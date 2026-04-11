Corte de agua en Lima sur: Sunass exige a Sedapal abastecer de inmediato a más de 9 mil afectados en balnearios

Sunass informa que las empresas proveedoras de agua no pueden cortar ni exigir el pago por el servicio de agua. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) se pronunció por el corte de agua que viene afectando a varios distritos de los balnearios del sur de Lima y pidió a Sedapal adoptar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento mientras se resuelven las fallas registradas en la planta de tratamiento PROVISUR. La alerta se concentra en Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, donde ya se reportan más de 9 mil conexiones impactadas por la interrupción del servicio.

El problema se originó tras fallas en el sistema eléctrico de la planta, situación que obligó a activar acciones de supervisión y control por parte del regulador. En paralelo, la entidad recordó que la empresa prestadora debe asegurar alternativas de suministro inmediato para la población afectada, mientras avanzan los trabajos técnicos destinados a restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Sunass exige a Sedapal abastecimiento alternativo en los balnearios del sur

Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo| Andina

Ante la interrupción del servicio, la Sunass envió un oficio a Sedapal en el que exhorta a cumplir de inmediato con sus obligaciones frente a los usuarios afectados por el corte de agua en Lima. La medida busca asegurar que los vecinos de los distritos perjudicados no queden completamente desatendidos mientras se solucionan los problemas en la planta PROVISUR, una infraestructura clave para el abastecimiento de esta parte de la capital.

En ese documento, el regulador solicita que se garantice el suministro continuo mediante camiones cisterna u otros mecanismos de apoyo que permitan llevar agua potable a las familias, comercios y establecimientos ubicados en la zona. Además, la entidad exige que la información sobre horarios, puntos de distribución y rutas de atención sea clara, oportuna y confiable, para evitar confusiones entre los usuarios que dependen de este servicio básico.

La exhortación también comprende la adopción de medidas técnicas y operativas inmediatas para acelerar la reposición del sistema. De acuerdo con lo señalado por la propia Sunass, el incumplimiento de estas obligaciones puede ser objeto de sanciones conforme a la normativa vigente, por lo que la empresa prestadora debe responder no solo con la entrega de agua, sino también con una comunicación precisa y constante sobre la evolución del problema.

De acuerdo con la información disponible en el sistema de interrupciones de la Sunass, la atención de la emergencia podría prolongarse hasta por cinco días. En ese contexto, Sedapal ha dispuesto 19 camiones cisterna para atender a los sectores impactados por el problema eléctrico, una medida que busca reducir el impacto del desabastecimiento en uno de los puntos de mayor demanda de agua durante esta temporada.

Qué distritos están afectados y cómo reportar problemas por falta de agua

Punta Hermosa nació como distrito en 1954 y se convirtió en uno de los destinos más emblemáticos del sur, entre olas, arena y tradición pesquera. (Andina)

La interrupción afecta a los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, todos ubicados en la franja sur de Lima y con alta actividad residencial, comercial y turística. Por la naturaleza del lugar, donde además existen viviendas de playa, restaurantes, hospedajes y negocios vinculados al verano, el abastecimiento de agua potable resulta especialmente sensible cuando se presentan fallas prolongadas.

La Sunass precisó que su labor no se limita a supervisar el restablecimiento del servicio, sino también a verificar que los usuarios cuenten con información suficiente sobre lo que ocurre y sobre las alternativas disponibles mientras persiste la emergencia. En ese sentido, el regulador insistió en que los afectados deben ser atendidos con mecanismos de distribución temporales que permitan cubrir necesidades básicas como consumo, higiene y preparación de alimentos.

Los vecinos que enfrenten problemas por la falta de agua, no reciban información sobre la atención o detecten irregularidades en el servicio pueden comunicarse con la línea gratuita Fono Sunass 1899, donde reciben orientación y también pueden registrar sus reportes. Este canal fue reforzado para los usuarios que atraviesan esta contingencia y que requieren precisar si su zona está considerada dentro del plan de atención con cisternas.

En paralelo, la Sunass difundió una serie de recomendaciones para el uso responsable del agua durante el periodo de restricción. Entre ellas figuran reparar fugas en grifos y cañerías, utilizar lavadora y lavavajillas solo con cargas completas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los platos, y aprovechar agua de lluvia o del enjuague de frutas y verduras para regar plantas. También sugiere tomar duchas cortas, evitar usar el inodoro como basurero, instalar dispositivos ahorradores y regar jardines en horas de menor calor.

La entidad reiteró que continuará en la zona hasta comprobar el restablecimiento total del servicio y verificar que las acciones adoptadas por Sedapal permitan normalizar el abastecimiento en los balnearios del sur.