Corte de agua para este 11 abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

La empresa estatal Sedapal informó que este sábado 11 de abril se ejecutará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Ate, Lurigancho y San Juan de Lurigancho.
Esta interrupción temporal, que afectará tanto a domicilios como a establecimientos comerciales, responde a labores de mantenimiento en la red de distribución, con la finalidad de optimizar la infraestructura y reforzar la seguridad del abastecimiento en la capital.
A través de sus canales digitales, precisó que el corte se realizará de manera progresiva y se prolongará durante varias horas en los sectores previamente comunicados. La compañía exhortó a los habitantes y a los responsables de los locales afectados a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Lurigancho
- A. H. El Valle de Carapongo - E_Carapongo
- Asoc. El Portillo 2da etapa
- Asoc. El Portillo sección N° 10
- Asoc. Parcela Señor de los Milagros
- Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo
- U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A.H. El Valle de Carapongo
- E. Carapongo
- Cuadrante:
- APV. Campo Sol
- APV. Las Lomas de Portillo
- APV. Las Palmeras del Portillo
- Asoc. Brisas sector A de Carapongo
- Asoc. El Portillo
- Asoc. Ex Trabajadores El Portillo
- Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Urb. San Ignacio
- A. H. Nuevo Paraíso
- A. H. San Hilarión Santa Rosa Ampl.
- A. H. 18 de Junio
- PJV San Hilarión
- APV Ayacucho
- A. H. Mártires del Periodismo
- A. H. Villa Florida
- PJV Señor de Luren
- A. H. 23 de Octubre
- PJV San Hilarión
- APV Santa Elizabeth
- A. H. Fray Martin de Porres
Hora: 8 a. m. - 10 p. m.
Ate
- Asoc. San Andrés
- Asoc. Servidores de Fuerza Policiales
- Asoc. San Roque
- Urb. Santa Teresa de Vitarte
- Asoc. Bellavista
- Asoc. Pampahuasi
- Asoc. Santa Rosa
- C.P. Sector 20 Vitarte
- Asoc. Tahuantinsuyo
- Asoc. Los Laureles de Vitarte
- Asoc. Los Topacios
- Asoc. Nuevo Vitarte
- Asoc. José Carlos Mariátegui
- Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte
- Urb. Nueva Esperanza
- Asoc. Girasoles de Vitarte
- A.H. Javier Heraud I etapa
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
¿Cómo ahorrar agua en casa?
- Opta por duchas cortas en lugar de baños prolongados y utiliza regaderas de bajo consumo para reducir el gasto.
- Junta agua de la lluvia o reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar pisos.
- Usa la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos para aprovechar al máximo cada ciclo.
- Instala dispositivos ahorradores en grifos, duchas y cisternas para limitar el flujo sin afectar la eficiencia.
- Riega el jardín en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación rápida.
- No uses el inodoro como basurero; cada descarga gasta varios litros de agua.
- Barre patios y veredas en lugar de usar la manguera para limpiar exteriores.
- Educa a todos en casa sobre la importancia de cuidar el agua y promueve hábitos responsables.