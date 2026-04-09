Perú

Corte de agua para este 11 abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomendó almacenar agua en recipientes limpios y seguros antes del corte programado

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corte de agua
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

La empresa estatal Sedapal informó que este sábado 11 de abril se ejecutará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Ate, Lurigancho y San Juan de Lurigancho.

Esta interrupción temporal, que afectará tanto a domicilios como a establecimientos comerciales, responde a labores de mantenimiento en la red de distribución, con la finalidad de optimizar la infraestructura y reforzar la seguridad del abastecimiento en la capital.

A través de sus canales digitales, precisó que el corte se realizará de manera progresiva y se prolongará durante varias horas en los sectores previamente comunicados. La compañía exhortó a los habitantes y a los responsables de los locales afectados a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurigancho

  • A. H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo
  • Asoc. El Portillo 2da etapa
  • Asoc. El Portillo sección N° 10
  • Asoc. Parcela Señor de los Milagros
  • Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo
  • U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A.H. El Valle de Carapongo
  • E. Carapongo
  • Cuadrante:
    • APV. Campo Sol
    • APV. Las Lomas de Portillo
    • APV. Las Palmeras del Portillo
    • Asoc. Brisas sector A de Carapongo
    • Asoc. El Portillo
    • Asoc. Ex Trabajadores El Portillo
    • Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Urb. San Ignacio
  • A. H. Nuevo Paraíso
  • A. H. San Hilarión Santa Rosa Ampl.
  • A. H. 18 de Junio
  • PJV San Hilarión
  • APV Ayacucho
  • A. H. Mártires del Periodismo
  • A. H. Villa Florida
  • PJV Señor de Luren
  • A. H. 23 de Octubre
  • PJV San Hilarión
  • APV Santa Elizabeth
  • A. H. Fray Martin de Porres

Hora: 8 a. m. - 10 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.
Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

Ate

  • Asoc. San Andrés
  • Asoc. Servidores de Fuerza Policiales
  • Asoc. San Roque
  • Urb. Santa Teresa de Vitarte
  • Asoc. Bellavista
  • Asoc. Pampahuasi
  • Asoc. Santa Rosa
  • C.P. Sector 20 Vitarte
  • Asoc. Tahuantinsuyo
  • Asoc. Los Laureles de Vitarte
  • Asoc. Los Topacios
  • Asoc. Nuevo Vitarte
  • Asoc. José Carlos Mariátegui
  • Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte
  • Urb. Nueva Esperanza
  • Asoc. Girasoles de Vitarte
  • A.H. Javier Heraud I etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

¿Cómo ahorrar agua en casa?

  • Opta por duchas cortas en lugar de baños prolongados y utiliza regaderas de bajo consumo para reducir el gasto.
  • Junta agua de la lluvia o reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar pisos.
  • Usa la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos para aprovechar al máximo cada ciclo.
  • Instala dispositivos ahorradores en grifos, duchas y cisternas para limitar el flujo sin afectar la eficiencia.
  • Riega el jardín en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación rápida.
  • No uses el inodoro como basurero; cada descarga gasta varios litros de agua.
  • Barre patios y veredas en lugar de usar la manguera para limpiar exteriores.
  • Educa a todos en casa sobre la importancia de cuidar el agua y promueve hábitos responsables.

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