarde del sábado 11 de abril, hora peruana, en países ubicados en Oceanía y Asia, y continúa en Europa, África y América hasta el cierre programado.

Para esta jornada, 1′210.813 peruanos residentes fuera del país están habilitados para votar en 114 oficinas consulares, de acuerdo con cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El voto solo se valida con DNI físico, excluyendo el pasaporte como documento habilitante. No se realizarán elecciones en Venezuela, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Ucrania, aunque para residentes en Ucrania se habilitarán mesas en Polonia. En México y Cuba la votación seguirá su curso regular, mientras que en Turquía y Egipto se aplicarán protocolos de seguridad especiales.

El canciller Hugo de Zela detalló la habilitación de 2.497 mesas de sufragio en el exterior y la puesta en marcha de un centro de monitoreo que funcionará hasta las 19:00 del lunes 13 de abril.

El centro atenderá incidencias y consultas, en coordinación con los organismos electorales y el personal diplomático, para asegurar que el proceso se desarrolle de forma continua y sin contratiempos.

La distribución del material electoral al exterior comenzó el 22 de marzo, con el envío de 33 toneladas en 4,082 cajas a los distintos locales de votación. La recolección y retorno de estos materiales al Perú tendrá lugar entre el 13 y el 17 de abril, dependiendo de la conectividad aérea de cada país.

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