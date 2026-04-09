Corte de agua para este 11 abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

La empresa estatal Sedapal informó que este sábado 11 de abril se ejecutará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Ate, Lurigancho y San Juan de Lurigancho.

Esta interrupción temporal, que afectará tanto a domicilios como a establecimientos comerciales, responde a labores de mantenimiento en la red de distribución, con la finalidad de optimizar la infraestructura y reforzar la seguridad del abastecimiento en la capital.

A través de sus canales digitales, precisó que el corte se realizará de manera progresiva y se prolongará durante varias horas en los sectores previamente comunicados. La compañía exhortó a los habitantes y a los responsables de los locales afectados a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurigancho

A. H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo

Asoc. El Portillo 2da etapa

Asoc. El Portillo sección N° 10

Asoc. Parcela Señor de los Milagros

Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo

U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A.H. El Valle de Carapongo

E. Carapongo

Cuadrante: APV. Campo Sol APV. Las Lomas de Portillo APV. Las Palmeras del Portillo Asoc. Brisas sector A de Carapongo Asoc. El Portillo Asoc. Ex Trabajadores El Portillo Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo



Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

Urb. San Ignacio

A. H. Nuevo Paraíso

A. H. San Hilarión Santa Rosa Ampl.

A. H. 18 de Junio

PJV San Hilarión

APV Ayacucho

A. H. Mártires del Periodismo

A. H. Villa Florida

PJV Señor de Luren

A. H. 23 de Octubre

PJV San Hilarión

APV Santa Elizabeth

A. H. Fray Martin de Porres

Hora: 8 a. m. - 10 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

Ate

Asoc. San Andrés

Asoc. Servidores de Fuerza Policiales

Asoc. San Roque

Urb. Santa Teresa de Vitarte

Asoc. Bellavista

Asoc. Pampahuasi

Asoc. Santa Rosa

C.P. Sector 20 Vitarte

Asoc. Tahuantinsuyo

Asoc. Los Laureles de Vitarte

Asoc. Los Topacios

Asoc. Nuevo Vitarte

Asoc. José Carlos Mariátegui

Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte

Urb. Nueva Esperanza

Asoc. Girasoles de Vitarte

A.H. Javier Heraud I etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

¿Cómo ahorrar agua en casa?

Opta por duchas cortas en lugar de baños prolongados y utiliza regaderas de bajo consumo para reducir el gasto.

Junta agua de la lluvia o reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar pisos.

Usa la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos para aprovechar al máximo cada ciclo.

Instala dispositivos ahorradores en grifos, duchas y cisternas para limitar el flujo sin afectar la eficiencia.

Riega el jardín en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación rápida.

No uses el inodoro como basurero; cada descarga gasta varios litros de agua.

Barre patios y veredas en lugar de usar la manguera para limpiar exteriores.

Educa a todos en casa sobre la importancia de cuidar el agua y promueve hábitos responsables.